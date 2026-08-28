Μπαράζ προκλήσεων από τουρκικά drones στο Αιγαίο – Αναχαιτίσεις από ελληνικά F-16

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Σε νέο μπαράζ παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου προχώρησαν από το πρωί οι Τούρκοι, στέλνοντας συνολικά 4 drones τύπου Akinci στο βορειοανατολικό και κεντρικό Αιγαίο και την Ελλάδα να απαντά με οπλισμένα μαχητικά F-16.

του Χρήστου Μαζανίτη

Από τις 8 το πρωί η Τουρκία έδειξε τις διαθέσεις γι’ ακόμη μία ημέρα στέλνοντας ένα drone τύπου Akinci βόρεια της Σαμοθράκης.

Όπως φαίνεται και στον χάρτη με τη διαδρομή που κατέγραψαν τα ελληνικά ραντάρ το πρωί, το πρώτο Akinci εισήλθε στο ελληνικό FIR χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, κατά παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στις 8.00 και κινήθηκε βόρεια της Σαμοθράκης, όπου κατέγραψε 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Είχε απογειωθεί νωρίτερα από το αεροδρόμιο του Τσανάκαλε. Άμεση ήταν η απάντηση της Πολεμικής Αεροπορίας που απογείωσε 2 οπλισμένα μαχητικά F-16, τα οποία προχώρησαν στην αναγνώριση και αναχαίτισή του.

Οι Τούρκοι, όμως, δεν έμειναν σε αυτές αλλά προχώρησαν και σε άλλες προκλήσεις με ακόμη 3 drones, τα οποία παραβίασαν τον ΕΕΧ ανάμεσα από Σαμοθράκη – Λήμνο, Λήμνο – Λέσβο και Χίο – Λέσβο.

Οκτώ παραβιάσεις του ΕΕΧ έγραψε το κοντέρ της τουρκικής προκλητικότητας σήμερα, φθάνοντας τις 40 από την αρχή της εβδομάδας.