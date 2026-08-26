Μαρινάκης για επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης: Από τους μουσαμάδες περνάμε στα μεγάλα έργα – Τι είπε για τα τεκμήρια και τα μέτρα της ΔΕΘ

Από την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, που εγκαινιάζεται το πρωί της Πέμπτης παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και της ηγεσίας του υπουργείου υποδομών άρχισε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι η συχνότητα των δρομολογίων θα είναι στα 3 λεπτά και χαρακτήρισε μεγάλη αλλαγή την ποιοτική αναβάθμιση των μέσων δημόσιας μεταφοράς με 500 λεωφορεία. «Από τους μουσαμάδες και τα μεγάλα λόγια περνάμε στα μεγάλα έργα. Για πολλές δεκαετίες οι πολίτες είχαν χορτάσει από μεγάλα λόγια. Έβλεπαν εγκαίνια με μουσαμάδες πριν από λιγότερο από μια δεκαετία. Είναι μια εποχή λογοδοσίας, ειλικρίνειας και παραδοτέων» είπε χαρακτηριστικά.

«Έχουν χορτάσει οι πολίτες εγκαίνια με μουσαμάδες, τώρα είναι η νέα εποχή ειλικρίνειας, η επανάσταση του αυτονόητου στις μεταφορές της Θεσσαλονίκης, το πέρασμα από το γερασμένο στόλο στον σύγχρονο και ασφαλέστερο», τόνισε.

Σχετικά με την πρωτοβουλία μείωσης τιμών ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ανέρχεται στο 7% η μέση μείωση και υπενθύμισε ότι έξι αλυσίδες λιανικής συμμετέχουν για σχολικά είδη.

Tην Πέμπτη κατατίθεται επίσης, στη Βουλή το νομοσχέδιο για ταχεία αποκατάσταση των πληγέντων με κρατική αρωγή και αφορά στεγαστική αρωγή, πρώτη αρωγή, προσωρινή στέγαση, εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις με διεύρυνση των δικαιούχων, καθώς και ενισχυμένο πλαίσιο για κατολισθήσεις.

«Φράση-κλειδί η συνέπεια»

«Σοβαρή αντιπολίτευση δεν είναι α λα καρτ παράθεση πεπραγμένων της κυβέρνησης, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση για όσα πλανώνται περί κατάργησης τεκμηρίων. «Η Αντιπολίτευση πρέπει να μη μένει μόνο στα τεκμήρια αλλά να μιλήσει και για τον φόρο εισοδήματος και να αναφέρει ότι καταργήθηκε το τέλος επιτηδεύματος και μια σειρά συνολικά 83 συντελεστών όπως ο ΕΝΦΙΑ», είπε.

Ο κ. Μαρινάκης καταλόγισε στην αντιπολίτευση ότι αγνοεί τις πρωτοβουλίες αντιμετώπισης φοροδιαφυγής από τις οποίες εισπράττει το κράτος 2 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο που ήταν «μαύρα».

«Ας μην βιάζονται κάποιοι, να δούμε τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αλλά φράση – κλειδί είναι η συνέπεια, τόνισε, προσθέτοντας ότι μία κυβέρνηση κρίνεται για την αποτελεσματικότητα αλλά και την ικανότητα να προσαρμόζεται και να μην είναι δογματική κι αυτό να πιστώνεται και όχι να χρεώνεται στον Πρωθυπουργό», πρόσθεσε.

Σχετικά με το κόστος μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι (το κόστος) έχει να κάνει με το δημοσιονομικό περιθώριο και σύμφωνα με Κ . Πιερρακάκη θα υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο.

«Το ότι η αντιπολίτευση μιλάει για ψίχουλα αποδεικνύει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι κολλημένο στη δεκαετία του 1980»

«Τα κόμματα που μιλούν για ψίχουλα όταν αναγγέλονται μέτρα και καταγγέλλουν την αύξηση των φορολογικών εσόδων χωρίς τα οποία δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μέτρα», πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είναι μέτρα υπερφορολόγησης αλλά καταπολέμησης της φορδιαφυγής, ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας», τόνισε.

Για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους και τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και ειδικά του Νίκου Παππά, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε σε δύο μεγάλα ψέματα, εξηγώντας: Όσοι ξέρουν στοιχειώδη οικονομικά γνωρίζουν ότι δεν είναι ταμειακή αλλά δημοσιονομική η αποπληρωμή άρα δεν μπορούν να δοθούν σε παροχές. Το Κράτος εξοικονομεί 360 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο με αυτήν την πολιτική και ακόμη πιο σημαντική είναι η αξιοπιστία της χώρας, με διπλασιασμό σε 7 χρόνια των επενδύσεων. Οι 600.000 νέες θέσεις εργασίας δεν φυτρώνουν, είναι αποτέλεσμα επενδύσεων . Η Κυβέρνηση αποφάσισε να μην παραδώσει μία ακόμη πιο χρεωμένη χώρα κι αυτό είναι από τα πιο σημαντικά σημεία της πολιτικής μας», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με πέντε νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα.

