Ανείπωτη τραγωδία στο Νεπάλ: 633 νεκροί και 2.500 αγνοούμενοι – Νέες εικόνες που συγκλονίζουν

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού χιλιάδων αγνοουμένων και απεγκλωβισμού ανθρώπων στην μεθόριο Νεπάλ-Κίνας, τρεις ημέρες μετά την καταστροφική πλημμύρα που προκάλεσε εκατόμβη νεκρών. Η καταστροφή, με προσωρινό απολογισμό 633 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους, προκλήθηκε από την κατάρρευση παγετώνα και βράχων στην κορυφή Langtang Lirung, δημιουργώντας τεράστιες λίμνες που απειλούν με νέες πλημμύρες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο προσωρινός απολογισμός των νεκρών ανέρχεται στους 633 σε Νεπάλ και Κίνα, ενώ οι αρχές υπολογίζουν τους αγνοούμενους σε 2.426, με τις προσπάθειες εντοπισμού να συνεχίζονται.
  • Η φονική πλημμύρα προκλήθηκε από την κατάρρευση μιας τεράστιας μάζας πάγου και βράχων από παγετώνα κοντά στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, γεγονός που καταγράφεται σε νέα συγκλονιστικά βίντεο.
  • Οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων μειώνονται δραματικά, καθώς οι δύσκολες συνθήκες και ο κίνδυνος νέων πλημμυρών δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων.
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Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού χιλιάδων αγνοουμένων, περίπου 2.500 όπως υποστηρίζουν οι αρχές, και απεγκλωβισμού ανθρώπων από περιοχές της μεθορίου ανάμεσα στο Νεπάλ και την Κίνα τρεις ημέρες μετά την καταστροφική πλημμύρα με προσωρινό απολογισμό καταγεγραμμένων νεκρών στους 633, 626 στο Νεπάλ και 7 στην Κίνα.

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Σε έναν απολογισμό που βρίσκεται υπό συνεχή αναθεώρηση, οι αρχές υπολογίζουν τους αγνοούμενους σε 2.426, εκ των οποίων 517 ξένοι, στο Νεπάλ, και 554, εκ των οποίων 260 ξένοι, στην Κίνα.

Μάχη με το χρόνο και τον εφιάλτη…

Ο οργανισμός διαχείρισης καταστροφών του Νεπάλ περιλαμβάνει στους αγνοούμενους 933 εργαζόμενους στον υδροηλεκτρικό σταθμό Trishuli 3A, που βρίσκεται στην μεθόριο με την Κίνα, όπου έχουν εντοπισθεί και επιζώντες εγκλωβισμένοι σε τούνελ της μονάδας. Προσπάθειες καταβάλλονται για τον απεγκλωβισμό τους, ωστόσο οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό των εισόδων του τούνελ. Σύμφωνα με το Ερυθρό Σταυρό, έως και 93.000 επιζώντες έχουν πληγεί από την καταστροφή.

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Μειώνονται οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων

Οι πιθανότητες ανεύρεσης επιζώντων μειώνονται δραματικά, ενώ τα σωστικά συνεργεία πασχίζουν να φθάσουν στις περιοχές της καταστροφής, όπου οι συνθήκες δυσχεραίνουν την αποστολή πόσιμου νερού και προμηθειών. Από την άλλη πλευρά των συνόρων, στο Θιβέτ, η βροχή, ο αποκλεισμός δρόμων, η μορφολογία του εδάφους και ο κίνδυνος νέων πλημμυρών δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων. Η ζώνη της καταστροφής στο Θιβέτ είναι αποκλεισμένη για τους ξένους δημοσιογράφους και οι πληροφορίες προέρχονται αποκλειστικά από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας.

Τόσο στο Θιβέτ όσο και στο Νεπάλ ο χείμαρρος του πάγου και της λάσπης έχει οδηγήσει στον σχηματισμό τεράστιων λιμνών που κινδυνεύουν να υπερχειλίσουν ή να υποχωρήσουν απειλώντας με νέα καταστροφή τις περιοχές και θέτοντας σε κίνδυνο όποιες προσπάθειες διάσωσης και αρωγής.

