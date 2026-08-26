Φρίκη στη Λάρισα: Βρέθηκε μουμιοποιημένη σορός 60χρονης σε υπόγειο – Ήταν νεκρή για περισσότερο από έναν χρόνο

Ένα τρομακτικό ανθρώπινο δράμα, που φέρνει στο φως τις τραγικές διαστάσεις της κοινωνικής απομόνωσης στα αστικά κέντρα, αποκαλύφθηκε στη Λάρισα. Η σορός μιας 60χρονης γυναίκας εντοπίστηκε σε προχωρημένη κατάσταση μουμιοποίησης μέσα σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου.

Η τυχαία αποκάλυψη λόγω αγοραπωλησίας

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελευθερία», η μακάβρια ανακάλυψη έγινε το πρωί της 19ης Αυγούστου, όταν αστυνομικοί του Α.Τ. Λάρισας εκλήθησαν να συνδράμουν στο άνοιγμα του διαμερίσματος. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, ο οποίος διαμένει σε άλλη πόλη, είχε επικοινωνήσει στο παρελθόν με τη γυναίκα ζητώντας της να αποχωρήσει λόγω οφειλών ενοικίων. Θεωρώντας ότι το διαμέρισμα είχε εκενωθεί, προχώρησε στην πώλησή του, με αποτέλεσμα οι νέοι ιδιοκτήτες να βρεθούν αντιμέτωποι με το αποτρόπαιο θέαμα.

Σπάνιο ιατροδικαστικό φαινόμενο

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της γυναίκας επήλθε από παθολογικά αίτια τουλάχιστον έναν χρόνο πριν. Ωστόσο, για λόγους που συνδέονται με τις ιδιαίτερες συνθήκες του χώρου, η σορός δεν περιήλθε σε κατάσταση σήψης αλλά μουμιοποιήθηκε. Το σπάνιο αυτό φαινόμενο, που καταγράφεται για πρώτη φορά στα τοπικά ιατροδικαστικά χρονικά, εμπόδισε την έκλυση έντονης δυσοσμίας, γεγονός που εξηγεί γιατί ο θάνατός της δεν έγινε αντιληπτός από τους γείτονες.

Σε εξέλιξη η ταυτοποίηση

Δίπλα στη σορό της 60χρονης, που βρέθηκε στο δάπεδο, εντοπίστηκε μια τσάντα με αστυνομική ταυτότητα. Βάσει αυτής, πρόκειται για γυναίκα με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ζήσει στο εξωτερικό πριν εγκατασταθεί στη Λάρισα.

Οι Αρχές έχουν λάβει δείγμα DNA, το οποίο έχει αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. για την επίσημη ταυτοποίηση. Έως την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων, η σορός παραμένει στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας.

Όπως σημειώνει το onlarissa.gr, το περιστατικό αυτό αποτελεί το τρίτο κατά σειρά ανάλογο συμβάν που καταγράφεται φέτος στην πόλη της Λάρισας, υπογραμμίζοντας τη σιωπηρή τραγωδία των ανθρώπων που ζουν και πεθαίνουν αβοήθητοι, ξεχασμένοι από όλους.