Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν έναν από τους νέους πέντε σταθμούς του μετρό – Βίντεο με τα γκράφιτι

Η δεύτερη μόλις ημέρα λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά επισκιάστηκε από βανδαλισμό σε έναν από τους νέους σταθμούς. Άγνωστοι έγραψαν με σπρέι «ταγκιές» και συνθήματα σε εξωτερικό τοίχο του σταθμού «Αρετσού», λίγες ώρες μετά τα εγκαίνια και την απόδοση της επέκτασης στο κοινό.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βανδαλισμός σημειώθηκε σε έναν από τους νέους σταθμούς του Μετρό Θεσσαλονίκης, επισκιάζοντας τη δεύτερη μόλις ημέρα λειτουργίας της επέκτασης προς την Καλαμαριά.
  • Άγνωστοι έγραψαν με σπρέι «ταγκιές» και συνθήματα σε εξωτερικό τοίχο του σταθμού «Αρετσού».
  • Το συμβάν συνέβη λίγες ώρες μετά τα εγκαίνια και την απόδοση της επέκτασης του μετρό στο κοινό.

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Από ένα δυσάρεστο περιστατικό επισκιάστηκε η δεύτερη μόλις ημέρα λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς το βράδυ της Παρασκευής σημειώθηκε βανδαλισμός σε έναν από τους νέους σταθμούς.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, άγνωστοι έγραψαν με σπρέι σχηματίζοντας «ταγκιές» και γράφοντας συνθήματα σε εξωτερικό τοίχο του σταθμού «Αρετσού», λίγες ώρες μετά τα εγκαίνια και την απόδοση της επέκτασης του μετρό στο κοινό.

Το συμβάν συνέβη κατά τη δεύτερη μόλις ημέρα λειτουργίας της νέας γραμμής, με τους πέντε ολοκαίνουργιους σταθμούς να έχουν ενσωματωθεί ήδη στο δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης.

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