ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ και Παναθηναϊκός: Τα προφίλ των αντιπάλων των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

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ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ και Παναθηναϊκός έμαθαν τους αντιπάλους που θα βρουν στον δρόμο τους στις League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με τις τέσσερις ελληνικές ομάδες να καλούνται να αντιμετωπίσουν συλλόγους διαφορετικής δυναμικότητας, αγωνιστικής φιλοσοφίας και ευρωπαϊκής εμπειρίας.

Ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ θα αγωνιστούν στη League Phase του Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή πορεία του στη League Phase του Conference League. Από την πλευρά της, η ΑΕΚ έχει μπροστά της ορισμένες από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης στη League Phase του Champions League.

Οι κληρώσεις περιλαμβάνουν από ιστορικούς ευρωπαϊκούς συλλόγους, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μίλαν, η Μάντσεστερ Σίτι, η Μπενφίκα και η Ντόρτμουντ, μέχρι ομάδες με μικρότερη ευρωπαϊκή διαδρομή, δημιουργώντας διαφορετικά δεδομένα για καθεμία από τις ελληνικές συμμετοχές.

ΑΕΚ: Ρεάλ, Μάντσεστερ Σίτι και Ντόρτμουντ στον δρόμο της

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κλήρωση της ΑΕΚ, η οποία θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Champions League τις Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρτμουντ, Ρόμα, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Γαλατασαράι, Κόμο και ΛΑΣΚ Λιντς.

Όπως ανέφερε ο Μηνάς Λυσάνδρου μετά την κλήρωση, «κάθε αντίπαλος και μία ωραία ιστορία», καθώς αρκετές από τις αναμετρήσεις συνδέονται με πρόσωπα ή στιγμές από το παρελθόν της ΑΕΚ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης παραπέμπει στις αναμετρήσεις της αήττητης ευρωπαϊκής πορείας του 2002, ενώ ελληνικό ενδιαφέρον υπάρχει στις συναντήσεις με παίκτες που αγωνίζονται σε Ρόμα, Ντόρτμουντ και Κόμο. Παράλληλα, η ΑΕΚ θα συναντήσει τον Λιούμπισιτς απέναντι στη ΛΑΣΚ, μετά τον δανεισμό του, ενώ ο Ζούμπκοφ θα τεθεί απέναντι στην πρώην ομάδα του, τη Σαχτάρ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ, καθώς η ΑΕΚ θα επιδιώξει την πρώτη νίκη της σε αυτή τη φάση του Champions League μετά το 1-0 επί της Μίλαν τον Νοέμβριο του 2006.

Παράλληλα, η Σαχτάρ Ντόνετσκ, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, χρησιμοποιεί ως ευρωπαϊκή έδρα το «Στάμφορντ Μπριτζ» στο Λονδίνο, ενώ η Κόμο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το «Τζουζέπε Σινιγκάλια» και θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στη Ρέτζο Εμίλια.

Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης ιδρύθηκε το 1902 και αγωνίζεται στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», χωρητικότητας 83.186 θεατών.

Έχει κατακτήσει 36 πρωταθλήματα Ισπανίας, 20 Κύπελλα, 13 Σούπερ Καπ Ισπανίας και 15 Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions League, τις χρονιές 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 και 2024.

Στο ευρωπαϊκό παλμαρέ της περιλαμβάνονται επίσης δύο Κύπελλα UEFA, έξι Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ και εννέα παγκόσμιοι τίτλοι συλλόγων.

Προπονητής της είναι ο Ζοζέ Μουρίνιο και πρόεδρος ο Φλορεντίνο Πέρεθ. Η Ρεάλ εξασφάλισε απευθείας την παρουσία της στη League Phase.

Μάντσεστερ Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι ιδρύθηκε το 1894 και έχει έδρα το «Έτιχαντ», χωρητικότητας 53.400 θεατών.

Έχει κατακτήσει 10 πρωταθλήματα Αγγλίας, επτά Κύπελλα, εννέα League Cup και επτά Community Shield. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει στο ενεργητικό της ένα Champions League, το 2023, ένα Κύπελλο Κυπελλούχων, ένα Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Προπονητής της είναι ο Έντσο Μαρέσκα και πρόεδρος ο Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ. Η αγγλική ομάδα προκρίθηκε απευθείας στη League Phase.

