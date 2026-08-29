Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Η τρυφερή ανάρτηση για την κόρη της – «Ποιος να μου το έλεγε ότι θα ζούσα αυτές τις στιγμές»

Η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή πραγματοποίησε μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram για την κόρη της. Στη δημοσίευση, η ευτυχισμένη μητέρα μοιράστηκε βίντεο με το παιδί της, εκφράζοντας συγκινημένη τα συναισθήματά της. 

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Αφροδίτη Γεροκωνσταντή
Φωτογραφία: Instagram/didi.afroditi
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή πραγματοποίησε μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στο Instagram για την κόρη της.
  • Στη δημοσίευσή της μοιράστηκε δύο όμορφα βίντεο, ένα με το μωρό της λίγο μετά τη γέννησή του και ένα με την ενός έτους πλέον κόρη της με το πατίνι της.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η ευτυχισμένη μητέρα έγραψε: «Απίστευτο πως περνάει ο καιρός! Πόσο γρήγορα! […] το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να προσπαθώ να είμαι η καλύτερη δυνατή μαμά για το παιδί μου».

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Ένας χρόνος έχει περάσει από την ημέρα που η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή έφερε στον κόσμο την κόρη της, με την ευτυχισμένη μητέρα το πρωί του Σαββάτου 29 Αυγούστου, να πραγματοποιεί μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram. Η καλλιτέχνις γέννησε τον Ιούλιο του 2025.

Στη δημοσίευσή της, η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή μοιράστηκε με τους ακολούθους της δύο πολύ όμορφα βίντεο.

Στο πρώτο βλέπουμε την μητέρα λίγο καιρό αφού είχε φέρει στη ζωή το μωρό της, να το κρατάει στα χέρια της και να απολαμβάνει τις στιγμές που περνάει μαζί του. Στο δεύτερο βίντεο καταγράφει την ενός έτους πλέον κόρη της με το πατίνι της.

Ανάμεσα σε άλλα, στη λεζάντα της ανάρτησής της έχει γράψει: «Απίστευτο πως περνάει ο καιρός! Πόσο γρήγορα! Και πόσο τυχεροί είμαστε να βλέπουμε τα παιδιά μας να μεγαλώνουν και να αλλάζουν!!!

(Ποιος να μου το έλεγε ότι θα ζούσα αυτές τις στιγμές και ότι καθώς κάνω αυτό το ποστ κλαίω με λυγμούς με όλη την αγάπη που έχω μέσα μου όπως όταν την πρωτοπήρα στην αγκαλιά μου… το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να προσπαθώ να είμαι η καλύτερη δυνατή μαμά για το παιδί μου και να ευελπιστώ στο καλύτερο δυνατό σενάριο! Και σε αυτό, η προσευχή εμένα με βοηθάει!!!)». 

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