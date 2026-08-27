Εφιάλτης σε Νεπάλ και Θιβέτ από τις φονικές πλημμύρες: Άνθρωποι «πνίγηκαν» στη λάσπη – Αγωνία για τους αγνοούμενους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ και το Θιβέτ, αναζητώντας επιζώντες μετά τις καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες που σάρωσαν ολόκληρες περιοχές, παρέσυραν σπίτια, κατέστρεψαν δρόμους και γέφυρες και άφησαν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και αγνοούμενους.

Στο Νεπάλ, τουλάχιστον 389 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες 1000 άνθρωποι αγνοούνται. Στο Θιβέτ οι Αρχές κάνουν λόγο για ακόμη 558 αγνοούμενους και τουλάχιστον τρεις νεκρούς, αν και παραμένει ασαφές εάν υπάρχει κάποια επικάλυψη μεταξύ των στοιχείων που ανακοινώνονται στις δύο πλευρές των συνόρων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων που εξακολουθούν να αγνοούνται. Σύμφωνα με το Συμβούλιο Τουρισμού του Νεπάλ, 540 αλλοδαποί βρίσκονται μεταξύ των αγνοουμένων, ανάμεσά τους 178 Ινδοί, περισσότεροι από 60 Αμερικανοί και 33 Βρετανοί, καθώς και πολίτες περίπου 30 ακόμη χωρών, μεταξύ των οποίων η Ουκρανία, η Νότια Αφρική και η Ιαπωνία.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι διασώθηκαν ακόμη τέσσερις ξένοι υπήκοοι, δύο Ρώσοι, ένας Βούλγαρος και ένας Ελβετός, καθώς και αρκετοί κάτοικοι της περιοχής, μεταξύ των οποίων παιδιά ηλικίας ακόμη και τεσσάρων ετών.

«Ασφυξία από τη λάσπη» – Συγκλονίζει γιατρός στο Νεπάλ

Δραματική εικόνα από την κατάσταση των ανθρώπων που καταφέρνουν να φτάσουν στα νοσοκομεία περιέγραψε ο αναπληρωτής διευθυντής του Tribhuvan University Teaching Hospital, Γκοπάλ Σεντάιν, μιλώντας στο Sky News.

Όπως είπε, πολλοί ασθενείς φέρουν σοβαρά τραύματα από χτυπήματα στο στήθος, την κοιλιά, τα άκρα και το πρόσωπο, ενώ ορισμένοι έχουν υποστεί ασφυξία από τη λάσπη που μεταφέρθηκε μαζί με τα ορμητικά νερά.

«Έχουμε δει πολλούς ανθρώπους που έχουν πάθει ασφυξία από τη λάσπη. Έχουν λάσπη σε ολόκληρο το σώμα, στα ρουθούνια, στο πρόσωπο και στο στόμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Nepal floods: Nepal Army personnel with twin inftants rescued during operations. pic.twitter.com/tutKBfy3sg — News Arena India (@NewsArenaIndia) August 27, 2026

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι το νοσοκομείο είχε προετοιμαστεί για ακόμη μεγαλύτερο αριθμό τραυματιών, ωστόσο τελικά έφτασαν λιγότεροι από όσους περίμεναν. Μία από τις εξηγήσεις, όπως είπε, είναι ότι άνθρωποι παρασύρθηκαν από τα νερά, ενώ άλλοι δεν μπορούν να φτάσουν στα νοσοκομεία εξαιτίας της τεράστιας καταστροφής στις υποδομές.

Παρόμοια εικόνα, σύμφωνα με τον ίδιο, καταγράφεται και σε άλλα νοσοκομεία, την ώρα που ο αριθμός των νεκρών παραμένει εξαιρετικά υψηλός.

Brave soldiers of the Nepal Army are working tirelessly to rescue people, save lives, and assist those stranded in flood-hit areas. 🇳🇵🙏#Nepal #Rasuwaflood #NepalArmy pic.twitter.com/cX9rSq7Q4X — Neha Gupta (@NehaGupta910) August 27, 2026

Ο στρατός του Νεπάλ διέσωσε 350 ανθρώπους από σήραγγα υδροηλεκτρικού έργου

Σε μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, ο στρατός του Νεπάλ απεγκλώβισε 350 ανθρώπους από σήραγγα κοντά στον ποταμό Τρισούλι, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού της χώρας.

Οι διασωθέντες ήταν εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικό έργο και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι είχαν παγιδευτεί μέσα στη σήραγγα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, καθώς περίπου 100 ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό, με τον στρατό να προσπαθεί να τους προσεγγίσει και να τους απομακρύνει με ασφάλεια.

