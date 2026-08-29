Νίγηρας: Σφοδρά πυρά κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Νιαμέ

Σφοδρά πυρά και εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο στην πρωτεύουσα του Νίγηρα, Νιαμέ, κοντά σε στρατιωτική βάση δίπλα στο διεθνές αεροδρόμιο, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής. Η χώρα βρίσκεται υπό στρατιωτική διακυβέρνηση για περισσότερα από τρία χρόνια, χωρίς να έχει ανακόψει το κύμα τζιχαντιστικών επιθέσεων.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Νίγηρας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σφοδρά πυρά ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο στην πρωτεύουσα του Νίγηρα, Νιαμέ, κοντά σε στρατιωτική βάση δίπλα στο διεθνές αεροδρόμιο, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής.
  • Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι «ακούγονται συνεχή πυρά και εκρήξεις στο επίπεδο της βάσης 101 της Νιαμέ», πληροφορία που επιβεβαιώθηκε και από άλλους περίοικους.
  • Ο Νίγηρας βρίσκεται υπό στρατιωτική διακυβέρνηση εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια, με τη χούντα να μην έχει καταφέρει να ανακόψει το κύμα τζιχαντιστικών επιθέσεων που πλήττει τη χώρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σφοδρά πυρά ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο στην πρωτεύουσα του Νίγηρα, Νιαμέ, κοντά σε στρατιωτική βάση δίπλα στο διεθνές αεροδρόμιο, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ακούγονται συνεχή πυρά και εκρήξεις στο επίπεδο της βάσης 101 της Νιαμέ», δήλωσε κάτοικος της περιοχής. Την πληροφορία επιβεβαίωσαν και άλλοι περίοικοι.

Ο Νίγηρας βρίσκεται υπό στρατιωτική διακυβέρνηση εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια, με τη χούντα να έχει αναλάβει την εξουσία δεσμευόμενη να αποκαταστήσει την ασφάλεια και την εθνική κυριαρχία, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει να ανακόψει το κύμα τζιχαντιστικών επιθέσεων που πλήττει τη χώρα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