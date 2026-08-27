CNN: Έβαλε σωσία της Ντόλι Πάρτον σε αφιέρωμα για τον θάνατό της – Αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη από την οικογένειας της

Το CNN χρησιμοποίησε κατά λάθος φωτογραφία γυναίκας που υποδύεται τη Ντόλι Πάρτον, την Κέλι Βον, σε αφιέρωμα για τον θάνατο της θρυλικής τραγουδίστριας, προκαλώντας αμηχανία. Το δίκτυο εξέδωσε σύντομη δήλωση ζητώντας συγγνώμη από την οικογένεια Πάρτον για το λάθος. Η Κέλι Βον εξέφρασε την αμηχανία και τη στενοχώρια της, τονίζοντας ότι ποτέ δεν προσπάθησε να παρουσιαστεί ως η πραγματική Ντόλι Πάρτον.

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Διεθνή Νέα

Ντόλι Πάρτον,Dolly Parton
πηγή: Carnegie Medal of Philanthropy via AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το CNN χρησιμοποίησε κατά λάθος φωτογραφία σωσία της Ντόλι Πάρτον, της Κέλι Βον, σε αφιέρωμα για τον θάνατο της θρυλικής τραγουδίστριας.
  • Η Κέλι Βον έμαθε το λάθος από φίλους και επέκρινε το δίκτυο, δηλώνοντας ότι «κάποιος στο CNN τα έκανε θάλασσα».
  • Μετά τη δημοσιοποίηση του λάθους, το CNN ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της Πάρτον, αναφέροντας: «Λυπούμαστε για το λάθος και ζητούμε συγγνώμη από την οικογένεια Πάρτον».

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Σε μια γκάφα που προκάλεσε αμηχανία, το CNN χρησιμοποίησε κατά λάθος φωτογραφία γυναίκας που υποδύεται τη Ντόλι Πάρτον στο Λας Βέγκας, την ώρα που μετέδιδε αφιέρωμα για τον θάνατο της θρυλικής τραγουδίστριας.

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Στην εκπομπή «Laura Coates Live», περίπου 12 ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου της Πάρτον από την οικογένειά της, το δίκτυο πρόβαλε φωτογραφία της Κέλι Βον, μιας 58χρονης tribute performer που εδώ και χρόνια εμφανίζεται ως σωσίας της σταρ.

Η ίδια έμαθε τι είχε συμβεί όταν άρχισε να δέχεται μηνύματα από φίλους που της έλεγαν ότι τη βλέπουν στο CNN.

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«Κάποιος στο CNN τα έκανε θάλασσα»

Η Βον δήλωσε στη New York Post ότι αρχικά δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε.

«Άρχισα να λαμβάνω όλα αυτά τα μηνύματα από φίλους που μου έλεγαν ότι ήμουν στο CNN και δεν μπορούσα να το πιστέψω», είπε.

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Η φωτογραφία που χρησιμοποιήθηκε είχε τραβηχτεί τον Δεκέμβριο, όταν η Βον είχε εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί σε προβολή της ταινίας Song Sung Blue στο Λας Βέγκας.

Η ίδια επέκρινε το δίκτυο για το λάθος, λέγοντας ότι «κάποιος στο CNN πραγματικά τα έκανε θάλασσα και δεν έκανε την έρευνά του».

Το CNN ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της Πάρτον

Μετά τη δημοσιοποίηση του λάθους, το CNN εξέδωσε σύντομη δήλωση προς τη New York Post.

«Λυπούμαστε για το λάθος και ζητούμε συγγνώμη από την οικογένεια Πάρτον», ανέφερε το δίκτυο.

Η Βον είπε ότι η ίδια ένιωσε αμηχανία, αλλά και στενοχώρια, καθώς βρισκόταν ήδη σε πένθος για τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον.

Όπως εξήγησε, η τραγουδίστρια υπήρξε για εκείνη πηγή έμπνευσης τόσο ως γυναίκα όσο και ως καλλιτέχνιδα.

«Υπήρχαν τόσες υπέροχες φωτογραφίες της»

Η tribute performer σχολίασε ότι σε μια καριέρα δεκαετιών υπήρχαν αμέτρητες πραγματικές φωτογραφίες της Πάρτον που θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιήσει το CNN.

«Ένιωσα τόσο άσχημα για την Ντόλι, γιατί σε όλη την καριέρα της υπάρχουν τόσες υπέροχες εικόνες και στιγμές που μπορούσαν να επιλέξουν, και το CNN διάλεξε κάτι που δεν ήταν κατάλληλο», είπε.

Η Βον ξεκαθάρισε επίσης ότι ποτέ δεν προσπάθησε να παρουσιαστεί ως η πραγματική Ντόλι Πάρτον.

«Για να είμαι ξεκάθαρη, δεν έχω παρουσιάσει ποτέ τον εαυτό μου ως Ντόλι στη ζωή μου. Πάντα ήμουν γνωστή ως tribute act για εκείνη και για πολλές άλλες σταρ», δήλωσε.

Η Κέλι Βον, καλλιτέχνιδα από το Λας Βέγκας, έχει υποδυθεί τη Ντόλι Πάρτον στο πλαίσιο της καριέρας της ως tribute performer. Φωτογραφία: Handout
Η Κέλι Βον, καλλιτέχνιδα από το Λας Βέγκας, έχει υποδυθεί τη Ντόλι Πάρτον στο πλαίσιο της καριέρας της ως tribute performer. Φωτογραφία: Handout

Ποια είναι η Κέλι Βον

Η Κέλι Βον γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Τορόντο και ξεκίνησε την καριέρα της στο Keith Burton Tribute Show.

Αργότερα ακολούθησε καριέρα στην country μουσική, ηχογράφησε το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο A New Beginning και επέστρεψε στις tribute εμφανίσεις ενώ μεγάλωνε τα τρία παιδιά της.

Στη συνέχεια μετακόμισε με την οικογένειά της στο Λας Βέγκας και δημιούργησε το προσωπικό της σόου, «Kelly Vohnn Divas».

Έχει εμφανιστεί επίσης σε παραγωγές όπως τα Cowboy Cabaret και Cowboy Christmas, ενώ έχει υποδυθεί και άλλες διάσημες προσωπικότητες. Μάλιστα, το 2010 κέρδισε διαγωνισμό σωσία της Ρίμπα ΜακΕντάιρ στη Νέα Υόρκη.

Παρά τις πολλές διαφορετικές περσόνες που έχει ενσαρκώσει, η ίδια είπε ότι η Ντόλι Πάρτον είχε ξεχωριστή θέση στη ζωή και στην καριέρα της.

«Η Ντόλι ήταν πραγματική δύναμη στη ζωή μου. Με βοήθησε στις πιο χαμηλές και στις πιο υψηλές στιγμές μου», ανέφερε.

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