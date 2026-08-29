Νέα ένταση στην Δυτική Όχθη –  Ισραηλινοί επιτέθηκαν σε παλαιστινιακό χωριό

Δεκάδες Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σήμερα στο παλαιστινιακό χωριό Κούσρα, στο βόρειο τμήμα της κατεχομένης Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό και έναν κάτοικο, έπειτα από σχεδόν τρείς εβδομάδες εντάσεων στον τομέα αυτό.

Να σημειωθεί ότι στις αρχές Αυγούστου, ομάδα εποίκων άρχισε να εμποδίζει την πρόσβαση σε αυτό το χωριό κοντά στη Ναμπλούς και να πολιορκεί κατοίκους, προκαλώντας καταδίκες τόσο σε εθνικό επίπεδο στο Ισραήλ όσο και διεθνώς. Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή, συνεχίζουν να επιχειρούν εκεί.

Σε κατάσταση πολιορκίας

Σήμερα, ο Γιούσεφ Αμπντούλ Καρίμ Χασάν, κάτοικος του χωριού Κούσρα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πέντε χωρικοί έκαναν εργασίες μέσα σε ένα σπίτι, όταν τους προσέγγισε μια ομάδα εποίκων. Ακολούθως, οι έποικοι επέστρεψαν στη συνέχεια με δεκάδες άλλους και περικύκλωσαν τους Παλαιστίνιους στο εσωτερικό του σπιτιού, πριν τους πετάξουν πέτρες, σύμφωνα με τον Χασάν.

Εικόνες που βιντεοσκόπησε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο μέσα στο χωριό δείχνουν δεκάδες μέλη των ισραηλινών δυνάμεων να έχουν αναπτυχθεί. Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Reuters είπαν ότι δεκάδες μασκοφόροι Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σήμερα σε σπίτια γύρω από το χωριό Κούσρα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, στην πρώτη μεγάλη επίθεση μετά την πολιορκία που είχαν κάνει έποικοι στην περιοχή νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η οποία προκάλεσε διεθνή κατακραυγή. Ακολούθως, οι έποικοι περικύκλωσαν ένα παλαιστινιακό σπίτι πετώντας πέτρες, ενώ επτά Παλαιστίνιοι παγιδεύτηκαν μέσα.

Παραδέχεται την «πολιορκία» ο στρατός του Ισραήλ

Να σημειωθεί ότι ο στρατός του Ισραήλ, που έχει καταλάβει τη Δυτική Όχθη από το 1967, δήλωσε ότι «οι στρατιώτες του και η αστυνομία στα σύνορα έσπευσαν στο σημείο έπειτα από πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες Ισραηλινοί ταραξίες είχαν φθάσει στην περιοχή και ότι βίαιες συγκρούσεις είχαν σημειωθεί, και ρίψεις πετρών κατά των Παλαιστινίων και άλλων πολιτών». «Μόλις έφθασαν οι δυνάμεις ασφαλείας, εντόπισαν δεκάδες ταραξίες που είχαν οχυρωθεί μέσα σε ένα παλαιστινιακό σπίτι ενώ Παλαιστίνιοι κάτοικοι βρίσκονταν μέσα σε αυτό», πρόσθεσε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Ανέφερε, μάλιστα, πως υπάρχουν «πληροφορίες για τραυματίες Παλαιστίνιους», χωρίς να δώσει άλλα στοιχεία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δυνάμεις εργάστηκαν για να βγάλουν τους εποίκους από το σπίτι και κατάσχεσαν οχήματα για τα οποία υπάρχουν «υποψίες ότι χρησιμοποιήθηκαν για να φτάσουν (οι έποικοι) στην περιοχή», τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία στην έρευνα που διεξάγει η αστυνομία.

Εξαντλούνται τρόφιμα και φάρμακα

Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa μεταδίδει ότι έποικοι εξακολουθούν να πολιορκούν σπίτια Παλαιστινίων κατοίκων στο χωριό Κούσρα. Επικαλούμενο έναν γέροντα του χωριού, τον Αμπντούλ Ασίμ αλ Ουάντι, το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε ότι «οι άνθρωποι εξακολουθούν να μην μπορούν να φύγουν από τα σπίτια τους». Στο μεταξύ, τρόφιμα και φάρμακα εξαντλούνται.

Ένας συγγενής των κατοίκων δήλωσε πρόσφατα ότι οι κάτοικοι μένουν στα σπίτια τους από φόβο μήπως οι έποικοι τα καταλάβουν. Πρόσφατα, ο πρέσβης των ΗΠΑ, Μάικ Χάκαμπι αποκάλεσε τους εποίκους στο χωριό Κούσρα «ισραηλινούς τρομοκράτες».

Να σημειωθεί ότι η βία από Ισραηλινούς εποίκους έχει ενταθεί μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 με επιθέσεις, παρενοχλήσεις και εκφοβισμούς που σπάνια οδηγούν σε δικαστικές διώξεις. Υπενθυμίζουμε, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη, παράνομους, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει των στοιχείων του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, οι στρατιώτες ή έποικοι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1.103 Παλαιστίνιους μαχητές και αμάχους από την 7η Οκτωβρίου. Ενώ, σύμφωνα με τα ισραηλινά στοιχεία, κατά την ίδια περίοδο, τουλάχιστον 48 Ισραηλινοί – άμαχοι και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας – σκοτώθηκαν σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.