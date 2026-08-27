Μετρό Θεσσαλονίκης: Ώρα μηδέν για τα εγκαίνια των 5 νέων σταθμών παρουσία του Μητσοτάκη – Ξεκινούν τα δρομολόγια από και προς Καλαμαριά

Μια κομβική εξέλιξη για τις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης γίνεται πλέον πραγματικότητα, καθώς παραδίδεται στο κοινό, σήμερα Πέμπτη (27/8) η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά. Η νέα γραμμή αναμένεται να εξυπηρετήσει χιλιάδες επιβάτες, προσφέροντας γρήγορες, οικονομικές και ασφαλείς μετακινήσεις, ενώ παράλληλα θα συμβάλει σημαντικά στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου της πόλης.
Παρουσία του Πρωθυπουργού τα εγκαίνια
Η επίσημη τελετή παράδοσης πραγματοποιείται στις 9:30 π.μ. στον σταθμό «Μίκρα» (στη συμβολή των οδών Α. Παπανδρέου και Πόντου), παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην πόλη ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Οι πύλες των σταθμών για το επιβατικό κοινό θα ανοίξουν στις 15:00.
Υποδομές, Σταθμοί και Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Το νέο έργο προσθέτει στο υφιστάμενο δίκτυο 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής και πέντε νέους σταθμούς:
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Νομαρχία
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Καλαμαριά
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Αρετσού (με ιδιαίτερα μεγάλο βάθος κατασκευής)
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Νέα Κρήνη
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Μίκρα (ο μεγαλύτερος σταθμός της επέκτασης)
Η μέση απόσταση μεταξύ των σταθμών ανέρχεται στα 900 μέτρα. Ένα από τα πιο απαιτητικά τεχνικά σημεία του έργου υπήρξε η σύνδεση του νέου κλάδου με τη βασική γραμμή, στο τμήμα μεταξύ των σταθμών «25ης Μαρτίου» και «Νομαρχία».
Λειτουργία Δικτύου και Χρόνοι Μετακίνησης
Η επέκταση δεν λειτουργεί ως ανεξάρτητη γραμμή, αλλά ως κλάδος του ενιαίου δικτύου. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Νίκου Ταχιάου, το αυτόματο σύστημα διαχείρισης των συρμών θα κατανέμει την κυκλοφορία ως εξής:
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Από κάθε τρία τρένα που κινούνται από το κέντρο, τα δύο θα κατευθύνονται προς Μίκρα και το ένα προς Νέα Ελβετία (η ίδια αναλογία ισχύει και για την επιστροφή).
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Στον βασικό κορμό (18 σταθμοί), η συχνότητα των συρμών θα διαμορφωθεί περίπου στα 3 λεπτά (με δυνατότητα για ακόμη μικρότερο χρόνο με τη χρήση 20 συρμών), ενώ στον κλάδο της Καλαμαριάς τα διαστήματα θα είναι ελαφρώς μεγαλύτερα.
Όσον αφορά τους χρόνους διαδρομής:
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Μίκρα – Κέντρο: περίπου 15 λεπτά.
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Μίκρα – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός: 24 έως 26 λεπτά.
Πρωτοποριακό Σύστημα Πληρωμών και Αρχαιολογικοί Θησαυροί
Το έργο κατασκευάστηκε από τον Όμιλο AKTOR, ο οποίος παρέδωσε τη βασική γραμμή στις 30 Νοεμβρίου 2024, συνδυάζοντας την υπερσύγχρονη τεχνολογία αυτόματων συρμών με την ανάδειξη σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων.
Στη νέα επέκταση εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα απευθείας πληρωμής στις πύλες με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, χωρίς την αναγκαιότητα έκδοσης φυσικού εισιτηρίου, σύστημα που προγραμματίζεται να επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρο το δίκτυο.
Επόμενος Στόχος: Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη
Βάσει των συγκοινωνιακών μελετών, η επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά αναμένεται να προσελκύει 63.000 έως 80.000 επιβάτες καθημερινά, απομακρύνοντας περίπου 12.000 οχήματα από τους δρόμους. Παράλληλα, αναβαθμίζονται περιοχές όπως οι εργατικές κατοικίες του Αγίου Ιωάννη και του Φοίνικα.
Όπως τόνισε ο κ. Ταχιάος, το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η επέκταση στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη (Σταυρούπολη, Αμπελόκηποι, Μενεμένη, Κορδελιό, Εύοσμος, Ηλιούπολη). Για το έργο αυτό έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση πρόδρομων και τοπογραφικών εργασιών για την ολοκλήρωση των μελετών, με στόχο την διεκδίκηση χρηματοδότησης από το επόμενο ΕΣΠΑ.
