Ντόρτμουντ – Αμβούργο 2-0: Νίκη με ελληνική «μαγεία» – Ασίστ ο Καρέτσας, γκολ ο Κωνσταντέλιας που τραυματίστηκε – ΒΙΝΤΕΟ

Οι οπαδοί της Ντόρτμουντ υποδέχτηκαν τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τον Γιάννη Κωνσταντέλια με προσδοκίες κατά την άφιξή τους στη Βεστφαλία. Και οι δύο Έλληνες έχουν φροντίσει να τις εκπληρώσουν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Σήμερα ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές στη νίκη της πρεμιέρας με 2-0 επί του Αμβούργου, με το κοινό του «Ζίγκναλ Ιντούνα Παρκ» να τους αποθεώνει. Μόλις στο 9΄ ο Καρέτσας έδωσε την τελική πάσα στον Γκιρασί για το 1-0, ενώ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Κωνσταντέλιας διαμόρφωσε το 2-0 με σουτ από κοντά και τη μπάλα να αλλάζει πορεία σε πόδι αμυνομένου.

Εκτός από τη συμμετοχή τους στα γκολ, ήταν η γενικότερη παρουσία τους στο ματς που έδειξε για ακόμα μία φορά ότι έχουν αναδειχθεί άμεσα σε ηγετικά στελέχη της ομάδας του Νίκο Κόβατς.

Το γκολ του Γκιρασί από ασίστ του Καρέτσα

Το γκολ του Κωνσταντέλια

with maxi’s great assist and first bundesliga goal from konstantelias we’re so back🙂‍↕️ pic.twitter.com/QsoeZCOKDo — pi-noins (@exaccountbanned) August 29, 2026

Ωστόσο, υπάρχει μια μικρή ανησυχία για την κατάσταση του «Ντέλια» ο οποίος στο 53΄ αποχώρησε -περπατώντας- λόγω τραυματισμού στο γόνατο. Σε πρώτη φάση, δεν δείχνει κάτι σοβαρό, αλλά και μόνο το γεγονός ότι οδηγήθηκε σε αναγκαστική αλλαγή, είναι αν μη τι άλλο ανησυχητικό.

Νωρίτερα, η αγωνιστική σημαδεύτηκε από το μεγάλο «μπαμ» της «πρωτάρας» Έλβερσμπεργκ. Οι νεοφώτιστοι νίκησαν με 3-2 την Μπάγερν Λεβερκούζεν, κάνοντας την καλύτερη δυνατή εκκίνηση στο εφετινό πρωτάθλημα, στο πρώτο παιχνίδι τους στα «σαλόνια» του γερμανικού ποδοσφαίρου. Η Έλβερσμπεργκ προηγήθηκε μάλιστα με 3-0 απέναντι στις «ασπιρίνες» (αντίπαλο του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League) με τα γκολ των Πετκόβ (8′), Κάμπελ (9′) και Μόκουα-Ντούσου (46′), πριν μειώσουν στο τελικό 3-2 οι Σικ (77′) και Κοφανέ (90’+1′).

«Περίπατο» έκανε η Λειψία απέναντι στην Γκλάντμπαχ (3-0 με γκολ των Μπακού, Νούσα και Ρέιτζ), ενώ γκολ και θέαμα προσέφεραν η Ουνιόν Βερολίνου και η Άιντραχτ Φρανκφούρτης με το χορταστικό 3-3 να «σφραγίζει» τις προσπάθειές τους. Οι γηπεδούχοι έσωσαν τον ένα βαθμό με γκολ του Σκάρκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ χατ-τρικ για την Άιντραχτ σημείωσε ο 22χρονος Εμπνουταλίμπ (10′, 11′, 67′).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στην 1η αγωνιστική της Bundesliga:

Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 5-1 (21′ Ουπαμεκανό, 55′ Ολίσε, 57′ αυτ. Βάγκνομαν, 82′ Πάβλοβιτς, 90’+2′ Ντίαζ – 52′ Βάγκνομαν)

Έλβερσμπεργκ – Λεβερκούζεν 3-2 (8′ Πέτκοβ, 9′ Κάμπελ, 46′ Μόκουα-Ντούσου – 77′ Σικ, 90’+1′ Κοφανέ)

Κολωνία – Χόφενχαϊμ 3-2 (51′ Ελ Μαλά, 72′, 82′ Νταλίνγκα – 27′ Ντάγκιμ, 67′ Κάμπακ)

Μάιντς – Πάντερμπορν 0-0

Λειψία – Γκλάντμπαχ 3-0 (25′ Μπακού, 49′ Νούσα, 66′ Ρέιτζ)

Ουνιόν Βερολίνου – Άιντραχτ Φρ. 3-3 (3′ Λάτε Λαθ, 79′ Κουέλφελντ, 90’+2′ Σκάρκε – 10′, 11′, 67′ Εμπνουταλίμπ)

Ντόρτμουντ – Αμβούργο 2-0 (9΄ Γκιρασί, 45+1΄ Κωνσταντέλιας)

Φράιμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης 30/08

Άουγκσμπουργκ – Σάλκε 30/08