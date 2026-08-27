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Ανδρέας Γεωργίου: Έκανε τατουάζ το πατουσάκι της κόρης του – Η τρυφερή ανάρτηση για τα πρώτα γενέθλιά της

Ο Ανδρέας Γεωργίου, με αφορμή τα πρώτα γενέθλια της κόρης του, Μιράντας-Βασιλικής, έκανε μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στα stories του. Σε αυτήν, αποκάλυψε ένα τατουάζ με το αποτύπωμα από το ποδαράκι της κόρης του, συνοδευόμενο από ένα συγκινητικό μήνυμα αγάπης.

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Lifestyle

Ανδρέας Γεωργίου
Πηγή: Instagram/georgiou82
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ανδρέας Γεωργίου έκανε μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στα stories του, με αφορμή τα πρώτα γενέθλια της κόρης του, Μιράντας-Βασιλικής.
  • Στην ανάρτησή του, ο ηθοποιός ανέβασε μία φωτογραφία που δείχνει το μικροσκοπικό πατουσάκι της κόρης του και ένα τατουάζ με το ίδιο αποτύπωμα στο χέρι του.
  • Την εικόνα συμπληρώνουν λίγες λέξεις γεμάτες συναίσθημα: «Πουρρέκι μου πέρασε κιόλας ένας χρόνος! Σε λατρεύουμε, θα είμαστε δίπλα σου μέχρι…».

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Με αφορμή τα πρώτα γενέθλια της κόρης του, Μιράντας-Βασιλικής, χθες (26/8) ο Ανδρέας Γεωργίου έκανε μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στα stories του.

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Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης ανέβασε μία φωτογραφία στην οποία διακρίνεται το μικροσκοπικό πατουσάκι της κόρης του ενώ δίπλα βρίσκεται το χέρι του Ανδρέα Γεωργίου, στο οποίο ξεχωρίζει ένα τατουάζ με το ίδιο αποτύπωμα.

Λίγες λέξεις, γεμάτες συναίσθημα, συμπληρώνουν την εικόνα: «Πουρρέκι μου πέρασε κιόλας ένας χρόνος! Σε λατρεύουμε, θα είμαστε δίπλα σου μέχρι…».

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