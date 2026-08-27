Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρή 18χρονη έπειτα από πτώση στους Καταρράκτες Δερματά – Δεν μπόρεσε να τη σώσει ο φίλος της

Σε τραγωδία κατέληξε η εκδρομή μιας 18χρονης στους Καταρράκτες Δερματά, στα Ριζώματα Βέροιας, καθώς σκοτώθηκε έπειτα από πτώση στο νερό.

Η 18χρονη είχε επισκεφθεί το σημείο προκειμένου να βγάλει φωτογραφίες μαζί με τον φίλο της, με τον οποίο βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η νεαρή έπεσε στον καταρράκτη και δεν κατάφερε να βγει στην επιφάνεια.

Ο φίλος της προσπάθησε αρχικά να την βγάλει από το νερό, αλλά δεν τα κατάφερε. Στη συνέχεια ειδοποίησε το 112 και στο σημείο ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρσή της. Για την επιχείρηση χρειάστηκε και η συνδρομή της 2ης ΕΜΑΚ, με τη συμμετοχή της ομάδας υποβρυχίων διασώσεων.

Η 18χρονη ήταν από τα Ριζώματα και είχε επιστρέψει στην περιοχή για τις καλοκαιρινές της διακοπές, σύμφωνα με την ΕΡΤ

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται ένα τόσο σοβαρό συμβάν στους συγκεκριμένους καταρράκτες.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση της 18χρονης διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.