Diamond League Ζυρίχης: Πρώτος ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8,45μ.

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Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης, σημειώνοντας καλύτερο άλμα στα 8,45 μέτρα, λίγες ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής συνέχισε τις επιτυχίες του μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, επικρατώντας στη Ζυρίχη σε έναν αγώνα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε την προσπάθειά του με άλμα στα 8,25 μέτρα, ενώ στη συνέχεια είχε δύο άκυρες προσπάθειες. Στο τέταρτο άλμα του έφτασε στα 8,45 μέτρα, επίδοση που του εξασφάλισε την πρώτη θέση.

Ο Έλληνας αθλητής επέλεξε να μην πραγματοποιήσει την πέμπτη προσπάθειά του, ενώ το έκτο και τελευταίο άλμα του ήταν άκυρο.

Η κατάταξη του αγώνα