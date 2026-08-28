Βέροια: Από πνιγμό ο θάνατος της 18χρονης που έπεσε στον καταρράκτη – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

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Σε πνιγμό οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης που έπεσε στον καταρράκτη του Δερματά, στη Βέροια, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε στη Νάουσα Ημαθίας.

Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις

Από τη νεκροψία-νεκροτομή δεν προέκυψαν άλλα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ φως στις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας αναμένεται να ρίξουν οι εργαστηριακές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Το Σάββατο η κηδεία της 18χρονης

Το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, στις 11 το πρωί, θα τελεστεί η κηδεία της 18χρονης. Συγγενείς και φίλοι θα πουν το «τελευταίο αντίο» στο άτυχο κορίτσι, που ο θάνατός του έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την περιοχή.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, inveria.gr, η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) στην Σφηκιά του Δήμου Βέροιας. Η σορός θα βρίσκεται στο Ναό από τις 10.30 το πρωί της ίδιας μέρας.

Το χρονικό της τραγωδίας και οι… μοιραίες φωτογραφίες

Το δραματικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (27/8), παραμονή των 18ων γενεθλίων της άτυχης κοπέλας, την ώρα που βρισκόταν στο δημοφιλές σημείο μαζί με τον 17χρονο φίλο της για να κολυμπήσουν και να τραβήξουν φωτογραφίες.

Ο 17χρονος κάλεσε αμέσως το 112 και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και άνδρες της 2ης ΕΜΑΚ, οι οποίοι ανάσυραν τη νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της από τη λίμνη.

Οι αρχές διεξάγουν προανάκριση, στο πλαίσιο της οποίας ο 17χρονος έχει ήδη καταθέσει, ενώ παράλληλα εξετάζεται το κινητό του τηλέφωνο και το φωτογραφικό υλικό για να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 18χρονη έπεσε στο νερό.