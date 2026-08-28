Europa League: Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας ο Ολυμπιακός, στο τέταρτο ο ΟΦΗ – Οι πιθανοί αντίπαλοι των δύο ελληνικών ομάδων

Διπλή ελληνική παρουσία θα έχει η League Phase του Europa League, καθώς Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση της νέας σεζόν.
Οι δύο ελληνικές ομάδες θα μάθουν τους αντιπάλους τους στην κλήρωση της Παρασκευής (28/8), στις 14:00. Κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει οκτώ διαφορετικούς αντιπάλους, δύο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, με τέσσερα παιχνίδια εντός και τέσσερα εκτός έδρας.
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ ο ΟΦΗ στο τέταρτο.
Οι 36 ομάδες του Europa League
Γκρουπ 1
- Λεβερκούζεν
- Μπενφίκα
- Γιουβέντους
- Μίλαν
- Λυών
- Άλκμααρ
- Ολυμπιακός
- Ρεάλ Σοσιεδάδ
- Μαρσέιγ
Γκρουπ 2
- Φερεντσβάρος
- Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ
- Βικτόρια Πλζεν
- Ντινάμο Ζάγκρεμπ
- Σάλτσμπουργκ
- Σέλτικ
- Σπάρτα Πράγας
- Ρεν
- Άντερλεχτ
Γκρουπ 3
- Στουρμ Γκρατς
- Λεχ Πόζναν
- Κρίσταλ Πάλας
- Μπόρνμουθ
- Σάντερλαντ
- Τσέλιε
- Γιαγκελόνια
- Θέλτα
- Ομόνοια
Γκρουπ 4
- Χοφενχάιμ
- Μπεσίκτας
- Τορεένσε
- Χάποελ Μπερ Σεβά
- Ναϊμέγκεν
- Αραράτ
- ΟΦΗ
- Λίλεστρομ
- Λέφσκι Σόφιας
Η League Phase θα ξεκινήσει στις 16-17 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 28 Ιανουαρίου 2027. Οι αγωνιστικές θα διεξαχθούν στις εξής ημερομηνίες:
1η: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026
2η: 15 Οκτωβρίου
3η: 22 Οκτωβρίου
4η: 5 Νοεμβρίου
5η: 26 Νοεμβρίου
6η: 10 Δεκεμβρίου
7η: 21 Ιανουαρίου 2027
8η: 28 Ιανουαρίου 2027