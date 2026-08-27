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LIVE: Τα εγκαίνια των 5 νέων σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη

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Πολιτική

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
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Παρακολουθήστε απευθείας τα εγκαίνια των 5 νέων σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ώρα μηδέν για τα εγκαίνια των 5 νέων σταθμών παρουσία του Μητσοτάκη – Ξεκινούν τα δρομολόγια από και προς Καλαμαριά

Δείτε το βίντεο:

 

«Το είπαμε, το κάναμε»

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μίκρα έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία για την κυβέρνηση, η οποία εντάσσει την ολοκλήρωση του έργου στη λογική του «το είπαμε, το κάναμε», δίνοντας έμφαση στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των μεγάλων έργων της Θεσσαλονίκης.

Με την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά ανοίγει πλέον εντονότερα η συζήτηση για το επόμενο μεγάλο βήμα του Μετρό και συγκεκριμένα την επέκτασή του προς τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί και στη συνάντηση του πρωθυπουργού με βουλευτές της Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης και Επικρατείας της ΝΔ. Βουλευτές της περιοχής αναμένεται να μεταφέρουν την προσδοκία των τοπικών κοινωνιών για ένα σαφέστερο χρονοδιάγραμμα, με το βλέμμα να στρέφεται και στις ανακοινώσεις που ενδεχομένως θα γίνουν από το βήμα της ΔΕΘ.

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