Ντόρτμουντ

Η Ντόρτμουντ ιδρύθηκε το 1909 και αγωνίζεται στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ», χωρητικότητας 81.365 θεατών.

Έχει κατακτήσει οκτώ πρωταθλήματα Γερμανίας, πέντε Κύπελλα και έξι Σούπερ Καπ, ενώ σε διεθνές επίπεδο έχει κατακτήσει το Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1997, το Κύπελλο Κυπελλούχων το 1966 και το Διηπειρωτικό Κύπελλο το 1997.

Στην τεχνική ηγεσία βρίσκεται ο Νίκο Κόβατς, ενώ πρόεδρος είναι ο Ράινχαρντ Ράουμπαλ. Η Ντόρτμουντ εξασφάλισε απευθείας την παρουσία της στη League Phase.

Ρόμα

Η Ρόμα ιδρύθηκε το 1927 και αγωνίζεται στο «Ολίμπικο», χωρητικότητας 69.689 θεατών.

Έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα Ιταλίας, εννέα Κύπελλα και δύο Σούπερ Καπ. Στην ευρωπαϊκή της ιστορία περιλαμβάνονται το Κύπελλο Κυπελλούχων του 1961 και το Conference League του 2022.

Προπονητής της είναι ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι και πρόεδρος ο Νταν Φρίντκιν. Η ιταλική ομάδα προκρίθηκε απευθείας στη League Phase.

Σαχτάρ Ντόνετσκ

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ ιδρύθηκε το 1936 και, λόγω των συνθηκών στην Ουκρανία, χρησιμοποιεί ως ευρωπαϊκή έδρα το «Στάμφορντ Μπριτζ» του Λονδίνου.

Έχει κατακτήσει 16 πρωταθλήματα Ουκρανίας, 15 Κύπελλα και εννέα Σούπερ Καπ, ενώ το 2009 κατέκτησε το Κύπελλο UEFA.

Προπονητής της είναι ο Αρντά Τουράν και πρόεδρος ο Ρινάτ Αχμέτοφ. Η Σαχτάρ εξασφάλισε απευθείας την παρουσία της στη League Phase.

Γαλατασαράι

Η Γαλατασαράι ιδρύθηκε το 1905 και έχει ως χρώματα το κόκκινο και το κίτρινο.

Έχει κατακτήσει 26 πρωταθλήματα Τουρκίας, 19 Κύπελλα και 17 Σούπερ Καπ. Το 2000 κατέκτησε το Κύπελλο UEFA και στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ.

Στην τεχνική ηγεσία βρίσκεται ο Οκάν Μπουρούκ, ενώ πρόεδρος είναι ο Ντουρσούν Οζμπέκ. Η τουρκική ομάδα προκρίθηκε απευθείας στη League Phase.

Κόμο

Η Κόμο ιδρύθηκε το 1907 και έχει ως χρώματα το μπλε και το λευκό.

Για τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις θα χρησιμοποιήσει το Mapei Stadium – Città del Tricolore στη Ρέτζο Εμίλια, χωρητικότητας 21.525 θεατών, καθώς το «Τζουζέπε Σινιγκάλια» δεν πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Προπονητής της είναι ο Σεσκ Φάμπρεγας και πρόεδρος ο Μίρβαν Σουάρσο. Η ιταλική ομάδα προκρίθηκε απευθείας στη League Phase.

ΛΑΣΚ Λιντς

Η ΛΑΣΚ Λιντς ιδρύθηκε το 1908 και αγωνίζεται στη «Ράιφαϊζεν Αρίνα», χωρητικότητας 19.080 θεατών.

Έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Αυστρίας. Προπονητής της είναι ο Ντίτερ Κίχμπαουερ και πρόεδρος ο Σίγκμουντ Γκρούμπερ.

Η ΛΑΣΚ εξασφάλισε την πρόκρισή της στη League Phase μέσω των playoffs. Μετά την εκτός έδρας ήττα με 3-0 από τη Σέλτικ, επικράτησε 5-1 στη ρεβάνς έπειτα από παράταση και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Οι κληρώσεις διαμορφώνουν τέσσερις διαφορετικές ευρωπαϊκές διαδρομές για τις ελληνικές ομάδες. Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ καλούνται πλέον να μεταφέρουν την προσπάθειά τους από τα προκριματικά και την κλήρωση στον αγωνιστικό χώρο, με στόχο τη συγκέντρωση των βαθμών που θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν στις νοκ άουτ φάσεις των διοργανώσεων.

