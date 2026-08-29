Ρούλα Κορομηλά: Η φωτογραφία από έξοδό της και το σημαντικό μήνυμα – «”Ηλικία λήξης” έχουν τα προϊόντα…»

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Ένα σημαντικό μήνυμα, μέσα από ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Instagram, θέλησε να στείλει η Ρούλα Κορομηλά. Η αγαπημένη παρουσιάστρια, με την επιτυχημένη πορεία στον κόσμο της τηλεόρασης, κοινοποίησε στη δημοσίευσή της και μία φωτογραφία της.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Παρασκευής 28 Αυγούστου, η Ρούλα Κορομηλά έκανε ένα νέο story, στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Σε αυτό, η έμπειρη παρουσιάστρια δημοσίευσε μία φωτογραφία της. Στο στιγμιότυπο ποζάρει χαμογελαστή, στη διάρκεια εξόδου της.

Η Ρούλα Κορομηλά, συνόδεψε τη φωτογραφία με ένα δυνατό μήνυμα, στο οποίο τόνισε ότι ημερομηνία λήξης έχουν τα προϊόντα και όχι οι γυναίκες. Η ανάρτηση αυτή έρχεται σε μία εποχή, που πολλές φορές έχουμε ακούσει δημοσίως για περιστατικά ηλικιακού ρατσισμού.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια έγραψε χαρακτηριστικά στο story της: «”Ηλικία λήξης” έχουν τα προϊόντα, όχι οι γυναίκες».