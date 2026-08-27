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Λάρισα: Άτομο παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία της Hellenic Train – Καθυστερήσεις στα δρομολόγια

Λάρισα: Άτομο παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία της Hellenic Train – Καθυστερήσεις στα δρομολόγια

Συναγερμός έχει σημάνει στη Λάρισα, καθώς άτομο παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία της Hellenic Train, με αποτέλεσμα να καταγραφούν καθυστερήσεις στα δρομολόγια Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Η Hellenic Train επιβεβαίωσε το συμβάν, αναφέροντας ότι ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης, αλλά δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση, ενώ οι αρχές βρίσκονται στο σημείο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στη Λάρισα, καθώς άτομο παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία της Hellenic Train.
  • Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο 1593 (Θεσσαλονίκη-Λάρισα) αντιλήφθηκε την παρουσία του ατόμου, αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει την παράσυρση.
  • Λόγω του συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη – Λάρισα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός έχει σημάνει στη Λάρισα, καθώς άτομο παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία της Hellenic Train. Αυτή τη στιγμή καταγράφονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια Θεσσαλονίκη-Λάρισα.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι σήμερα στις 09:12, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο 1593 με 68 επιβάτες (Θεσσαλονίκη- Λάρισα), αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν τον Σταθμό της Λάρισας.

Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.

Η αμαξοστοιχία παραμένει στο σημείο, όπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Λόγω του συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη – Λάρισα.

Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων.

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