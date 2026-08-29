Τι αλλάζει με την Ασπίδα του Αχιλλέα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Η Ελλάδα τρέχει με γοργούς ρυθμούς τα εξοπλιστικά προγράμματα ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων εν όψει και των ανακοινώσεων της νέας ανανεωμένης Δομής Δυνάμεων και το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα για την περίοδο 2027 – 2037. Το enikos.gr αναλύει τι καινούριο θα προσδώσει στην άμυνα της χώρας η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και τα νέα συστήματα που έρχονται από το Ισραήλ.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η υπογραφή την Δευτέρα στο Τελ Αβίβ της ιστορικής συμφωνίας ανάμεσα στον διευθυντή της ΓΔΑΕΕ, υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα, και τον επικεφαλής της ισραηλινής SIBAT, Ταξίαρχο ε.α. Yair Kulas, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την εθνική άμυνα. Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» σφραγίζει τους αιθέρες, φέρνοντας πολυεπίπεδη αντιαεροπορική και αντιβαλλιστική προστασία σε όλη την επικράτεια.

Το μήνυμα που εκπέμπεται προς κάθε κατεύθυνση είναι σαφές: η Ελλάδα περνά οριστικά στην εποχή της απόλυτης αεροπορικής στεγανοποίησης.

Οι συζητήσεις των τελευταίων μηνών πίσω από τις κλειστές πόρτες του Πενταγώνου με τους Ισραηλινούς επιτελείς δεν ήταν απλώς τεχνικές διαπραγματεύσεις, αλλά η αρχή του μεγαλύτερου εξοπλιστικού άλματος που έχει δει η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» δεν είναι απλώς ένα ακόμα οπλικό σύστημα που προστίθεται στο οπλοστάσιο των Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι μια φιλοσοφία επιτήρησης και αποτροπής που ακυρώνει στην πράξη κάθε προσπάθεια αμφισβήτησης της εθνικής μας κυριαρχίας.

Τα επιτελεία στο ΓΕΕΘΑ εργάστηκαν με απόλυτη μυστικότητα, αναλύοντας τις απειλές του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Από τα φθηνά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέχρι τους υπερηχητικούς πυραύλους και τους βαλλιστικούς αιχμής, το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος απαιτούσαν μια απάντηση που να μην αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Και αυτή η απάντηση δόθηκε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο.

Κλειδώνουν τους αιθέρες

Στην καρδιά αυτού του γιγαντιαίου αντιαεροπορικού και αντιβαλλιστικού πλέγματος βρίσκονται συστήματα δοκιμασμένα στο πεδίο των επιχειρήσεων, τα οποία έχουν αποδείξει την αξία τους κάτω από τις πλέον αντίξοες συνθήκες. Η ελληνική αρχιτεκτονική αεράμυνας αποκτά πλέον δομή πολλαπλών στρωμάτων.

Στο ανώτατο επίπεδο εμπλοκής, τα συστήματα μακράς εμβέλειας εντάσσεται το σύστημα David’s Sling (Σφενδόνη του Δαυίδ) που αναλαμβάνει την εξουδετέρωση βαλλιστικών απειλών σε αποστάσεις που αγγίζουν τα 150 χιλιόμετρα, παρέχοντας μια στρατηγική ομπρέλα που καλύπτει μεγάλες γεωγραφικές περιοχές και κρίσιμες υποδομές της επικράτειας.

Στο μεσαίο επίπεδο, προστίθεται το πολυδύναμο σύστημα BARAK-MX, με εμβέλειες που κυμαίνονται από 40 έως 100 χιλιόμετρα, δημιουργώντας μια αδιαπέραστη ζώνη πυρός. Αυτά τα συστήματα διαθέτουν πυραύλους υψηλών ελιγμών και ενεργής αναζήτησης, ικανούς να εμπλέκουν ταυτόχρονα πολλαπλούς στόχους, από μαχητικά αεροσκάφη μέχρι πυραύλους cruise.

Η πιο σημαντική όμως προσθήκη για τις ανάγκες του Αιγαίου αφορά το κατώτερο στρώμα και την αντιμετώπιση των κορεσμών. Τα συστήματα μικρής εμβέλειας SPYDER (All-in-One), με δραστικό βεληνεκές από 10 έως 25 χιλιόμετρα, αναλαμβάνουν την προστασία νήσων, μικρονήσων και προκεχωρημένων ναυτικών μονάδων.

Τέλος, την ασπίδα συμπληρώνει το εγχώριο anti-drone σύστημα «Κένταυρος», το οποίο ενσωματώνεται στο ισραηλινό δίκτυο προσφέροντας προηγμένες δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου και παρεμβολών για την εξουδετέρωση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs) χαμηλού κόστους.

Η ενσωμάτωση των συστημάτων στο όλο πλέγμα, δημιουργούν μια αόρατη ασπίδα που τυφλώνει τα εχθρικά μη επανδρωμένα μέσα πριν καν πλησιάσουν τις γραμμές μας.

Η αρχιτεκτονική του «Θόλου»

Η πραγματική ισχύς της «Ασπίδας του Αχιλλέα» δεν βρίσκεται μόνο στους εκτοξευτές και τους πυραύλους, αλλά στον εγκέφαλο του συστήματος. Η ενοποίηση των αισθητήρων μέσω δικτυοκεντρικής αρχιτεκτονικής επιτρέπει στα ραντάρ των πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, στα ιπτάμενα ραντάρ της Πολεμικής Αεροπορίας και στους επίγειους σταθμούς του Στρατού Ξηράς να βλέπουν την ίδια ακριβώς επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο.