Ολυμπιακός: Από τη Μίλαν και τη Μαρσέιγ έως την Τορένσε

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Europa League τις Μίλαν, Μαρσέιγ, Σπάρτα Πράγας, Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλιε, Χόφενχαϊμ και Τορένσε, σε μία σειρά αγώνων που περιλαμβάνει τόσο ομάδες με σημαντική ευρωπαϊκή παράδοση όσο και αντιπάλους με μικρότερη εμπειρία στις διοργανώσεις της UEFA.

Μίλαν

Η Μίλαν, επτά φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης και 19 φορές πρωταθλήτρια Ιταλίας, κατέλαβε την 5η θέση την περασμένη σεζόν στη Serie A. Έδρα της είναι το «Σαν Σίρο», χωρητικότητας περίπου 80.000 θεατών, ενώ τα χρώματά της είναι το κόκκινο και το μαύρο.

Από το καλοκαίρι στον πάγκο της βρίσκεται ο Ρούμπεν Αμορίμ. Στο ρόστερ της ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, οι Ράφαελ Λεάο, Γκονσάλο Ράμος, Κρίστιαν Πούλισικ, Λούκα Μόντριτς, Μάικ Μενιάν και Αλέξις Σελεμέκερς, ενώ για τον Λεάο υπάρχει το ενδεχόμενο παραχώρησης.

Ο Ολυμπιακός και η Μίλαν έχουν συναντηθεί ξανά στο ευρωπαϊκό παρελθόν. Το 1959 αναμετρήθηκαν στον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, με το πρώτο παιχνίδι στο Φάληρο να ολοκληρώνεται 2-2 και τη Μίλαν να επικρατεί 3-1 στο Μιλάνο. Οι δύο ομάδες βρέθηκαν ξανά αντιμέτωπες το 2018 στους ομίλους του Europa League. Οι Ιταλοί νίκησαν 3-1 στο Μιλάνο, όμως ο Ολυμπιακός επικράτησε με το ίδιο σκορ στο «Γ. Καραϊσκάκης» και εξασφάλισε την πρόκριση.

Μαρσέιγ

Η Μαρσέιγ, πρωταθλήτρια Ευρώπης το 1993 και εννέα φορές πρωταθλήτρια Γαλλίας, ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν στην 5η θέση της Ligue 1. Αγωνίζεται στο «Βελοντρόμ», χωρητικότητας περίπου 67.000 θεατών, και έχει ως χρώματα το λευκό και το γαλάζιο.

Την τεχνική ηγεσία ανέλαβε το καλοκαίρι ο Μπρούνο Ζενεσιό, ενώ στο ρόστερ της ξεχωρίζουν ο Βραζιλιάνος εξτρέμ Παϊσάο, ο Γαλλοαλγερινός επιθετικός Αμίν Γκουιρί, ο Ιταλοαργεντινός κεντρικός αμυντικός Μπαλέρντι, ο Δανός μέσος Χόιμπιεργκ, ο Αμερικανός επιθετικός Τίμοθι Γουεά και ο Ολλανδός χαφ Κουίντεν Τίμπερ.

Η Μαρσέιγ έχει αντιμετωπίσει έξι φορές τον Ολυμπιακό, με απολογισμό τέσσερις νίκες και δύο ήττες. Οι τελευταίες αναμετρήσεις τους έγιναν το 2020 στους ομίλους του Champions League, όταν οι Πειραιώτες νίκησαν 1-0 στο Φάληρο και ηττήθηκαν 2-1 στη Γαλλία.

Σπάρτα Πράγας

Η Σπάρτα Πράγας είναι μία από τις ιστορικότερες ομάδες του τσεχικού ποδοσφαίρου. Ιδρύθηκε το 1893, έχει κατακτήσει 38 εγχώρια πρωταθλήματα και ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν ως δευτεραθλήτρια Τσεχίας.

Έδρα της είναι η epet Arena, χωρητικότητας περίπου 18.000 θεατών, ενώ τα χρώματά της είναι το κόκκινο και το λευκό. Προπονητής της είναι από το 2025 ο Δανός Μπρίαν Πρίσκε.