Εκατό άνθρωποι εγκλωβισμένοι σε σήραγγα στην περιοχή Ρασούβα

Η προσπάθεια των διασωστών είναι εξαιρετικά δύσκολη στο υδροηλεκτρικό έργο Upper Trishuli-1. Η σήραγγα όπου βρίσκονται εγκλωβισμένοι οι άνθρωποι, είναι καλυμμένη από λάσπη που σε ορισμένα σημεία ξεπερνά και το ένα μέτρο. Η επιχείρηση διάσωσης γίνεται με drones καθώς η πρόσβαση οχημάτων είναι αδύνατη.

Η αρχή του τέλους σε ένα βίντεο…

Συγκλονίζει νέα βίντεο που καταγράφει την κατάρρευση παγετώνα κοντά στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, λίγο πριν από την φονική πλημμύρα… Στις εικόνες φαίνεται η κατάρρευση μιας τεράστιας μάζας πάγου και βράχων στην κορυφή Langtang Lirung που απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα από το σημείο όπου συνέβη η ανείπωτη τραγωδία.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν την εκδήλωση σεισμικής δόνησης, όμως η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ αν και επιβεβαίωσε τον σεισμό μεγέθους 5,2, ωστόσο ανέφερε πως η δόνηση προήλθε από την πρόσκρουση της τεράστιας μάζας πάγου και βράχων στον πυθμένα της κοιλάδας. Αυτή ήταν η αρχή του τέλους…

Ο υπουργός Οικονομικών Σβαρνίμ Γουαγκλέ, δήλωσε στο Reuters ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις θα χρειαστούν 3,5-4,5 δισ. ευρώ για την ανοικοδόμηση των πληγέντων περιοχών.

Συγκλονίζει η ιστορία του 8χρονου Ζόγιαλ Γκάλε

Ο Ζόγιαλ κατάφερε να σωθεί σκαρφαλώνοντας πάνω σε ένα δέντρο στην περιοχή Ράσουα. Εντοπίστηκε από τους διασώστες τραυματισμένος, με το πόδι του σπασμένο και μερικές εκδορές στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

αγοράκι θιβέτ

Την ίδια ώρα η μητέρα Μάτι Μάγια Ταμάνγκ αναζητούσε από καταφύγιο σε καταφύγιο τόσο τον Ζόγιαλ αλλά και τον μικρότερο αδελφό του. Η γυναίκα ήταν απελπισμένη πιστεύοντας πως τα δυο της παιδιά είναι νεκρά.

«Ούτε στην τέταρτη τοποθεσία βρήκα τα ονόματα των παιδιών μου στη λίστα, δεν ήταν εκεί», δήλωσε η Μάτι Μάγια Ταμάνγκ Reuters. «Είχα αρχίσει να πιστεύω ότι τα δυο μου παιδιά δεν βρίσκονταν πια στη ζωή», ανέφερε κλαίγοντας με λυγμούς…

Δεν σταμάτησε, όμως, να ψάχνει για τα παιδιά της

Η γυναίκα βρήκε το τηλέφωνο της Σαχάνα Μπαζρατσάρια, δημοσιογράφου του Reuters, η οποία συνάντησε τον Ζόγια Γκάλε σε ένα μικρό νοσοκομείο της Νούακοτ. Η Μπαζρατσάρια πήγε με συνεργείο του Reuters σε αυτό το νοσοκομείο όταν πληροφορήθηκε για ένα αγοράκι που είχε μεταφερθεί εκεί και οι αρχές δεν γνώριζαν πού βρισκόταν η οικογένειά του. Η δημοσιογράφος βιντεοσκόπησε τον μικρό Ζόγιαλ και λίγες ώρες αργότερα επικοινώνησε με την μητέρα του. Όταν η δημοσιογράφος την διαβεβαίωσε πως επρόκειτο για τον γιο της, η 28χρονη δεν πίστευε στα αυτιά της. Νωρίτερα, είχε εντοπίσει ζωντανό τον μικρότερο αδερφό του Ζόγιαλ.

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