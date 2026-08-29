Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν έναν από τους νέους πέντε σταθμούς του μετρό – Βίντεο με τα γκράφιτι

Από ένα δυσάρεστο περιστατικό επισκιάστηκε η δεύτερη μόλις ημέρα λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς το βράδυ της Παρασκευής σημειώθηκε βανδαλισμός σε έναν από τους νέους σταθμούς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, άγνωστοι έγραψαν με σπρέι σχηματίζοντας «ταγκιές» και γράφοντας συνθήματα σε εξωτερικό τοίχο του σταθμού «Αρετσού», λίγες ώρες μετά τα εγκαίνια και την απόδοση της επέκτασης του μετρό στο κοινό.

Το συμβάν συνέβη κατά τη δεύτερη μόλις ημέρα λειτουργίας της νέας γραμμής, με τους πέντε ολοκαίνουργιους σταθμούς να έχουν ενσωματωθεί ήδη στο δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης.