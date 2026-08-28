Θανατηφόρο τροχαίο στους Αγίους Αναργύρους: Νεκρός 75χρονος μετά από παράσυρση από ΙΧ

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Τραγικό τέλος είχε το τροχαίο που σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους, όταν ένας 75χρονος άνδρας παρασύρθηκε από ΙΧ και τραυματίστηκε βαριά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Νικολάου Κορωναίου, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 75χρονο και τον μετέφερε στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ηλικιωμένος υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.