Στο ρόστερ της ξεχωρίζουν ο Νορβηγός επιθετικός Μπρούνες, ο Τσέχος μεσοεπιθετικός Κάραμπετς, ο διεθνής Τσέχος μέσος Βύντρα και ο Ματέι Γιούρασεκ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός από τη Νόριτς.

Ρεν

Η Ρεν ολοκλήρωσε την προηγούμενη σεζόν στην 6η θέση της Ligue 1 και δεν έχει κατακτήσει μέχρι σήμερα το πρωτάθλημα Γαλλίας. Η ομάδα της Βρετάνης αγωνίζεται στο Roazhon Park, χωρητικότητας περίπου 29.000 θεατών, και έχει ως χρώματα το κόκκινο και το μαύρο.

Στην τεχνική ηγεσία βρίσκεται από τον Φεβρουάριο ο Γάλλος Φρανκ Χεζ, ενώ μεταξύ των παικτών που ξεχωρίζουν βρίσκονται οι Λεπόλ, Κρέσγουελ, Μαγέντα, Σιμάνσκι και ο αρχηγός Ρονζιέρ.

Γιαγκελόνια

Η Γιαγκελόνια κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της στην Πολωνία το 2024 και την περασμένη σεζόν τερμάτισε στην 3η θέση.

Ιδρύθηκε το 1920 και εδρεύει στο Μπιάλιστοκ, με έδρα την Chorten Arena, χωρητικότητας περίπου 22.000 θεατών. Τα χρώματά της είναι το κόκκινο και το κίτρινο.

Προπονητής της είναι την τελευταία τριετία ο 34χρονος Άντριαν Σιέμιενετς. Στο ρόστερ υπάρχουν δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός Απόστολος Κωνσταντόπουλος και ο 21χρονος επιθετικός Δημήτρης Ράλλης. Ιδιαίτερα αξιόλογη περίπτωση θεωρείται και ο 22χρονος τερματοφύλακας Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς, ενώ αρχηγός είναι ο διεθνής μέσος Ρόμαντσουκ.

Τσέλιε

Η Τσέλιε είναι πρωταθλήτρια Σλοβενίας και έχει κατακτήσει συνολικά τρεις φορές τον εγχώριο τίτλο. Εδρεύει στην ομώνυμη πόλη και αγωνίζεται στο «Τσεζέλε», χωρητικότητας περίπου 13.000 θεατών, με χρώματα το μπλε και το κίτρινο.

Στον πάγκο της βρίσκεται ο Πορτογάλος Βίτορ Καμπέλος. Από το ρόστερ ξεχωρίζει ο διεθνής μεσοεπιθετικός Σβιτ Σέσλαρ, ενώ στην ομάδα αγωνίζεται και ο 31χρονος Έλληνας αριστερός μπακ Λεονάρντο Κούτρης.

Χόφενχαϊμ

Η Χόφενχαϊμ δεν έχει κατακτήσει εγχώριο τίτλο στη Γερμανία και συμμετέχει για έκτη σεζόν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Την περασμένη περίοδο ολοκλήρωσε τη Bundesliga στην 5η θέση.

Στον πάγκο της βρίσκεται από το 2024 ο Αυστριακός Κρίστιαν Ίλτσερ, ενώ από τους ποδοσφαιριστές της ξεχωρίζει ο Φίσνικ Ασλάνι. Η μεταγραφή του στη Λειψία έναντι 25 εκατ. ευρώ δεν ολοκληρώθηκε για ιατρικούς λόγους. Σημαντικό ρόλο έχουν επίσης οι διεθνείς με το Κόσοβο Αβντουλάχου και Χαϊντάρι.

Τορένσε

Η Τορένσε συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία της μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου με νίκη 2-1 επί της Σπόρτινγκ στον τελικό.

Αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, όπου την περασμένη σεζόν τερμάτισε στην 3η θέση. Η φυσική της έδρα έχει χωρητικότητα περίπου 2.500 θεατών και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Τα χρώματά της είναι το κόκκινο και το μπλε.

Προπονητής της είναι ο Λουίς Τραλιάο, ενώ από το ρόστερ ξεχωρίζει ο Ισπανός αριστερός μπακ Χάβι Βάσκεθ.

ΟΦΗ: Ισχυροί αντίπαλοι στη League Phase του Europa League

Ο ΟΦΗ θα βρει απέναντί του ομάδες με σημαντική παρουσία στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στη League Phase του Europa League.

