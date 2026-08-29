Θανατηφόρο τροχαίο στον Ασπρόπυργο – Νεκρός ο συνοδηγός

Ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, στην οδό Κριεζή, ξημερώματα Σαββάτου 29/08, όταν ένας 40χρονος οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του. Από την πρόσκρουση σε φωτεινό σηματοδότη, ο 72χρονος συνοδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο οδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε ξημερώματα Σαββάτου 29/08 στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 72χρονου συνοδηγού.
  • Ο 40χρονος οδηγός ΙΧ, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στην οδό Κριεζή και προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη.
  • Από την πρόσκρουση, ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ ο 72χρονος συνοδηγός μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο συνέβη στην Αττική, αυτή τη φορά στον Ασπρόπυργο. Ήταν λίγο μετά τις τέσσερις παρά είκοσι, ξημερώματα Σαββάτου 29/08, όταν ο 40χρονος οδηγός ΙΧ, για άγνωστους μέχρι στιγμή λόγους, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και ξέφυγε από την πορεία του.

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Όλα συνέβησαν στην οδό Κριεζή, μια ανάσα από τον κεντρικό ιστό της πόλης του Ασπροπύργου.

Εν τέλει το αυτοκίνητο προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε φωτεινό σηματοδότη. Από την πρόσκρουση, τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός τους αυτοκινήτου, αλλά τραυματίστηκε θανάσιμα ο 72χρονος συνοδηγός του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο με διασώστες του ΕΚΑΒ και ο 72χρονος μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του…

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