Ανδρέας Γεωργίου: Έκανε τατουάζ το πατουσάκι της κόρης του – Η τρυφερή ανάρτηση για τα πρώτα γενέθλιά της

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Με αφορμή τα πρώτα γενέθλια της κόρης του, Μιράντας-Βασιλικής, χθες (26/8) ο Ανδρέας Γεωργίου έκανε μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στα stories του.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης ανέβασε μία φωτογραφία στην οποία διακρίνεται το μικροσκοπικό πατουσάκι της κόρης του ενώ δίπλα βρίσκεται το χέρι του Ανδρέα Γεωργίου, στο οποίο ξεχωρίζει ένα τατουάζ με το ίδιο αποτύπωμα.

Λίγες λέξεις, γεμάτες συναίσθημα, συμπληρώνουν την εικόνα: «Πουρρέκι μου πέρασε κιόλας ένας χρόνος! Σε λατρεύουμε, θα είμαστε δίπλα σου μέχρι…».