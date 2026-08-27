Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ο μικρός Ιάσονας-Παναγιώτης φόρεσε το σαρίκι του και η μαμά του δημοσίευσε το πιο γλυκό βίντεο στο Instagram

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δημοσίευσε ένα γλυκό βίντεο στο Instagram με πρωταγωνιστή τον ενός έτους γιο της, Ιάσονα-Παναγιώτη, ο οποίος φόρεσε σαρίκι. Η αγάπη της ίδιας και του Γρηγόρη Μόργκαν για την Κρήτη είναι γνωστή, με το ζευγάρι να έχει παντρευτεί εκεί τον Σεπτέμβριο του 2024. 

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Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Φωτογραφία: Instagram/evridiki_valavani
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δημοσίευσε ένα πολύ γλυκό βίντεο στο Instagram, δείχνοντας τον ενός έτους γιο της, Ιάσονα-Παναγιώτη, να φορά το σαρίκι του.
  • Η αγάπη της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν για την Κρήτη είναι γνωστή, με το ζευγάρι να είχε επιλέξει το νησί για τον γάμο του τον Σεπτέμβριο του 2024.
  • Σε συνέντευξή της, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είχε εξομολογηθεί την αγάπη της για την Κρήτη, δηλώνοντας: «Νιώθω ότι η Κρήτη είναι πατρίδα μου… Είναι στόχος μας, σε δύο-τρία χρόνια να πάμε να μείνουμε μόνιμα στα Χανιά».

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Ένα πολύ γλυκό βίντεο δημοσίευσε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο προφίλ της στο Instagram, με την μορφή του story, την Πέμπτη 27 Αυγούστου. Πρωταγωνιστής σε αυτό είναι ο γιος της, Ιάσονας-Παναγιώτης, ο οποίος τον Ιούλιο έγινε ενός έτους.

Η αγάπη της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν για την Κρήτη, είναι γνωστή. Μάλιστα, το ζευγάρι είχε επιλέξει το μαγευτικό νησί για να ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου, τον Σεπτέμβριο του 2024.

Την αγάπη αυτή φαίνεται πως έχουν μεταδώσει και στον ενός έτους γιο τους, ο οποίος σήμερα (27/8) φόρεσε το σαρίκι του.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, βλέπουμε τον μικρό Ιάσονα-Παναγιώτη να κυκλοφορεί μέσα στο σπίτι τους, φορώντας ένα λευκό σαρίκι.

Στη συνέντευξή της στην εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μιλώντας για την Κρήτη, είχε εξομολογηθεί πως: «Νιώθω ότι η Κρήτη είναι πατρίδα μου. Ότι θα πάρω το χρυσό κλειδί της πόλης, έτσι νιώθω. Είναι στόχος μας, σε δύο-τρία χρόνια να πάμε να μείνουμε μόνιμα στα Χανιά. Τα αφήνω όλα, δεν με νοιάζει».

«Άκου, είμαι σε μία φάση στη ζωή μου που έχω βάλει προτεραιότητα την οικογένειά μου, τα θέλω της Ευρυδίκης, να μεγαλώσει καλά το παιδάκι μου, να είμαι καλά με τον σύζυγό μου, οπότε ναι, θέλω μια ποιοτική ζωή για εμένα», είχε προσθέσει.

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