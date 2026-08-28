Βαγγέλης Μαρινάκης: «Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα, αλλά πρέπει να καταλάβουν όλοι ποιο είναι το πρωτάθλημά μας»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποκάλυψε ότι ο Ολυμπιακός κατέβαλε τη ρήτρα των 16 εκατ. ευρώ για τον Γκουστάβο Πουέρτα, ωστόσο ο Κολομβιανός μέσος προτιμά την Μπενφίκα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές ομάδες στην προσέλκυση ποδοσφαιριστών υψηλού επιπέδου.

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Αθλητισμός

Βαγγέλης Μαρινάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές ομάδες να προσελκύσουν ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου, τονίζοντας ότι «το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται στις χαμηλές θέσεις στην Ευρώπη».
  • Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός δήλωσε ότι οι «ερυθρόλευκοι» κατέβαλαν τη ρήτρα των 16 εκατ. ευρώ για τον διεθνή Κολομβιανό μέσο Γκουστάβο Πουέρτα, ωστόσο ο ποδοσφαιριστής επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπενφίκα.
  • «Για πολύ καλούς παίκτες σε μικρή ηλικία δεν είναι πρώτη επιλογή να παίξουν στην Ελλάδα. Γι’ αυτό πρέπει να περιμένουμε τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών, ώστε ορισμένοι παίκτες που δεν μπόρεσαν να πάρουν μεταγραφή σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα να έρθουν στην Ελλάδα».

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Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναφέρθηκε στις μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού, στο περιθώριο της κλήρωσης της League Phase του Europa League, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στην υπόθεση του Γκουστάβο Πουέρτα.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός δήλωσε ότι οι «ερυθρόλευκοι» κατέβαλαν τη ρήτρα των 16 εκατ. ευρώ για τον διεθνή Κολομβιανό μέσο, ωστόσο ο ποδοσφαιριστής επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπενφίκα.

Παράλληλα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές ομάδες στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου, επισημαίνοντας τη θέση του ελληνικού πρωταθλήματος στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική πραγματικότητα.

Οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη

«Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι στην Ελλάδα είναι ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι μια μεγάλη ομάδα, αλλά δυστυχώς το ελληνικό ποδόσφαιρο θεωρείται ότι βρίσκεται, και αυτή είναι η πραγματικότητα, στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας στην Ευρώπη. Είτε το θέλουμε είτε όχι, για πολύ καλούς παίκτες σε μικρή ηλικία δεν είναι πρώτη επιλογή να παίξουν στην Ελλάδα. Πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος, επειδή συζητιούνται διάφορα από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα πώς γίνεται μια μεταγραφή ή τι γίνεται στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Δεν υπάρχει κανένας μεγάλος παίκτης σε ηλικία 24-25-26 ετών που τον Ιούνιο και τον Ιούλιο να θέλει να παίξει στην Ελλάδα. Γι’ αυτό πρέπει να περιμένουμε τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών, ώστε ορισμένοι παίκτες που δεν μπόρεσαν να πάρουν μεταγραφή σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα να έρθουν στην Ελλάδα.

Έχουμε ένα μεγάλο αβαντάζ, ότι είμαστε ιδιοκτήτες της Νότιγχαμ, και πολλοί παίκτες έχουν όνειρο να παίξουν στην Αγγλία, που είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, και σκέφτονται ότι, αν παίξουν καλά, μπορούν να κάνουν το βήμα, κάτι που μας βοηθάει με πολλούς παίκτες. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ποιο είναι το πρωτάθλημά μας.

Εμείς κάθε ημέρα κάνουμε υπέρβαση. Το βλέπω και με άλλες ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ προσπαθούν να κάνουν την υπέρβαση, πάντως δεν είναι εύκολο. Μην το θεωρούν οι φίλαθλοι δεδομένο. Πληρώσαμε τη ρήτρα του Πουέρτα, 16 εκατομμύρια, και αυτός δεν έρχεται, θέλει να πάει στην Μπενφίκα. Τι άλλο να κάνεις;».

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