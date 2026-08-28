Europa League: Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας ο Ολυμπιακός, στο τέταρτο ο ΟΦΗ – Οι πιθανοί αντίπαλοι των δύο ελληνικών ομάδων

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Διπλή ελληνική παρουσία θα έχει η League Phase του Europa League, καθώς Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση της νέας σεζόν.

Οι δύο ελληνικές ομάδες θα μάθουν τους αντιπάλους τους στην κλήρωση της Παρασκευής (28/8), στις 14:00. Κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει οκτώ διαφορετικούς αντιπάλους, δύο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, με τέσσερα παιχνίδια εντός και τέσσερα εκτός έδρας.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ ο ΟΦΗ στο τέταρτο.

Οι 36 ομάδες του Europa League

Γκρουπ 1

Λεβερκούζεν

Μπενφίκα

Γιουβέντους

Μίλαν

Λυών

Άλκμααρ

Ολυμπιακός

Ρεάλ Σοσιεδάδ

Μαρσέιγ

Γκρουπ 2

Φερεντσβάρος

Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ

Βικτόρια Πλζεν

Ντινάμο Ζάγκρεμπ

Σάλτσμπουργκ

Σέλτικ

Σπάρτα Πράγας

Ρεν

Άντερλεχτ

Γκρουπ 3

Στουρμ Γκρατς

Λεχ Πόζναν

Κρίσταλ Πάλας

Μπόρνμουθ

Σάντερλαντ

Τσέλιε

Γιαγκελόνια

Θέλτα

Ομόνοια

Γκρουπ 4

Χοφενχάιμ

Μπεσίκτας

Τορεένσε

Χάποελ Μπερ Σεβά

Ναϊμέγκεν

Αραράτ

ΟΦΗ

Λίλεστρομ

Λέφσκι Σόφιας

Η League Phase θα ξεκινήσει στις 16-17 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 28 Ιανουαρίου 2027. Οι αγωνιστικές θα διεξαχθούν στις εξής ημερομηνίες:

1η: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026

2η: 15 Οκτωβρίου

3η: 22 Οκτωβρίου

4η: 5 Νοεμβρίου

5η: 26 Νοεμβρίου

6η: 10 Δεκεμβρίου

7η: 21 Ιανουαρίου 2027

8η: 28 Ιανουαρίου 2027