Τα νέα ραντάρ τεχνολογίας ενεργού ηλεκτρονικής σάρωσης που συνοδεύουν τη συμφωνία έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν στόχους με εξαιρετικά χαμηλό ίχνος ραντάρ σε αποστάσεις άνω των τετρακοσίων χιλιομέτρων. Αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε απογειώνεται ή εκτοξεύεται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου καταγράφεται άμεσα, ταξινομείται και στοχοποιείται πριν καν εισέλθει στο FIR Αθηνών.

Η δυνατότητα αυτή αλλάζει πλήρως τα δεδομένα. Η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων επιτρέπει την αυτόματη εκχώρηση στόχων στο καταλληλότερο οπλικό σύστημα, είτε αυτό βρίσκεται στη στεριά, είτε στη θάλασσα, είτε στον αέρα. Ένας πυραυλικός αισθητήρας σε ένα νησί του Ανατολικού Αιγαίου μπορεί να καθοδηγήσει έναν σύγχρονο πύραυλο που εκτοξεύεται από μια φρεγάτα δεκάδες μίλια μακριά, εκμηδενίζοντας τον χρόνο αντίδρασης.

Η στρατηγική ανατροπή στο Αιγαίο

Μέχρι σήμερα, η τακτική των δυνητικών αντιπάλων βασιζόταν στην ιδέα του κορεσμού, δηλαδή στην ταυτόχρονη εξαπόλυση μεγάλου αριθμού φθηνών drones και πυραύλων με σκοπό να εξαντλήσουν τα αποθέματα της ελληνικής αεράμυνας.

Η «Ασπίδα του Αιχλλέα» ακυρώνει πλήρως αυτή την στρατηγική. Με τη χρήση προηγμένων συστημάτων αναχαίτισης χαμηλού κόστους για μικρές απειλές και τη συνδυασμένη χρήση ηλεκτρονικών παρεμβολών, η εξουδετέρωση των εχθρικών drones γίνεται χωρίς να δαπανώνται πολύτιμοι κατευθυνόμενοι πύραυλοι.

Επιπλέον, η γεωγραφική διαμόρφωση του Αιγαίου, που παλαιότερα δημιουργούσε «τυφλά σημεία» λόγω του αναγλύφου των νησιών, μετατρέπεται πλέον σε πλεονέκτημα. Η διασπορά των αισθητήρων και των εκτοξευτών στα νησιά δημιουργεί ένα πολυκεντρικό δίκτυο. Ακόμα κι αν ένας σταθμός τεθεί εκτός λειτουργίας, το σύστημα αναδιατάσσεται αυτόματα, καλύπτοντας το κενό σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

Η δυνατότητα κάλυψης μεγάλων αποστάσεων από την Κρήτη μέχρι την Κύπρο και από τη Θράκη μέχρι το Καστελλόριζο δημιουργεί μια συνεχή ζώνη απαγόρευσης πρόσβασης και περιοχής. Κανένα εχθρικό αεροσκάφος ή πύραυλος δεν μπορεί να κινηθεί στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου χωρίς να βρίσκεται συνεχώς υπό την απειλή εγκλωβισμού.

Νέα εποχή

Η υπογραφή αυτή αποτελεί την επιβεβαίωση της βαθιάς στρατηγικής σχέσης της Ελλάδας με το Ισραήλ, αλλά κυρίως αποδεικνύει ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις προσαρμόζονται ταχύτατα στις απαιτήσεις του σύγχρονου πολέμου. Οι αξιωματικοί και τα στελέχη που θα επανδρώσουν τα νέα συστήματα βρίσκονται ήδη σε τροχιά εξειδικευμένης εκπαίδευσης, προκειμένου η επιχειρησιακή ένταξη να γίνει στον μικρότερο δυνατό χρόνο.

Η υλοποίηση της «Ασπίδας του Αχιλλέα» χωρίζεται σε τρεις κύριες φάσεις, με ορίζοντα πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, την προμήθεια των πρώτων κινητών μονάδων και την έναρξη της εξειδικευμένης εκπαίδευσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων στο Ισραήλ.

Στη δεύτερη φάση, η οποία τοποθετείται χρονικά στα επόμενα δύο έτη, ξεκινά η σταδιακή παράδοση και εγκατάσταση των πρώτων συστημάτων SPYDER και BARAK-MX σε στρατηγικά σημεία του Ανατολικού Αιγαίου και της Θράκης, δημιουργώντας την αρχική επιχειρησιακή ομπρέλα. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η διασύνδεση των αισθητήρων με το εθνικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου.

Η τρίτη φάση αφορά την πλήρη ανάπτυξη των συστημάτων David’s Sling για την αντιβαλλιστική κάλυψη, καθώς και την πλήρη ενσωμάτωση του συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου «Κένταυρος».

Το πρόγραμμα αναμένεται να επιτύχει αρχική επιχειρησιακή ικανότητα (IOC) εντός 18-24 μηνών, ενώ θα καταστεί κατά το 80% λειτουργικό (FOC) έως το 2029-2030, και στο 100% το 2034 σφραγίζοντας οριστικά τους ελληνικούς αιθέρες.

Η Ελλάδα δεν εξοπλίζεται για να απειλήσει, αλλά για να διασφαλίσει την ειρήνη. Όταν όμως η ειρήνη θωρακίζεται με την τεχνολογία της «Ασπίδας του Αχιλλέα», η αποτρεπτική ισχύς της χώρας περνά σε επίπεδα που εγγυώνται την απόλυτη ασφάλεια των εθνικών μας δικαίων. Το μήνυμα που εκπέμπεται πλέον είναι ότι οι αιθέρες κι οι θάλασσες της πατρίδας μας θα είναι απροσπέλαστοι.