After the floods in Rasuwa, the Nepal Army bravely rescued 883 people from tunnels and other risky areas. Efforts continue to rescue 100+ people still trapped. Thank you, Nepal Army, for your courage and dedication. 🙏🇳🇵@NepaliArmyHQ pic.twitter.com/JojVuz95qI — जनवेग janabeg🇳🇵 (@britamod) August 27, 2026

Κατεστραμμένες γέφυρες και δρόμοι – Φόβοι για νέα πλημμύρα

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιούνται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Δεκάδες γέφυρες και σχεδόν 40 χιλιόμετρα δρόμων έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων σε απομονωμένες περιοχές.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), την καταστροφική πλημμύρα προκάλεσαν κατάρρευση παγετώνα και ροή φερτών υλικών.

Και ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Σε σημείο κατά μήκος των συνόρων Κίνας και Νεπάλ έχει σχηματιστεί λίμνη με συνεχώς αυξανόμενη στάθμη νερού, προκαλώντας φόβους ότι μπορεί να υπερχειλίσει και να προκαλέσει νέα πλημμύρα.

Η κατάρρευση του παγετώνα έγινε στο Νεπάλ, όχι στην Κίνα

Σύμφωνα με ενημέρωση που μετέδωσε το BBC, οι Αρχές του Νεπάλ κατέληξαν ότι η κατάρρευση παγετώνα που προκάλεσε τις καταστροφικές πλημμύρες σημειώθηκε στη νεπαλέζικη πλευρά των Ιμαλαΐων και όχι στο Θιβέτ, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Τεχνική ομάδα της Εθνικής Αρχής Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών του Νεπάλ διαπίστωσε ότι η κατάρρευση σημειώθηκε στο βουνό Langtang Lirung, κοντά στον ποταμό Lhende, ο οποίος αποτελεί τμήμα των συνόρων Νεπάλ και Κίνας.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, μετά την κατάρρευση του παγετώνα, όγκοι βράχων και φερτών υλικών δημιούργησαν προσωρινό φυσικό φράγμα στον ποταμό. Όταν το φράγμα αυτό υποχώρησε, τεράστιος όγκος νερού απελευθερώθηκε προς τα κατάντη, προκαλώντας τη σαρωτική πλημμύρα.

Nepal Floods ℹ️: Army Rescues 883 People, Including 350 Trapped in Hydropower Tunnel Amid the high risk of devastating floods, the Nepali Army has rescued 883 people, including 350 workers who were trapped inside a tunnel of the Upper Trishuli Hydropower Project. The rescue… pic.twitter.com/7zH1B8MDFE — Dr. Kiran J Patel (@kiranpatel1977) August 27, 2026

Το συμπέρασμα επιβεβαίωσε και το Τμήμα Μετεωρολογίας και Υδρολογίας του Νεπάλ, ενώ αντίστοιχη ανάλυση του International Centre for Integrated Mountain Development κατέληξε επίσης ότι η κατάρρευση έγινε στη νεπαλέζικη πλευρά.

Αυτό είναι σημαντικό και επειδή καταρρίπτει τις πρώτες υποψίες ότι η καταστροφή ξεκίνησε από την κινεζική πλευρά, οι οποίες είχαν ήδη προκαλέσει επικρίσεις για ενδεχόμενη απουσία έγκαιρης προειδοποίησης από την Κίνα.

Βρετανός αναζητά απεγνωσμένα τη σύζυγό του: «Τηλεφωνώ ξανά και ξανά»

Ανάμεσα στους δεκάδες Βρετανούς που αγνοούνται βρίσκεται η Χέμα Αμίν, η οποία είχε ταξιδέψει στο Νεπάλ μαζί με την αδελφή της, Χεμανγκίνι Πατέλ.

Ο σύζυγός της, Σουνίλ Αμίν, δήλωσε στο Sky News ότι επικοινώνησε τελευταία φορά μαζί της τη Δευτέρα, περίπου στις 16:30. Οι δύο γυναίκες είχαν ξεκινήσει προσκύνημα προς τη λίμνη Γκοσαϊνκούντα, το οποίο επρόκειτο να διαρκέσει έως τις 4 Σεπτεμβρίου.

Από τη στιγμή που ξέσπασαν οι πλημμύρες, προσπαθεί μάταια να επικοινωνήσει μαζί της.

«Συνεχίζω να προσπαθώ να την καλέσω. Προσπαθώ, προσπαθώ, προσπαθώ», είπε. «Περιμένουμε απαντήσεις, αλλά τίποτα δεν έρχεται. Δεν έχουμε καμία τύχη».

Ο ίδιος χαρακτήρισε την αναμονή «φρικτό, φρικτό συναίσθημα» και πρόσθεσε: «Ελπίζουμε να έχουμε καλά νέα, αλλά δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς τους συνέβη. Είμαι συντετριμμένος».

Μεταξύ των τουλάχιστον 33 Βρετανών που αγνοούνται βρίσκονται επίσης ένα 13χρονο κορίτσι και ένα 14χρονο αγόρι. Πολλοί από τους αγνοούμενους πραγματοποιούσαν προσκύνημα προς το όρος Καϊλάς στο Θιβέτ, ιερό τόπο για Ινδουιστές, Βουδιστές και άλλες θρησκευτικές κοινότητες.

