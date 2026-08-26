Τσουκαλάς: «Οι συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τους συνταξιούχους. Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι οι συνταξιούχοι δεν έχουν αμνησία και υπενθύμισε τις ενέργειες της κυβέρνησης σχετικά με τον νόμο Κατρούγκαλου και τις συντάξεις χηρείας, προτείνοντας παράλληλα την επαναφορά του ΕΚΑΣ και άλλες αυξήσεις.

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Κώστας Τσουκαλάς
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τους συνταξιούχους, τονίζοντας ότι «οι συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν».
  • Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής χαιρέτισε την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας, αλλά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «ξεχνά σκόπιμα» πως υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο ΣτΕ.
  • Ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε το ζήτημα με τους συνταξιούχους χηρείας πριν την 13η Μαΐου 2016 και κάλεσε την κυβέρνηση να αποδεχθεί τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά ΕΚΑΣ, 13ης σύνταξης και άλλες αυξήσεις.

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Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για τους συνταξιούχους ο Κώστας Τσουκαλάς.

Κυριάκος Μητσοτάκης: 8.500 δικαιούχοι συντάξεων χηρείας θα δουν σημαντικές αυξήσεις- Οριστικά τέλος στις περικοπές Κατρούγκαλου

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής δήλωσε ότι είναι θετική εξέλιξη η κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας που επέβαλε ο νόμος Κατρούγκαλου, καθώς επίσης «είναι σημαντικό ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση της κοινωνίας και του ΠΑΣΟΚ, μετέβαλε την αρχική της άποψη και υιοθέτησε την πρόταση μας για κατάργηση της περικοπής μετά το πέρας της τριετίας και της διάταξης που προέβλεπε μια εθνική σύνταξη».

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός ξεχνά σκόπιμα να αναφέρει στην ανάρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο ΣτΕ αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων χηρείας και πως η δική του κυβέρνηση εξέδωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου που προέβλεπε τη μία εθνική σύνταξη».

«Οι συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν»

Σημείωσε ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε αμνησία έχουν, ενώ επισήμανε ότι είναι σημαντικό το ζήτημα που ανακύπτει με τους συνταξιούχους χηρείας πριν την 13ηΜαΐου 2016 και για τους οποίους διατηρείται το προηγούμενο σύστημα που προβλέπει μείωση στην τριετία.

«Η κυβέρνηση αν θέλει πράγματι πριν αποχωρήσει από την εξουσία να είναι έστω και ελάχιστα συμβατή με τις δεσμεύσεις της για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, οφείλει να αποδεχθεί τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά του ΕΚΑΣ, αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων, ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων, επαναφορά της 13ης σύνταξης και αύξηση των συντάξεων αναπηρίας» τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.

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