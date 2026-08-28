Europa League: Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας ο Ολυμπιακός, στο τέταρτο ο ΟΦΗ – Οι πιθανοί αντίπαλοι των δύο ελληνικών ομάδων

Ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ θα συμμετάσχουν στην League Phase του Europa League της νέας σεζόν, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας και τον ΟΦΗ στο 4ο. Η κλήρωση για τους αντιπάλους των δύο ελληνικών ομάδων θα γίνει την Παρασκευή 28/8, ενώ η League Phase θα ξεκινήσει στις 16-17 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 28 Ιανουαρίου 2027.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διπλή ελληνική παρουσία θα έχει η League Phase του Europa League, καθώς Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση της νέας σεζόν και θα μάθουν τους αντιπάλους τους στην κλήρωση της Παρασκευής (28/8).
  • Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ ο ΟΦΗ στο 4ο.
  • Η League Phase θα ξεκινήσει στις 16-17 Σεπτεμβρίου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 28 Ιανουαρίου 2027, με κάθε ομάδα να αντιμετωπίζει οκτώ διαφορετικούς αντιπάλους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διπλή ελληνική παρουσία θα έχει η League Phase του Europa League, καθώς Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση της νέας σεζόν.

Οι δύο ελληνικές ομάδες θα μάθουν τους αντιπάλους τους στην κλήρωση της Παρασκευής (28/8), στις 14:00. Κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει οκτώ διαφορετικούς αντιπάλους, δύο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, με τέσσερα παιχνίδια εντός και τέσσερα εκτός έδρας.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ ο ΟΦΗ στο τέταρτο.

Οι 36 ομάδες του Europa League

Γκρουπ 1

  • Λεβερκούζεν
  • Μπενφίκα
  • Γιουβέντους
  • Μίλαν
  • Λυών
  • Άλκμααρ
  • Ολυμπιακός
  • Ρεάλ Σοσιεδάδ
  • Μαρσέιγ

Γκρουπ 2

  • Φερεντσβάρος
  • Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ
  • Βικτόρια Πλζεν
  • Ντινάμο Ζάγκρεμπ
  • Σάλτσμπουργκ
  • Σέλτικ
  • Σπάρτα Πράγας
  • Ρεν
  • Άντερλεχτ

Γκρουπ 3

  • Στουρμ Γκρατς
  • Λεχ Πόζναν
  • Κρίσταλ Πάλας
  • Μπόρνμουθ
  • Σάντερλαντ
  • Τσέλιε
  • Γιαγκελόνια
  • Θέλτα
  • Ομόνοια

Γκρουπ 4

  • Χοφενχάιμ
  • Μπεσίκτας
  • Τορεένσε
  • Χάποελ Μπερ Σεβά
  • Ναϊμέγκεν
  • Αραράτ
  • ΟΦΗ
  • Λίλεστρομ
  • Λέφσκι Σόφιας

Η League Phase θα ξεκινήσει στις 16-17 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 28 Ιανουαρίου 2027. Οι αγωνιστικές θα διεξαχθούν στις εξής ημερομηνίες:

1η: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026
2η: 15 Οκτωβρίου
3η: 22 Οκτωβρίου
4η: 5 Νοεμβρίου
5η: 26 Νοεμβρίου
6η: 10 Δεκεμβρίου
7η: 21 Ιανουαρίου 2027
8η: 28 Ιανουαρίου 2027

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