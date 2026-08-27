Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 της Χράντετς Κράλοβε στην παράταση, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας, και εξασφάλισε την πρόκρισή του στη League Phase του Conference League. Καθοριστικός για τους «πράσινους» ήταν ο Σίριελ Ντέσερς, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του, με το δεύτερο να έρχεται με εκτέλεση πέναλτι στην εκπνοή της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε δυσκολίες απέναντι στους Τσέχους και δεν κατάφερε να διατηρήσει σταθερή απόδοση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Παρ’ όλα αυτά, βρήκε τις λύσεις στις κρίσιμες στιγμές και πήρε την πρόκριση έπειτα από μία αναμέτρηση που κρίθηκε λίγο πριν από τη διαδικασία των πέναλτι.

Η Χράντετς μπήκε δυνατά στο παιχνίδι

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα και είχαν τον έλεγχο του ρυθμού και της κατοχής της μπάλας στα πρώτα λεπτά. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στην επιθετική προσέγγιση της Χράντετς και παρουσίασε προβλήματα στην αμυντική λειτουργία του.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία των Τσέχων καταγράφηκε στο 3ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση πλαγίου από τα δεξιά, ο Τσεχ γύρισε την μπάλα προς τον Μίχαλικ, ο οποίος βρισκόταν σε θέση για να σκοράρει, όμως ο Κάτρης επενέβη σωτήρια.

Η Χράντετς συνέχισε να πιέζει, ενώ στο 28ο λεπτό ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε και πρόβλημα τραυματισμού. Ο Πέδρο Τσιριβέγια δεν μπόρεσε να συνεχίσει την αναμέτρηση και ο Σωτήρης Κοντούρης πήρε τη θέση του.

Μετά την αναγκαστική αλλαγή, οι «πράσινοι» άρχισαν σταδιακά να κερδίζουν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και να γίνονται περισσότερο απειλητικοί. Στο 32ο λεπτό, ο Ταμπόρδα μπήκε στην περιοχή και έδωσε στον Τεττέη, ο οποίος τροφοδότησε τον Λιβάι Γκαρσία. Ο τελευταίος πλάσαρε με το αριστερό από το ύψος της περιοχής, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Ο Λιβάι Γκαρσία απείλησε ξανά λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κυριακόπουλος έβγαλε σέντρα από τα αριστερά, ωστόσο ο επιθετικός του Παναθηναϊκού δεν πρόλαβε να μπει στην πορεία της μπάλας. Έτσι, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-0.

Ο Ντέσερς έδωσε το προβάδισμα και ο Νταρίντα έστειλε το ματς στην παράταση

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε βελτιωμένη εικόνα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, κυρίως στον αμυντικό τομέα, περιορίζοντας τις ευκαιρίες των γηπεδούχων. Ωστόσο, δυσκολευόταν να δημιουργήσει καθαρές φάσεις μπροστά από την εστία της Χράντετς.

Στο 59ο λεπτό, ο Κυριακόπουλος έκανε τη σέντρα από την αριστερή πλευρά και, μετά την απομάκρυνση της άμυνας των Τσέχων, η μπάλα κατέληξε στον Κοντούρη. Ο νεαρός μέσος επιχείρησε δυνατό σουτ στην κίνηση, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Οι δύο ομάδες ακολούθησαν για αρκετή ώρα πιο προσεκτική τακτική, αποφεύγοντας να πάρουν μεγάλα ρίσκα. Η ισορροπία άλλαξε στο 72ο λεπτό, όταν ο Ταμπόρδα έκανε το γέμισμα και ο Σίριελ Ντέσερς πήρε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Στην αμέσως επόμενη φάση, ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά και σε δεύτερο γκολ. Οι «πράσινοι» εκδήλωσαν γρήγορη αντεπίθεση, ο Ταμπόρδα βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, όμως ο Ζαντραζίλ απέκρουσε το σουτ του.

Μετά το γκολ, η Χράντετς Κράλοβε ανέβασε τις γραμμές της και πίεσε περισσότερο, αναζητώντας την ισοφάριση. Ο Παναθηναϊκός περιόριζε τις περισσότερες επιθετικές προσπάθειες των γηπεδούχων, όμως στο 90ό λεπτό η πίεση των Τσέχων απέδωσε.

Ο Βλάντιμιρ Νταρίντα, γνωστός στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του στον Άρη, πέτυχε το 1-1 και έστειλε την αναμέτρηση στην παράταση.

Το πέναλτι του Ντέσερς έκρινε την πρόκριση

Στην παράταση ο ρυθμός έπεσε αισθητά και οι καλές στιγμές ήταν περιορισμένες. Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε ακόμη ένα πρόβλημα, καθώς ο Σωτήρης Κοντούρης αποχώρησε τραυματίας, γεγονός που περιόρισε ακόμη περισσότερο τις επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ στη μεσαία γραμμή.

Οι «πράσινοι» εμφάνισαν σημάδια κόπωσης, ενώ η Χράντετς είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της και προσπάθησε να αυξήσει την πίεσή της. Στο δεύτερο μέρος της παράτασης, οι Τσέχοι κινούνταν συχνά γύρω και μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, χωρίς όμως να δημιουργήσουν τη μεγάλη ευκαιρία που θα τους έδινε το προβάδισμα.

Το παιχνίδι έδειχνε να οδηγείται στη διαδικασία των πέναλτι, όμως στην εκπνοή ο Σίριελ Ντέσερς κέρδισε πέναλτι μέσα στην περιοχή της Χράντετς. Ο ίδιος ανέλαβε την εκτέλεση, ευστόχησε για το 1-2 και έδωσε στον Παναθηναϊκό την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

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Χράντετς Κράλοβε: Ζαντραζίλ, Ούχριντσατ, Τσίχακ, Τσεχ, Λούντβιτσεκ, Νταρίντα, Ντάντσακ, Χόρακ, Φαν Μπούρεν, Ουμάρ, Μίχαλικ.

Παναθηναϊκός: Πένια, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τεττέη, Γκαρσία.