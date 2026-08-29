Θανατηφόρο τροχαίο στον Ασπρόπυργο – Νεκρός ο συνοδηγός

Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο συνέβη στην Αττική, αυτή τη φορά στον Ασπρόπυργο. Ήταν λίγο μετά τις τέσσερις παρά είκοσι, ξημερώματα Σαββάτου 29/08, όταν ο 40χρονος οδηγός ΙΧ, για άγνωστους μέχρι στιγμή λόγους, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και ξέφυγε από την πορεία του.

Όλα συνέβησαν στην οδό Κριεζή, μια ανάσα από τον κεντρικό ιστό της πόλης του Ασπροπύργου.

Εν τέλει το αυτοκίνητο προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε φωτεινό σηματοδότη. Από την πρόσκρουση, τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός τους αυτοκινήτου, αλλά τραυματίστηκε θανάσιμα ο 72χρονος συνοδηγός του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο με διασώστες του ΕΚΑΒ και ο 72χρονος μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του…