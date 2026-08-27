Συγκίνηση στο Madison Square Garden – Ο Χάρι Στάιλς αποχαιρέτησε τη Ντόλι Πάρτον – BINTEO

Ο Χάρι Στάιλς τίμησε τη μνήμη της Ντόλι Πάρτον κατά την πρώτη του συναυλία στο Madison Square Garden την Τετάρτη 26 Αυγούστου, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την επιρροή της θρυλικής σταρ στην καριέρα του.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Χάρι Στάιλς
πηγή: EPA/ADAM VAUGHAN
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Χάρι Στάιλς τίμησε τη μνήμη της Ντόλι Πάρτον στην πρώτη του συναυλία στο Madison Square Garden την Τετάρτη 26 Αυγούστου.
  • Ο διάσημος καλλιτέχνης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του λέγοντας «Ντόλι, σε αγαπάμε, σε ευχαριστούμε θερμά», με το κοινό να τον καταχειροκροτεί. Αμέσως μετά ακούστηκε η επιτυχία της «I Will Always Love You».
  • Η εμβληματική τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών την Τρίτη 25 Αυγούστου, έπειτα από «σύντομη μάχη με τον καρκίνο», με το κοινό να τραγουδά συγκινημένο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Χάρι Στάιλς τίμησε τη μνήμη της Ντόλι Πάρτον. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συναυλίας του στο Madison Square Garden την Τετάρτη 26 Αυγούστου, ο τραγουδιστής του «As It Was» έκανε ειδική αναφορά στη επιρροή της θρυλικής σταρ στην καριέρα του.

«Θέλω να εκφράσω ένα ειλικρινές «ευχαριστώ» σε όλους τους μουσικούς που με ενέπνευσαν όλα αυτά τα χρόνια. Ντόλι, σε αγαπάμε, σε ευχαριστούμε θερμά», είπε ο διάσημος καλλιτέχνης, με το κοινό να τον καταχειροκροτεί και την αρένα να πλημμυρίζει από επευφημίες.

Σύμφωνα με το People, αμέσως μετά ακούστηκε η θρυλική επιτυχία της Ντόλι Πάρτον «I Will Always Love You», του 1974.

Ο Στάιλς δεν τραγούδησε αλλά αντίθετα ζήτησε από το κοινό, στο οποίο βρισκόταν και η αρραβωνιαστικιά του Ζόι Κράβιτζ (Zoë Kravitz), να χορέψει στον ρυθμό της μπαλάντας καθώς ο χώρος είχε κατακλυστεί από τα φώτα των κινητών τηλεφώνων.

Ανάμεσα στο πλήθος ήταν η ηθοποιός Ντρου Μπάριμορ (Drew Barrymore) και η παρουσιάστρια του CBS Mornings, Γκέιλ Κινγκ (Gayle King) οι οποίες τραγουδούσαν συγκινημένες.

Η εμβληματική τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών την Τρίτη 25 Αυγούστου, έπειτα από «σύντομη μάχη με τον καρκίνο», όπως επιβεβαίωσαν οι εκπρόσωποί της.

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