Από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, οι Κρητικοί θα υποδεχθούν στο Παγκρήτιο Στάδιο την Μπάγερ Λεβερκούζεν και θα αντιμετωπίσουν στη Λισαβόνα την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη.

Από το δεύτερο γκρουπ θα αγωνιστούν εκτός έδρας με τη Ρεν και εντός με την Άντερλεχτ. Από το τρίτο προέκυψαν η Στουρμ Γκρατς εκτός έδρας και η Λεχ Πόζναν στο Ηράκλειο, ενώ από το τέταρτο ο ΟΦΗ θα φιλοξενήσει τη Χόφενχαϊμ και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Χάποελ Μπερ Σεβά.

Μπάγερ Λεβερκούζεν

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν αποτελεί έναν από τους αντιπάλους με το υψηλότερο αγωνιστικό επίπεδο στη διαδρομή του ΟΦΗ.

Η γερμανική ομάδα βρίσκεται σε νέα περίοδο, με τον Καρλές Μαρτίνεθ Νόβελ στην τεχνική ηγεσία και συμβόλαιο έως το 2028. Ο Ισπανός ανέλαβε μετά την αποχώρηση του Κάσπερ Χιούλμαντ, με στόχο την επιστροφή της ομάδας στις θέσεις που οδηγούν στο Champions League.

Παρά τις αλλαγές του καλοκαιριού, το ρόστερ διατηρεί σημαντική ποιότητα. Ο Πάτρικ Σικ παραμένει σημείο αναφοράς στην επίθεση, ενώ ξεχωρίζουν επίσης οι Βίκτορ Μπονιφέις, Ελίες Μπεν Σεγκίρ, Μάλικ Τίλμαν, Εξεκιέλ Παλάσιος και Ρόμπερτ Άντριχ. Στην άμυνα προστέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Φακούντο Μεδίνα και Μιγκέλ Γκουτιέρες.

Η χρηματιστηριακή αξία του ρόστερ της ανέρχεται στα 463,95 εκατ. ευρώ.

Μπενφίκα

Η Μπενφίκα αποτελεί έναν ακόμη αντίπαλο με μεγάλη ευρωπαϊκή παράδοση. Η πορτογαλική ομάδα ξεκινά τη σεζόν 2026-27 με τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού Μάρκο Σίλβα στον πάγκο της. Το συμβόλαιό του έχει διάρκεια έως το 2028 και προβλέπει οψιόν για ακόμη μία σεζόν.

Η ομάδα της Λισαβόνας συνδυάζει έμπειρους ποδοσφαιριστές με νεαρούς παίκτες, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό κοινό έχει η παρουσία του Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ.

Άντερλεχτ

Η Άντερλεχτ παραμένει ένας από τους ιστορικότερους συλλόγους του Βελγίου, αν και ο τελευταίος της τίτλος πρωταθλήματος καταγράφηκε τη σεζόν 2016/17.

Το ρόστερ της συνδυάζει εμπειρία και νεανικά στοιχεία, με στόχο την επιστροφή της ομάδας σε πρωταγωνιστικό ρόλο στο βελγικό ποδόσφαιρο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η Άντερλεχτ εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase μέσω των προκριματικών, αποκλείοντας τον ΠΑΟΚ στον τρίτο γύρο με συνολικό σκορ 4-2.

Στο ρόστερ της βρίσκεται και ο Τζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό θα αντιμετωπίσει ξανά ελληνική ομάδα.

Ρεν

Η Ρεν έχει αποκτήσει σταθερή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τα τελευταία χρόνια επενδύει σημαντικά στην ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών.

Η γαλλική ομάδα διαθέτει αθλητικότητα και ένταση, ενώ την περασμένη σεζόν ολοκλήρωσε τη Ligue 1 στην 6η θέση, έχοντας απολογισμό 17 νίκες, οκτώ ισοπαλίες και εννέα ήττες.

Στουρμ Γκρατς

Η Στουρμ Γκρατς παρουσιάζει σταθερή αγωνιστική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, στηριζόμενη στην ένταση, στη φυσική κατάσταση, στο γρήγορο παιχνίδι και στην εξέλιξη νεαρών ποδοσφαιριστών.

