Αίγυπτος: Έκλεψαν 105 κιλά κοτόπουλο από εν κινήσει φορτηγό σαν σκηνή από το «Fast & Furious» – ΒΙΝΤΕΟ

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Σκηνές που παρέπεμπαν περισσότερο σε ταινία δράσης παρά σε πραγματικό περιστατικό εκτυλίχθηκαν σε αυτοκινητόδρομο του Καΐρου, όπου ομάδα ληστών άρπαξε 105 κιλά κοτόπουλο από φορτηγό ενώ αυτό κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει δύο άνδρες να μεταφέρουν κιβώτια από το κινούμενο φορτηγό σε αγροτικό όχημα, ενώ κρατιούνται από το μπροστινό μέρος του φορτηγού. Η εντυπωσιακή μέθοδος της ληστείας έκανε πολλούς χρήστες να παρομοιάσουν το περιστατικό με σκηνές από τη σειρά ταινιών «Fast & Furious».

Ο οδηγός δεν κατάλαβε τίποτα

Σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού, το φορτηγό μετέφερε περίπου τέσσερις τόνους κοτόπουλο από εργοστάσιο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε τη ληστεία την ώρα που συνέβαινε και διαπίστωσε αργότερα ότι έλειπαν 105 κιλά προϊόντων.

Τρεις νεκροί σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία

Το υπουργείο Εσωτερικών της Αιγύπτου ανακοίνωσε ότι, μετά από έρευνα, οι Αρχές ταυτοποίησαν έξι υπόπτους, οι οποίοι είχαν προηγούμενο ποινικό μητρώο, αναφέρει το ILKHA.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για τη σύλληψή τους σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των υπόπτων και των αστυνομικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, τρεις από τους υπόπτους σκοτώθηκαν, ενώ οι άλλοι τρεις συνελήφθησαν. Οι Αρχές κατέσχεσαν επίσης όπλα και το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία.

Το περιστατικό προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση στην Αίγυπτο, κυρίως λόγω του ασυνήθιστου τρόπου με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η κλοπή, θυμίζοντας περισσότερο κινηματογραφική καταδίωξη παρά συμβατική ληστεία.