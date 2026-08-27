Αττική: Έφοδοι της ΕΛ.ΑΣ. σε 10 σφραγισμένους οίκους ανοχής για τον εντοπισμό θυμάτων trafficking – 26 συλλήψεις

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ελέγχους σε 10 οίκους ανοχής σε περιοχές της Αθήνας, του Περιστερίου, του Αγίου Δημητρίου και της Δάφνης πραγματοποίησε το βράδυ της Τετάρτης 26 Αυγούστου η Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και την προστασία πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Our Rescue».

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένοι οίκοι ανοχής εξακολουθούσαν να λειτουργούν, παρά το γεγονός ότι είχαν σφραγιστεί με αποφάσεις των αρμόδιων δημοτικών Αρχών.

Συνολικά συνελήφθησαν 26 άτομα, μεταξύ των οποίων 25 γυναίκες και ένας άνδρας, για παραβίαση των σφραγίδων που είχαν τοποθετηθεί από τις Αρχές.

Παράλληλα, για πέντε από τους συλληφθέντες διαπιστώθηκε ότι δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι οίκοι ανοχής είχαν σφραγιστεί κατ’ επανάληψη, κατόπιν σχετικών αποφάσεων αρμόδιας δημοτικής Αρχής. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκε, επίσης, το χρηματικό ποσό των 6.360 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για την επανασφράγιση των οίκων ανοχής.