Στην τεχνική ηγεσία βρίσκεται από το 2025 ο Φάμπιο Ινγκολιτς. Στο ρόστερ ξεχωρίζουν οι Όταρ Κιτεϊσβίλι, Γιον Γκόρεντς Στάνκοβιτς, Αμαντί Καμαρά και Σίμον Ζάιντλ, ενώ το καλοκαίρι προστέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Γιούργκεν Χάιλ και Αμάρ Χέλατς.

Λεχ Πόζναν

Η Λεχ Πόζναν είναι ένας από τους ιστορικότερους και δημοφιλέστερους συλλόγους της Πολωνίας, με σταθερή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια.

Ο έμπειρος επιθετικός Μίκαελ Ίσακ αποτελεί μία από τις βασικές μονάδες της ομάδας, μαζί με τους Άλι Γκολιζαντέχ, Πάτρικ Βάλεμαρκ, Λουίς Πάλμα και Αντόνι Κοζούμπαλ.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η πολωνική ομάδα ενισχύθηκε με παίκτες όπως οι Αλαχιάρ Σαγιαντμανές και Τέρι Γιέγκε, διατηρώντας παράλληλα σημαντικό μέρος του βασικού κορμού της.

Χόφενχαϊμ

Η Χόφενχαϊμ προέρχεται από μία ιδιαίτερα θετική σεζόν στη Bundesliga, την οποία ολοκλήρωσε στην 5η θέση, έναν βαθμό πίσω από την τέταρτη θέση που οδηγούσε στο Champions League.

Στον πάγκο της βρίσκεται ο Κρίστιαν Ίλτσερ, ο οποίος ανέλαβε τον Νοέμβριο του 2024 και οδήγησε την ομάδα από τη μάχη για την παραμονή στις ευρωπαϊκές θέσεις.

Ο Αντρέι Κράμαριτς παραμένει βασικό σημείο αναφοράς στην επίθεση, έχοντας σημειώσει 14 γκολ στην προηγούμενη Bundesliga. Δίπλα του ξεχωρίζει ο Φίσνικ Ασλάνι, ενώ στο ρόστερ βρίσκονται επίσης οι Όλιβερ Μπάουμαν, Όζαν Καμπάκ, Βλάντιμιρ Τσούφαλ, Άνταμ Χλόζεκ και Πάτρικ Βίμερ.

Χάποελ Μπερ Σεβά

Η Χάποελ Μπερ Σεβά διαθέτει έναν κορμό με αρκετούς Ισραηλινούς ποδοσφαιριστές και ξένους παίκτες με εμπειρία από ανταγωνιστικά πρωταθλήματα.

Προπονητής της είναι ο Ραν Κοζούχ, ενώ από το ρόστερ ξεχωρίζουν ο έμπειρος τερματοφύλακας Όφιρ Μαρτσιάνο, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ Μιγκέλ Βίτορ, ο Ελιέλ Περέτζ και ο επιθετικός Ίγκορ Ζλάτανοβιτς.

Το εκτός έδρας παιχνίδι αποτελεί μία από τις αναμετρήσεις στις οποίες ο ΟΦΗ θα επιδιώξει βαθμολογικό όφελος στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Παναθηναϊκός: Έξι διαφορετικές δοκιμασίες στο Conference League

Ο Παναθηναϊκός, μετά την πορεία του στα προκριματικά του Conference League, θα διεκδικήσει την πρόκρισή του στα νοκ άουτ μέσα από τη League Phase της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν τις Μπράιτον, Μπόρατς και ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ενώ θα αγωνιστούν εκτός έδρας απέναντι στις Φράιμπουργκ, Καϊράτ και Νόρτζελαντ.

Μπράιτον

Η Μπράιτον έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια στην Premier League, δημιουργώντας μία ομάδα που βασίζεται στην κατοχή της μπάλας και στο επιθετικό ποδόσφαιρο.

Στον πάγκο της βρίσκεται ο 33χρονος Φαμπιάν Χιούρτζελερ, ενώ ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παρουσίες των Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανου Τζίμα. Ο τελευταίος δεν έχει επιστρέψει ακόμη στη δράση μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη την προηγούμενη σεζόν.

Η Μπράιτον ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν στην 8η θέση της Premier League με 53 βαθμούς, ενώ στις φετινές της υποχρεώσεις ξεκίνησε με νίκη 4-0 επί της Άστον Βίλα.

