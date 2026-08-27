Αργολίδα: 19χρονος ήρωας μπήκε σε φλεγόμενο σπίτι και έσωσε ζευγάρι ηλικιωμένων – «Φοβηθήκαμε ότι θα λιποθυμήσουν από τον καπνό…»

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Αργολίδα έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε σπίτι ηλικιωμένων στο χωριό Μιδέα, κοντά στο Ναύπλιο.

Στο σημείο έφθασαν γρήγορα για να βοηθήσουν αρκετοί νέοι του χωριού. Ένας απ’ αυτούς, ο Χρήστος, δεν δίστασε να μπει στο φλεγόμενο σπίτι και να σώσει το ηλικιωμένο ζευγάρι. Η μαρτυρία του συγκλονίζει.

«Ήρθαμε εδώ βρήκαμε 3-4 λάστιχα για να σβήσουμε τη φωτιά. Εγώ πήγα στον θείο και στη θεία από την άλλη πλευρά που δεν είχε πάει φωτιά στο σπίτι. Να φωνάζω στον θείο και στη θεία να κάτσουν έξω στο μπαλκόνι, αυτοί στον πανικό τους μπαίνανε μέσα να προλάβουν να σώσουν ότι σώνεται. Φοβηθήκαμε ότι αν κάτσουν μέσα μπορεί να λιποθυμήσουν από τον καπνό…» ανέφερε ο 19χρονος Χρήστος Κολιγλιάτης, μιλώντας στο Star.

«Με φώναξε η μητέρα μου να μπω από την πίσω πλευρά. Άνοιξα την πόρτα κι όσο τα άλλα παιδιά κρατούσαν τη φωτιά με το λάστιχο μπήκα μέσα στο σπίτι να βγάλω το θείο και τη θεία. Βγάζω τη θεία έξω και αφού την έβγαλα έξω από το σπίτι φώναξα ένα παιδί να σηκώσουμε από τα χώματα δεν μπορούσε να κρατήσει τα πόδια της την βάλαμε να κάτσει και ήρθε η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ και όλα καλά…» πρόσθεσε.

Εξετάζεται αν η πυρκαγιά ξεκίνησε από δεξαμενή πετρελαίου

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο βρέθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι υπήρχε έντονη μυρωδιά πετρελαίου στον χώρο κατοικίας των δύο ηλικιωμένων.

«Πιθανόν να είχε μια δεξαμενή έξω στην αυλή και αυτό να πήρε φωτιά, αλλά πως πήρε φωτιά όμως οι άνθρωποι ήταν μέσα και κοιμόντουσαν;», είπεκάτοικος της περιοχής.

Παρά το σοκ που υπέστησαν οι δύο ηλικιωμένοι είναι καλά στην υγεία τους. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο σπίτι τους. Φως στα ακριβή αίτια αναμένεται να ρίξει η έρευνα της Πυροσβεστικής.