Αναδιάρθρωση Λεωφορειακών Γραμμών
Η έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά δημιουργεί νέα δεδομένα στις καθημερινές μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών. Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του νέου μέσου και τη βελτίωση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, προχώρησε στη Β’ Φάση ανασχεδιασμού των λεωφορειακών γραμμών στον Δήμο Καλαμαριάς.
Ο σχεδιασμός βασίζεται στη βελτίωση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, στην ομαλή μετάβαση στο νέο δίκτυο, στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς συγκοινωνιακού έργου, στην τροφοδότηση των σταθμών του Μετρό, στη γεωγραφική κάλυψη του Δήμου, στη διατήρηση συμπληρωματικών γραμμών κορμού και στη δημιουργία νέων συνδέσεων όπου απαιτείται.
Νέα κυκλική σύνδεση 06Α – 06Β
Κεντρική αλλαγή αποτελεί η τροποποίηση της γραμμής 06 σε κυκλική σύνδεση δύο κατευθύνσεων, 06Α και 06Β, μεταξύ του Σταθμού Μετρό Νέας Ελβετίας και του Σταθμού Μετρό Μίκρας.
Η νέα γραμμή διατηρεί σε σημαντικό βαθμό τη διαδρομή της υφιστάμενης 06 στην Καλαμαριά και επεκτείνει την εξυπηρέτηση προς την περιοχή της Κηφισιάς. Κατά τις ώρες αιχμής, η μέση συχνότητα των 06Α και 06Β διαμορφώνεται σε 15 έως 20 λεπτά.
Η νέα κυκλική σύνδεση δεν λειτουργεί μόνο ως τροφοδοτική γραμμή του Μετρό, αλλά δημιουργεί ένα εσωτερικό δίκτυο μετακινήσεων στην Καλαμαριά, επιτρέποντας απευθείας μετακινήσεις μεταξύ περιοχών του Δήμου, χωρίς διέλευση από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως Κηφισιά – Μίκρα και Βότση – Νέα Ελβετία.
Παράλληλα, διευκολύνει την πρόσβαση των επιβατών στους σταθμούς του Μετρό, μειώνει τις αποστάσεις πρόσβασης και συμβάλλει στην καλύτερη κατανομή της επιβατικής κίνησης. Η αξιόπιστη λεωφορειακή σύνδεση αναμένεται επίσης να περιορίσει τη χρήση Ι.Χ., την ανάγκη στάθμευσης και τη συμφόρηση γύρω από τους σταθμούς, ενώ ενισχύει την πρόσβαση σε υπηρεσίες και την τοπική αγορά και βελτιώνει την εξυπηρέτηση ευάλωτων ομάδων, όπως ηλικιωμένοι και μαθητές. Παράλληλα, συμβάλλει στη μείωση εκπομπών και θορύβου.
Νέα τοπική γραμμή 07Τ
Η υφιστάμενη γραμμή 07 μετατρέπεται σε τοπική κυκλική γραμμή 07Τ «Τοπικό Καλαμαριάς», με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση της περιοχής του Αγίου Ιωάννη και την ενίσχυση των συνδέσεων μεταξύ περιοχών του Δήμου, όπως ο Άγιος Ιωάννης και το Καραμπουρνάκι, μέσω της οδού Πόντου.
Νέες συνδέσεις από τον Σταθμό Μετρό Μίκρας
Παράλληλα, δημιουργούνται δύο νέες λεωφορειακές γραμμές:
Μ2 – Σταθμός Μετρό Μίκρα – Α.Σ. ΙΚΕΑ:
Συνδέει τον Σταθμό Μετρό Μίκρας με τον Α.Σ. ΙΚΕΑ, ενισχύοντας τη σύνδεση του νέου σταθμού με έναν σημαντικό συγκοινωνιακό και εμπορικό πόλο της ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Χ3 – Σταθμός Μετρό Μίκρα – Αεροδρόμιο «Μακεδονία»:
Δημιουργεί απευθείας σύνδεση του Σταθμού Μετρό Μίκρας με το Αεροδρόμιο «Μακεδονία», μέσω της Εθνικής Αντιστάσεως και της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών.
Διατήρηση και προσαρμογή υφιστάμενων γραμμών
Στο νέο δίκτυο διατηρούνται οι γραμμές:
- 05 Νέα Κρήνη – Βενιζέλου
- 04 Καλαμαριά – Χαριλάου
- 33 Άγιος Παντελεήμων – Βενιζέλου
- 39 Κηφισιά – Δικαστήρια
Παράλληλα, πραγματοποιούνται στοχευμένες τροποποιήσεις στις γραμμές 33 και 39, με προσαρμογές των διαδρομών τους για τη διατήρηση της εξυπηρέτησης των υφιστάμενων επιβατικών ροών.
Η αναδιάρθρωση πραγματοποιείται με ανακατανομή του διαθέσιμου στόλου, ώστε να καλυφθούν οι νέες ανάγκες χωρίς αύξηση του συνολικού αριθμού λεωφορείων.