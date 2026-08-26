Ανακοίνωση ΕΛΑΣ: « Οι συνταξιούχοι δικαιούνται αξιοπρέπεια και όχι εμπαιγμό» – «100.000 συνταξιούχοι μένουν εκτός»

Η Ελληνική Αριστερή Λύση (ΕΛ.Α.Σ.) , με αφορμή την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τους συνταξιούχους, ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι τα κυβερνητικά μέτρα είναι ανεπαρκή και παραπλανητικά.

Σύμφωνα με το κόμμα, η αύξηση στις συντάξεις χηρείας από το 35% στο 70% αφορά μόλις 8.552 άτομα, αφήνοντας εκτός πάνω από 100.000 συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν πριν τις 13 Μαΐου 2016, χωρίς παράλληλα να προβλέπεται η καταβολή αναδρομικών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ οι «χιλιάδες συνταξιούχοι» που υποτίθεται ότι θα δουν αύξηση από το 35% στο 70% είναι τελικά μόλις 8.552, ενώ πάνω από 100.000 συνταξιούχοι χηρείας πριν από τις 13 Μαΐου 2016 μένουν εκτός και δεν λαμβάνουν καμία αύξηση. Επιπλέον, δεν καταβάλλονται αναδρομικά, γεγονός παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Κάτι που όπως επισημαίνει δεν διορθώνεται η αδικία για τους συνταξιούχους χηρείας του ΟΓΑ, ενώ οι επικουρικές συντάξεις χηρείας παραμένουν μειωμένες. Η συνολική δαπάνη της ρύθμισης ανέρχεται σε 55 εκατoμύρια ευρώ ετησίως, την ώρα που όπως αναφέρει οι συνταξιούχοι έχουν χάσει 7 δισ. ευρώ στα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ, μόνο από την κατάργηση της τμηματικής 13ης σύνταξης του 2019.

Κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «πήρε 100 και επιστρέφει 1», ενώ χαρακτηρίζει τη μη εφαρμογή της περικοπής των δύο εθνικών συντάξεων αποτέλεσμα «λανθασμένης ερμηνείας» της εγκυκλίου Τσακλόγλου, η οποία, όπως σημειώνει, αποδείχθηκε τόσο αβάσιμη που δεν είχε καν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2026.

Παράλληλα, καλεί τον κ. Μητσοτάκη να «ξαναδιαβάσει τον νόμο της δικής του κυβέρνησης» (ν. 4670/2020), ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενσωματώνει περικοπές σε εντελώς διαφορετικό δημοσιονομικό περιβάλλον από αυτό του 2016.

Καταλήγει ότι «αρκετά με τα ψέματα και την παραπλάνηση», τονίζοντας πως οι συνταξιούχοι «δικαιούνται αξιοπρέπεια και αλήθειες». Υπογραμμίζει ότι στις 2 Σεπτεμβρίου, θα παρουσιαστεί «μια ολοκληρωμένη πρόταση εξόδου από την κρίση Μητσοτάκη», με στόχο μια ζωή με αξιοπρέπεια για τους συνταξιούχους και τον ελληνικό λαό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Επί ένα μήνα πανηγυρίζουν, η αρμόδια Υπουργός Εργασίας κα Κεραμέως και σήμερα ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, για την δήθεν «αποκατάσταση» των συντάξεων χηρείας.

Οι διθυραμβικοί πανηγυρισμοί και η παραπλάνηση καταρρέουν υπό το βάρος της πραγματικότητας. Οι «χιλιάδες συνταξιούχοι» που δήθεν θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται από το 35% στο 70% τελικά δεν είναι παρά μόνο 8.552! Εξαιρούνται από το νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ οι 100.000 και πλέον συνταξιούχοι χηρείας πριν την 13η Μαΐου του 2016 που δεν θα λάβουν ούτε ένα ευρώ αύξηση. Σε όσους δε, γίνεται η περίφημη «αποκατάσταση» των συντάξεων χηρείας δεν καταβάλλονται τα αναδρομικά που δικαιούνται οι συνταξιούχοι παραβιάζονται εμφανώς την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Δεν διορθώνεται η μεγάλη αδικία των συνταξιούχων χηρείας του ΟΓΑ. Στη ρύθμιση του νέου νόμου δεν περιλαμβάνονται οι επικουρικές συντάξεις χηρείας, που παραμένουν μειωμένες. Η δαπάνη για την αποκατάσταση των συντάξεων χηρείας δεν κοστίζει παρά μόνο 55 εκατομμύρια κατ’ έτος την ώρα που τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ οι συνταξιούχοι έχουν απωλέσει 7 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο από την κατάργηση της τμηματική 13ης σύνταξης που θέσπισε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα τον Μάιο του 2019. Ο κ. Μητσοτάκης πήρε 100 και επιστρέφει 1 στους συνταξιούχους.