«Η παράδοση της νέας γραμμής στην κυκλοφορία θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις καθημερινές μετακινήσεις και θα ενισχύσει τη συνδεσιμότητα της ανατολικής Θεσσαλονίκης με το κέντρο της πόλης. Στο εξής στο τμήμα Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Μαρτίου, η συχνότητα των δρομολογίων διαμορφώνεται στα τρία λεπτά και αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω με τη σταδιακή ένταξη νέων συρμών στην κυκλοφορία», είπε.

Πρόσθεσε ότι: «Η επέκταση του Μετρό συνοδεύεται από αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών, ώστε τα δύο μέσα να λειτουργούν συμπληρωματικά, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Παράλληλα, σχεδιάζεται, σταδιακή διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του Μετρό, με στόχο την 24ωρη λειτουργία Παρασκευή και Σάββατο, σε συνδυασμό με λεωφορειακές γραμμές. Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η επέκταση του Μετρό προς τα δυτικά, η οποία σε συνδυασμό με τον Προαστιακό Δυτικής Θεσσαλονίκης, θα βελτιώσει περαιτέρω τις μετακινήσεις στην πόλη. Η μεγάλη αλλαγή, όμως, δεν αφορά μόνο το Μετρό. Τα τελευταία επτά χρόνια έχει συντελεστεί ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη, με αιχμή την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων».

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο θέμα της κατάργησης των περικοπών στις συντάξεις χηρείας. «Στις 3 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του ν. Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα προ της περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά».

Για την απόκτηση των δυο φρεγατών FREMM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας για την απόκτηση από την χώρα μας δύο φρεγατών FREMM.

«Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας η οποία μέσα σε επτά χρόνια έχει πολλαπλασιάσει την αμυντική της ισχύ και τη διπλωματική της δυναμική. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών σε συνέχεια των φρεγατών Belharra θα δημιουργήσει ένα Πολεμικό Ναυτικό με Μονάδες Κρούσης υψηλών δυνατοτήτων, που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο».

Για το θέμα της μείωσης των τιμών ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής, με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών.

Η λίστα παραμένει ανοιχτή και σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές.

Είπε επίσης ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρωγής και λοιπών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή την Πέμπτη 27 Αυγούστου.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο εισάγει ένα νέο, σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο κρατικής αρωγής μετά από φυσικές καταστροφές, με βασικό στόχο την ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και διαφανέστερη αποκατάσταση των πληγέντων. Κεντρική επιλογή του νέου πλαισίου είναι η μετατόπιση του κέντρου βάρους από ένα κυρίως αποκαταστατικό και γραφειοκρατικό μοντέλο σε ένα σύστημα που συνδυάζει τον αποκαταστατικό με τον αποζημιωτικό χαρακτήρα της κρατικής αρωγής, αξιοποιώντας την ψηφιοποίηση, τις διαλειτουργικότητες της Δημόσιας Διοίκησης και σύγχρονους μηχανισμούς ελέγχου.

Το νομοσχέδιο αφορά, μεταξύ άλλων, τη χορήγηση:

1. στεγαστικής αρωγής,

2. πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής,

3. προσωρινής στέγασης μέσω επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης,

4. εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων,

5. ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές για την αποκατάσταση των κτιριακών υποδομών και την κάλυψη άμεσων αναγκών

Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

• Διεύρυνση των δικαιούχων στεγαστικής αρωγής.

• Πλήρη ψηφιοποίηση μέσω του «e-Άδειες».

• Διαφάνεια και λογοδοσία.

• Ενισχυμένο πλαίσιο για τις κατολισθήσεις.

• Άμεσες οικονομικές ενισχύσεις μέσω νέας ψηφιακής πλατφόρμας..

• Σύγχρονη διαχείριση των οικίσκων.

• Δημιουργία Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχων στη Γενική Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και Συντονισμού.

Τέλος ανακοίνωσε ότι αύριο, Πέμπτη 27 Αυγούστου, μετά τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά στις 09:30, ο Πρωθυπουργός θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης καθώς και εκπροσώπους της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στις 12:00 ο Πρωθυπουργός μιλήσει στην εκδήλωση για την εθνική στρατηγική για τη Βόρεια Ελλάδα.