Φράιμπουργκ

Η Φράιμπουργκ είναι γνώριμη στους Έλληνες φιλάθλους από τις τέσσερις αναμετρήσεις της με τον Ολυμπιακό στις σεζόν 2022/23 και 2023/24 του Europa League. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν απολογισμό τρεις ήττες και μία ισοπαλία.

Η γερμανική ομάδα δεν διαθέτει το οικονομικό μέγεθος των μεγαλύτερων συλλόγων της Bundesliga, ωστόσο στηρίζεται στην οργάνωση, την πειθαρχία και την αγωνιστική συνέπεια.

Αγωνίζεται στο Europa-Park Stadion, χωρητικότητας 34.700 θεατών, και την περασμένη σεζόν κατέλαβε την 7η θέση στη Bundesliga. Στον πάγκο της βρίσκεται ο 41χρονος Γιούλιαν Σούστερ, ενώ από το ρόστερ ξεχωρίζει ο Ιάπωνας Γιουίτο Σουζούκι, ο οποίος αποκτήθηκε το 2025 από την Μπρόντμπι έναντι 10 εκατ. ευρώ.

Μπόρατς

Η Μπόρατς κατέκτησε την περασμένη σεζόν το πρωτάθλημα Βοσνίας, συγκεντρώνοντας 86 βαθμούς σε 36 αγώνες. Στην τεχνική ηγεσία βρίσκεται ο 55χρονος Βίνκο Μαρίνοβιτς.

Στη νέα σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει τις εγχώριες υποχρεώσεις της με δύο νίκες. Η ομάδα στηρίζεται στην ένταση και στη μαχητικότητα, ενώ ο 18χρονος τερματοφύλακας Μλάντεν Γιούρκας θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα νέα ταλέντα του βοσνιακού ποδοσφαίρου.

Καϊράτ

Η Καϊράτ είναι επίσης γνώριμη στο ελληνικό κοινό, καθώς την περασμένη σεζόν αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό στην Αστάνα για το Champions League. Οι Πειραιώτες είχαν επικρατήσει 1-0 με γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς.

Για τον Παναθηναϊκό, μία από τις βασικές ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης αναμέτρησης είναι η μεγάλη απόσταση του ταξιδιού προς το Καζακστάν.

Η Καϊράτ βρίσκεται στη 2η θέση του πρωταθλήματός της με 48 βαθμούς, πίσω από την πρωτοπόρο Ορνταμπασί. Προπονητής της παραμένει ο Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν, ενώ από το ρόστερ ξεχωρίζει ο 28χρονος Πορτογάλος επιθετικός Ζορζίνιο, για τον οποίο έχει αναφερθεί ενδιαφέρον από την Πάφο.

ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, την οποία απέκλεισε ο ΟΦΗ στα playoffs του Europa League, αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους και πλέον επιτυχημένους συλλόγους της Βουλγαρίας.

Ιδρύθηκε το 1948 και έχει κατακτήσει περισσότερα από 30 πρωταθλήματα και δεκάδες Κύπελλα. Στην ευρωπαϊκή ιστορία της ξεχωρίζουν οι δύο παρουσίες στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, το 1967 και το 1982.

Στον πάγκο της βρίσκεται ο Χρίστο Γιάνεφ, ενώ στον άξονα ξεχωρίζει ο 30χρονος Ιταλός Στέφανο Σένσι, ο οποίος έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων και στην Ίντερ.

Νόρτζελαντ

Η Νόρτζελαντ έχει συνδέσει το αγωνιστικό μοντέλο της με την ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών και το επιθετικό ποδόσφαιρο. Αρκετοί παίκτες έχουν εξελιχθεί μέσα από τον δανέζικο σύλλογο πριν συνεχίσουν την καριέρα τους σε ισχυρότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο Πρινς Αμοάκο Τζούνιορ είναι ο ποδοσφαιριστής με την υψηλότερη χρηματιστηριακή αξία στο ρόστερ, η οποία υπολογίζεται στα επτά εκατ. ευρώ. Η Νόρτζελαντ έχει συγκεντρώσει 10 βαθμούς μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Στην τεχνική ηγεσία βρίσκεται από το 2024 ο Γενς Όλσεν, ο οποίος είχε προηγουμένως εργαστεί στην ομάδα και ως βοηθός. Η ταχύτητα και η ένταση αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού της.