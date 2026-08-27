Συγκίνηση στο Madison Square Garden – Ο Χάρι Στάιλς αποχαιρέτησε τη Ντόλι Πάρτον – BINTEO

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Χάρι Στάιλς τίμησε τη μνήμη της Ντόλι Πάρτον. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συναυλίας του στο Madison Square Garden την Τετάρτη 26 Αυγούστου, ο τραγουδιστής του «As It Was» έκανε ειδική αναφορά στη επιρροή της θρυλικής σταρ στην καριέρα του.

«Θέλω να εκφράσω ένα ειλικρινές «ευχαριστώ» σε όλους τους μουσικούς που με ενέπνευσαν όλα αυτά τα χρόνια. Ντόλι, σε αγαπάμε, σε ευχαριστούμε θερμά», είπε ο διάσημος καλλιτέχνης, με το κοινό να τον καταχειροκροτεί και την αρένα να πλημμυρίζει από επευφημίες.

Σύμφωνα με το People, αμέσως μετά ακούστηκε η θρυλική επιτυχία της Ντόλι Πάρτον «I Will Always Love You», του 1974.

Ο Στάιλς δεν τραγούδησε αλλά αντίθετα ζήτησε από το κοινό, στο οποίο βρισκόταν και η αρραβωνιαστικιά του Ζόι Κράβιτζ (Zoë Kravitz), να χορέψει στον ρυθμό της μπαλάντας καθώς ο χώρος είχε κατακλυστεί από τα φώτα των κινητών τηλεφώνων.

Ανάμεσα στο πλήθος ήταν η ηθοποιός Ντρου Μπάριμορ (Drew Barrymore) και η παρουσιάστρια του CBS Mornings, Γκέιλ Κινγκ (Gayle King) οι οποίες τραγουδούσαν συγκινημένες.

Η εμβληματική τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών την Τρίτη 25 Αυγούστου, έπειτα από «σύντομη μάχη με τον καρκίνο», όπως επιβεβαίωσαν οι εκπρόσωποί της.