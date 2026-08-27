Μετρό Θεσσαλονίκης: Ώρα μηδέν για τα εγκαίνια των 5 νέων σταθμών παρουσία του Μητσοτάκη – Ξεκινούν τα δρομολόγια από και προς Καλαμαριά

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Μια κομβική εξέλιξη για τις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης γίνεται πλέον πραγματικότητα, καθώς παραδίδεται στο κοινό, σήμερα Πέμπτη (27/8) η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά. Η νέα γραμμή αναμένεται να εξυπηρετήσει χιλιάδες επιβάτες, προσφέροντας γρήγορες, οικονομικές και ασφαλείς μετακινήσεις, ενώ παράλληλα θα συμβάλει σημαντικά στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου της πόλης.

Παρουσία του Πρωθυπουργού τα εγκαίνια

Η επίσημη τελετή παράδοσης πραγματοποιείται στις 9:30 π.μ. στον σταθμό «Μίκρα» (στη συμβολή των οδών Α. Παπανδρέου και Πόντου), παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην πόλη ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Οι πύλες των σταθμών για το επιβατικό κοινό θα ανοίξουν στις 15:00.

Υποδομές, Σταθμοί και Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Το νέο έργο προσθέτει στο υφιστάμενο δίκτυο 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής και πέντε νέους σταθμούς:

Νομαρχία Μετρό Θεσσαλονίκης: Στην τελική ευθεία η επέκτασή του προς την Καλαμαριά – Ο σχεδιασμός για τα δυτικά

Καλαμαριά

Αρετσού (με ιδιαίτερα μεγάλο βάθος κατασκευής)

Νέα Κρήνη

Μίκρα (ο μεγαλύτερος σταθμός της επέκτασης)

Η μέση απόσταση μεταξύ των σταθμών ανέρχεται στα 900 μέτρα. Ένα από τα πιο απαιτητικά τεχνικά σημεία του έργου υπήρξε η σύνδεση του νέου κλάδου με τη βασική γραμμή, στο τμήμα μεταξύ των σταθμών «25ης Μαρτίου» και «Νομαρχία».

Λειτουργία Δικτύου και Χρόνοι Μετακίνησης

Η επέκταση δεν λειτουργεί ως ανεξάρτητη γραμμή, αλλά ως κλάδος του ενιαίου δικτύου. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Νίκου Ταχιάου, το αυτόματο σύστημα διαχείρισης των συρμών θα κατανέμει την κυκλοφορία ως εξής:

Από κάθε τρία τρένα που κινούνται από το κέντρο, τα δύο θα κατευθύνονται προς Μίκρα και το ένα προς Νέα Ελβετία (η ίδια αναλογία ισχύει και για την επιστροφή).

Στον βασικό κορμό (18 σταθμοί), η συχνότητα των συρμών θα διαμορφωθεί περίπου στα 3 λεπτά (με δυνατότητα για ακόμη μικρότερο χρόνο με τη χρήση 20 συρμών), ενώ στον κλάδο της Καλαμαριάς τα διαστήματα θα είναι ελαφρώς μεγαλύτερα.

Όσον αφορά τους χρόνους διαδρομής:

Μίκρα – Κέντρο: περίπου 15 λεπτά.

Μίκρα – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός: 24 έως 26 λεπτά.

Πρωτοποριακό Σύστημα Πληρωμών και Αρχαιολογικοί Θησαυροί

Το έργο κατασκευάστηκε από τον Όμιλο AKTOR, ο οποίος παρέδωσε τη βασική γραμμή στις 30 Νοεμβρίου 2024, συνδυάζοντας την υπερσύγχρονη τεχνολογία αυτόματων συρμών με την ανάδειξη σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων.

Στη νέα επέκταση εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα απευθείας πληρωμής στις πύλες με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, χωρίς την αναγκαιότητα έκδοσης φυσικού εισιτηρίου, σύστημα που προγραμματίζεται να επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρο το δίκτυο.

Επόμενος Στόχος: Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη

Βάσει των συγκοινωνιακών μελετών, η επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά αναμένεται να προσελκύει 63.000 έως 80.000 επιβάτες καθημερινά, απομακρύνοντας περίπου 12.000 οχήματα από τους δρόμους. Παράλληλα, αναβαθμίζονται περιοχές όπως οι εργατικές κατοικίες του Αγίου Ιωάννη και του Φοίνικα.

Όπως τόνισε ο κ. Ταχιάος, το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η επέκταση στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη (Σταυρούπολη, Αμπελόκηποι, Μενεμένη, Κορδελιό, Εύοσμος, Ηλιούπολη). Για το έργο αυτό έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση πρόδρομων και τοπογραφικών εργασιών για την ολοκλήρωση των μελετών, με στόχο την διεκδίκηση χρηματοδότησης από το επόμενο ΕΣΠΑ.

Αναδιάρθρωση Λεωφορειακών Γραμμών

Η έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά δημιουργεί νέα δεδομένα στις καθημερινές μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών. Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του νέου μέσου και τη βελτίωση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, προχώρησε στη Β’ Φάση ανασχεδιασμού των λεωφορειακών γραμμών στον Δήμο Καλαμαριάς.

Ο σχεδιασμός βασίζεται στη βελτίωση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, στην ομαλή μετάβαση στο νέο δίκτυο, στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς συγκοινωνιακού έργου, στην τροφοδότηση των σταθμών του Μετρό, στη γεωγραφική κάλυψη του Δήμου, στη διατήρηση συμπληρωματικών γραμμών κορμού και στη δημιουργία νέων συνδέσεων όπου απαιτείται.