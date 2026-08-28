Θανατηφόρο τροχαίο στους Αγίους Αναργύρους: Νεκρός 75χρονος μετά από παράσυρση από ΙΧ

Ένας 75χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στους Αγίους Αναργύρους, αφού παρασύρθηκε από ΙΧ στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Νικολάου Κορωναίου και υπέκυψε στα τραύματά του στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

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Τραγωδία στους Αγίους Αναργύρους
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγικό τέλος είχε το τροχαίο στους Αγίους Αναργύρους, όπου ένας 75χρονος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του μετά από παράσυρση από ΙΧ.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Νικολάου Κορωναίου, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.
  • Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγικό τέλος είχε το τροχαίο που σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους, όταν ένας 75χρονος άνδρας παρασύρθηκε από ΙΧ και τραυματίστηκε βαριά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Νικολάου Κορωναίου, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 75χρονο και τον μετέφερε στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ηλικιωμένος υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

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