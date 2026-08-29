Γαρυφαλλιά Καληφώνη για τα γενέθλιά της: «Είναι απλά ένας αριθμός – Πιστεύω ότι θα είναι και η καλύτερη δεκαετία»

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έκλεισε τα τριάντα. Με story που έκανε στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, η influencer και επιχειρηματίας μοιράστηκε τις σκέψεις της για τη νέα αυτή δεκαετία. 

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Γαρυφαλλιά Καληφώνη
Φωτογραφία: Instagram/garifalia.kalifoni
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τριάντα ετών έγινε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία, μιλώντας μέσα από story στο Instagram, εξομολογήθηκε ότι δεν ένιωθε όπως περίμενε, πιστεύοντας ότι «θα πάθω εγκεφαλικό».
  • Η επιτυχημένη influencer εξήγησε πως «Είναι απλά ένας αριθμός» και πως «πιστεύω ότι θα είναι και η καλύτερη δεκαετία».
  • Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη τόνισε ότι είναι «έτοιμη να εξελιχθώ σε όλους τους τομείς», νιώθοντας πως «τώρα ξεκινάς να καταλαβαίνεις και να νιώθεις πραγματικά τι θες από τη ζωή σου».

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Τριάντα ετών έγινε πριν από λίγες ημέρες η Γαρυφαλλιά Καληφώνη. Η επιτυχημένη influencer και επιχειρηματίας, μέσα από story που έκανε στο προφίλ της στο Instagram, το Σάββατο 29 Αυγούστου, μίλησε για τη νέα δεκαετία της ζωής της.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που δημοσίευσε, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είπε πως: «Θα είδατε και ένα πάρτι για τα γενέθλιά μου που έκανα πριν λίγες ημέρες. Έκλεισα τα 30, μπήκε το τρία μπροστά, και δεν ένιωθα όπως περίμενα ότι θα νιώθω. Πίστευα ότι θα πάθω εγκεφαλικό, γιατί εντάξει ρε παιδί μου, το να μπαίνει το τρία μπροστά, δεν ξέρω, το νιώθεις λίγο κάπως. Δεν ξέρω γιατί όμως. Είναι απλά ένας αριθμός».

Συνεχίζοντας, η influencer και επιχειρηματίας εξήγησε ότι: «Πραγματικά είναι ένας αριθμός και πιστεύω ότι θα είναι και η καλύτερη δεκαετία. Είμαι έτοιμη να εξελιχθώ σε όλους τους τομείς, το έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου. Θεωρώ ότι τώρα ξεκινάς να καταλαβαίνεις και να νιώθεις πραγματικά τι θες από τη ζωή σου. Είσαι σε μία πιο ώριμη εκδοχή σου. Όχι όλοι, αλλά εγώ το νιώθω για εμένα αυτό». 

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