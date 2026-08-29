Νίγηρας: Σφοδρά πυρά κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Νιαμέ

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Σφοδρά πυρά ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο στην πρωτεύουσα του Νίγηρα, Νιαμέ, κοντά σε στρατιωτική βάση δίπλα στο διεθνές αεροδρόμιο, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ακούγονται συνεχή πυρά και εκρήξεις στο επίπεδο της βάσης 101 της Νιαμέ», δήλωσε κάτοικος της περιοχής. Την πληροφορία επιβεβαίωσαν και άλλοι περίοικοι.

On August 29, at exactly 01:15 local time, gunfire and heavy weapons fire were heard in the direction of Niamey Airport and near the Nigerien presidency. According to preliminary reports, the Islamic State – Sahel Province (ISSP) has launched an assault on the capital. There… pic.twitter.com/QhEw9FWEnC — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) August 29, 2026

Ο Νίγηρας βρίσκεται υπό στρατιωτική διακυβέρνηση εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια, με τη χούντα να έχει αναλάβει την εξουσία δεσμευόμενη να αποκαταστήσει την ασφάλεια και την εθνική κυριαρχία, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει να ανακόψει το κύμα τζιχαντιστικών επιθέσεων που πλήττει τη χώρα.