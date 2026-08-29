Ιός Δυτικού Νείλου: Εντοπίστηκε κρούσμα και στην Κρήτη – 63χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Εντοπίστηκε το πρώτο εγχώριο κρούσμα του Ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, με μία 63χρονη γυναίκα να νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Το γεγονός προκαλεί προβληματισμό στις υγειονομικές Αρχές, καθώς έρχεται εν μέσω αυξημένης κυκλοφορίας του ιού πανελλαδικά, σύμφωνα με τις εκθέσεις του ΕΟΔΥ.

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ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΙΟΣ ΝΕΙΛΟΥ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο Ρέθυμνο εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα του Ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Η 63χρονη ασθενής νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ρεθύμνου.
  • Η ασθενής δεν είχε ταξιδέψει εκτός Κρήτης, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για «εγχώρια μετάδοση του ιού στο νησί». Αυτό προκαλεί προβληματισμό στις υγειονομικές Αρχές.
  • Ο ΕΟΔΥ έχει σημάνει καμπανάκι για την έντονη κυκλοφορία του ιού, καλώντας τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα προστασίας. Έχουν καταγραφεί συνολικά 232 εγχώρια κρούσματα και 19 θάνατοι πανελλαδικά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο Ρέθυμνο εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα του Ιού του Δυτικού Νείλου, στην Κρήτη. Πρόκειται για μία γυναίκα που δεν είχε ταξιδέψει εκτός νησιού και όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, πλέον νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ρεθύμνου. Όταν η 63χρονη παρουσίασε τα συμπτώματα απευθύνθηκε αρχικά σε ιδιώτη γιατρό και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Νοσοκομείο.

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Δεν είχε ταξιδέψει εκτός Κρήτης…

Όπως μεταδίδει η neakriti.gr., ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες,  ότι η ασθενής δεν είχε ταξιδέψει εκτός Κρήτης το προηγούμενο διάστημα. Το στοιχείο αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για «εγχώρια μετάδοση του ιού στο νησί», γεγονός που προκαλεί εύλογο προβληματισμό στις υγειονομικές Αρχές.

Το νέο περιστατικό έρχεται ενώ ο ΕΟΔΥ έχει σημάνει καμπανάκι για την έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, καλώντας τους πολίτες να λαμβάνουν συστηματικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια.

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Αυξάνονται διαρκώς τα κρούσματα…

Με βάση την τελευταία διαθέσιμη εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ, με ημερομηνία 26 Αυγούστου, είχαν καταγραφεί συνολικά 232 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και 19 θάνατοι. Από τους ασθενείς, 73 εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται, μεταξύ των οποίων 26 σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Τα 75 έχουν φτάσει σε μία εβδομάδα τα κρούσματα από τον Ιό του Δυτικού Νείλου, σε 14 Δήμους της χώρας με τους ειδικούς να μιλούν για κορύφωση τις επόμενες ημέρες, αλλά και για πολύ μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων καθώς δεν εμφανίζουν συμπτώματα όλοι όσοι έχουν προσβληθεί

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