Diamond League: Ο Καραλής «άγγιξε» τον Ντουπλάντις και έγραψε ιστορία στη Ζυρίχη

Ο Εμμανουήλ Καραλής απέδειξε στη Ζυρίχη πως οι αποστάσεις από τον κορυφαίο επικοντιστή του πλανήτη μπορούν πλέον να μικραίνουν επικίνδυνα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε μια συγκλονιστική εμφάνιση στο Diamond League, «πετώντας» στα 6,20μ. και καταγράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

Απέναντί του βρέθηκε για ακόμη μία φορά ο Αρμάντ Ντουπλάντις, ο οποίος χρειάστηκε να φτάσει στα 6,25μ. για να πανηγυρίσει την πρώτη θέση. Ο Καραλής, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στον ρόλο του διεκδικητή, αλλά πίεσε τον Σουηδό μέχρι τα όριά του και απέδειξε πως πλέον μπορεί να τον κοιτάζει στα μάτια.

Η μάχη κορυφώθηκε όταν αμφότεροι αποφάσισαν να ανεβάσουν τον πήχη στα 6,32μ., επιχειρώντας να γράψουν ξανά ιστορία. Κανείς από τους δύο δεν κατάφερε να ξεπεράσει το ύψος, με τον Ντουπλάντις να κρατά την πρωτιά χάρη στα 6,25μ.

Η ανοδική πορεία του Έλληνα επικοντιστή μόνο τυχαία δεν είναι. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ είχε ήδη κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο, δίνοντας σκληρή μάχη με τον Ντουπλάντις. Στη συνέχεια ήρθε το εντυπωσιακό άλμα στα 6,16μ. στη Λωζάνη, ενώ πλέον στη Ζυρίχη πρόσθεσε ακόμη ένα πανελλήνιο ρεκόρ στο ενεργητικό του.

Τα 5 καλύτερα άλματα του Καραλή