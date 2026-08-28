Ιράν: Θέτει όρους για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ – Συμφωνία με το Ομάν, διαψεύδει σχέδιο κατά του γιου του Τραμπ

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Ο ανώτατος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, δήλωσε σήμερα ότι οι μεσολαβητές έχουν ζητήσει από την Τεχεράνη να καθορίσει τους όρους υπό τους οποίους θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, με την ιρανική πλευρά να επεξεργάζεται ήδη σχετικό κατάλογο.

Όπως ανέφερε, μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων που θέτει η Τεχεράνη είναι ο τερματισμός του πολέμου στην περιοχή.

Παράλληλα, ο Ρεζαΐ δήλωσε ότι το Ιράν έχει καταλήξει σε συμφωνία με το Ομάν για τη δημιουργία θαλάσσιου διαδρόμου ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, τμήματα του οποίου θα διέρχονται από ιρανικά και ομανικά ύδατα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλοία θα μπορούν να χρησιμοποιούν συγκεκριμένο κεντρικό δίαυλο, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδεχθούν τους όρους που θέτει η Τεχεράνη.

Ο Ιρανός αξιωματούχος έκανε τις δηλώσεις αυτές μέσω διερμηνέα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar και η οποία μεταδόθηκε σήμερα.

Την ίδια στιγμή, ο Μοχσέν Ρεζαΐ δήλωσε ότι οι αναφορές για πιθανό σχέδιο δολοφονίας του νεότερου γιου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι ένα ψέμα.

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ δήλωσε την Τρίτη ότι ήταν ενήμερη για ένα βίντεο που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, στο οποίο συζητείτο μία πιθανή συνωμοσία για τη δολοφονία του Μπάρον Τραμπ, του νεότερου γιου του Αμερικανού προέδρου.