Αγωνία για παιδιά που μπορεί να έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους

Η Save the Children προειδοποιεί ότι μετά τις καταστροφικές πλημμύρες υπάρχουν παιδιά που ενδέχεται να έχουν χωριστεί από τις οικογένειες ή τους κηδεμόνες τους και χρειάζονται άμεση βοήθεια.

Η οργάνωση επισημαίνει ότι η καταστροφή στην περιοχή Ρασούβα σημειώθηκε σε ώρα κατά την οποία πολλά παιδιά βρίσκονταν καθ’ οδόν προς το σχολείο ή είχαν μόλις ξεκινήσει τα μαθήματά τους. Επειδή αρκετά από αυτά διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να φτάσουν στο σχολείο, υπάρχει φόβος ότι κάποια μπορεί να αποκόπηκαν από τις οικογένειές τους μέσα στο χάος.

Οι ζημιές στις υποδομές τηλεφωνίας και διαδικτύου δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την επικοινωνία και τον εντοπισμό συγγενών.

«Ο εντοπισμός παιδιών που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους ή βρίσκονται χωρίς συνοδεία πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τις ομάδες διάσωσης και αντιμετώπισης της κρίσης», δήλωσε η διευθύντρια της Save the Children στο Νεπάλ, Τάρα Τσέτρι.

Υπενθυμίζεται ότι η UNICEF έχει προειδοποιήσει πως περισσότερο από 17.000 παιδιά χρειάζονται επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες.

Συλλήψεις για λεηλασίες στις πληγείσες περιοχές

Μέσα στην καταστροφή, η αστυνομία του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι λαμβάνει μέτρα εναντίον ανθρώπων που κλέβουν αντικείμενα από νεκρούς στις πληγείσες περιοχές.

Η αστυνομία του Νεπάλ συνέλαβε δύο άνδρες στην περιοχή Τσιτουάν, οι οποίοι κατηγορούνται ότι αφαίρεσαν χρυσά σκουλαρίκια από τη σορό θύματος των πλημμυρών στις όχθες του ποταμού Ναραγιάνι.

Το βίντεο του περιστατικού, το οποίο δημοσιεύθηκε από τον επίσημο λογαριασμό της Αστυνομίας του Νεπάλ και καταγράφει την αφαίρεση των σκουλαρικιών, επισημάνθηκε λανθασμένα ως περιεχόμενο που είχε δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Κάρολος και Καμίλα: «Είμαστε συντετριμμένοι»

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα εξέφρασαν τη βαθιά θλίψη τους για τα θύματα, δηλώνοντας «συντετριμμένοι» από τις καταστροφικές πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας.

Ο Βρετανός μονάρχης εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα αλλά και σε εκείνες που περιμένουν με αγωνία νέα για συγγενείς και φίλους. Απέτισε επίσης φόρο τιμής στους αστυνομικούς και τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχασαν τη ζωή τους συμμετέχοντας στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει έκτακτη βοήθεια ύψους 5 εκατ. λιρών.

Βαρύ πλήγμα και στον τουρισμό

Η καταστροφή αναμένεται να προκαλέσει σοβαρό πλήγμα και στον τουρισμό, έναν κρίσιμο τομέα για τις οικονομίες της περιοχής.

Ο εμπορικός διευθυντής της Advantage Travel Partnership, Τζον Σάλιβαν, δήλωσε στο Sky News ότι περίπου 60.000 Βρετανοί επισκέπτονται κάθε χρόνο το Νεπάλ, επισημαίνοντας πόσο σημαντικός είναι ο τουρισμός για τις οικονομίες τόσο του Νεπάλ όσο και του Θιβέτ.

These visuals from the floods in Rasuwa, Nepal are absolutely horrific. The scale of the destruction looks unreal, almost like a scene from a disaster movie.The entire Himalayan belt needs to seriously work on better early warning systems for such flash floods. Prayers for… pic.twitter.com/7iiupXXIzT — Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η καταστροφή δεν έχει πλήξει όλες τις περιοχές, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση γεωγραφικά περιορισμένη και τονίζοντας ότι στόχος του ταξιδιωτικού κλάδου είναι να μπορούν οι επισκέπτες να συνεχίσουν να ταξιδεύουν με ασφάλεια όπου αυτό είναι δυνατό.

Hundreds remain missing, and based on the scale of the devastation, many are feared dead. pic.twitter.com/ioRWFrRsPd — MENA OSINT (@ArabiaPost) August 26, 2026

Οι έρευνες συνεχίζονται με την αγωνία να κορυφώνεται για τους εκατοντάδες ανθρώπους των οποίων η τύχη παραμένει άγνωστη, ενώ οι κατεστραμμένες υποδομές, οι αποκομμένες κοινότητες και ο κίνδυνος νέων πλημμυρών μετατρέπουν κάθε ώρα που περνά σε κρίσιμη για τα σωστικά συνεργεία.