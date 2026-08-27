Φιόνα Γεωργιάδη για Μανούσο Μανουσάκη: «Εμείς αποκτήσαμε πολύ καλή σχέση – Τον θεωρώ λίγο σαν δάσκαλο»

Η ηθοποιός Φιόνα Γεωργιάδη αναφέρθηκε στον αείμνηστο σκηνοθέτη Μανούσο Μανουσάκη, εκφράζοντας τη λύπη της για την απώλειά του και χαρακτηρίζοντάς τον «δάσκαλο» λόγω της συνεργασίας τους στην τελευταία του τηλεοπτική δουλειά, το «Δίχτυ». Παράλληλα, μοιράστηκε τα κριτήρια με τα οποία επιλέγει τις επαγγελματικές της συνεργασίες και τους ρόλους που αναλαμβάνει.

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Lifestyle

Φιόνα Γεωργιάδη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Φιόνα Γεωργιάδη μίλησε για τον αείμνηστο Μανούσο Μανουσάκη, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στην τελευταία του τηλεοπτική δουλειά, το «Δίχτυ».
  • Η ηθοποιός δήλωσε για τον σκηνοθέτη: «Εμείς αποκτήσαμε πολύ καλή σχέση. Τον θεωρώ λίγο σαν δάσκαλο».
  • Αναφερόμενη στα κριτήρια επιλογής δουλειών, η Γεωργιάδη τόνισε ότι «οι συνεργάτες είναι το Α και το Ω».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Για τον αείμνηστο Μανούσο Μανουσάκη μίλησε η Φιόνα Γεωργιάδη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στην εκπομπή «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό». Η ηθοποιός είχε συνεργαστεί με τον σπουδαίο σκηνοθέτη, στην τελευταία του τηλεοπτική δουλειά, το «Δίχτυ».

Υπενθυμίζεται ότι ο Μανούσος Μανουσάκης έφυγε από τη ζωή στις 20 Νοεμβρίου του 2024, σε ηλικία 74 ετών.

Μιλώντας για τον αείμνηστο σκηνοθέτη, η Φιόνα Γεωργιάδη είπε πως: «Είναι κρίμα η απώλεια του Μανούσου. Εμείς περάσαμε φανταστικά. Τι να πω εγώ τώρα για τον Μανούσο; Ήταν πάρα πολλά χρόνια στο επάγγελμα, μετρ του είδους. Εμείς αποκτήσαμε πολύ καλή σχέση. Τον θεωρώ λίγο σαν δάσκαλο, με εκπαίδευσε ας πούμε σε όλο αυτό το πράγμα που λέγεται και γύρισμα και λίγο πιο κινηματογραφικό γύρισμα». 

Σε ερώτηση για το κριτήριο με το οποίο επιλέγει δουλειές, η ηθοποιός εξήγησε ότι: «Νομίζω ότι οι συνεργάτες είναι το Α και το Ω. Βέβαια πρέπει να σε ενδιαφέρει αυτό το πρότζεκτ, δηλαδή ο ρόλος που καλείσαι να υποδυθείς. Να είναι κάτι που δεν έχεις κάνει ξανά, χωρίς να αποκλείεις τελείως, παρεμφερή εντελώς πράγματα.

Αλλά θέλω να πω ότι εμένα μέχρι τώρα αυτή ήταν η διάθεσή μου, να πηγαίνω σε διαφορετικούς ρόλους, που είναι άλλες οι προκλήσεις. Αλλά σίγουρα η ομάδα, ακούγεται κλισέ και τετριμμένο, δεν είναι καθόλου, είναι η αλήθεια σε όλες τις δουλειές. Δηλαδή αν έχεις καλή ομάδα, διάβαινε». 

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