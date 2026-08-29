Ντόρτμουντ: Ανησυχία για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια – Φόβοι για χιαστό

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Η νίκη της Ντόρτμουντ επί του Αμβούργου στην πρεμιέρα της Bundesliga πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς η κατάσταση του Γιάννη Κωνσταντέλια έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τάξεις των Βεστφαλών.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αποχώρησε τραυματίας στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, έχοντας προηγουμένως πετύχει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, και πλέον αναμένεται να υποβληθεί άμεσα στις απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

Η αγωνία είναι μεγάλη, καθώς ο τραυματισμός αφορά το αριστερό γόνατο του 23χρονου διεθνή. Μετά το τέλος του αγώνα, ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ, μίλησε στο Sky Sports και δεν έκρυψε την ανησυχία του για την κατάσταση του Κωνσταντέλια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Όλε Μπουκ στο Sky Sports:

Για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια: «Πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί σήμερα, αλλά σίγουρα ανησυχούμε για έναν σοβαρό τραυματισμό. Τώρα θα ξεκινήσουν οι διαγνωστικές εξετάσεις· όλοι ελπίζουμε για το καλύτερο, φυσικά, αλλά είμαστε και ανήσυχοι».

Για το εάν ο τραυματισμός σχετίζεται με τον χιαστό του Κωνσταντέλια: «Αυτή η ανησυχία υπάρχει».