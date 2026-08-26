Ντόλι Πάρτον: Η μυστική και γενναία μάχη με τον καρκίνο πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας και το παγκόσμιο «αντίο»

Σε ηλικία 80 ετών έφυγε χθες, Τρίτη, από τη ζωή η θρυλική Αμερικανίδα τραγουδίστρια της κάντρι, Ντόλι Πάρτον, σκορπώντας συγκίνηση στους εκατομμύρια θαυμαστές της ανά τον κόσμο.

Ο θάνατός της ήρθε έπειτα από μήνες προβλημάτων υγείας που την ανάγκασαν να ακυρώσει σειρά δημόσιων εμφανίσεων, τροφοδοτώντας τους φόβους των θαυμαστών της.

Όπως έγινε γνωστό, η σπουδαία καλλιτέχνιδα έδωσε τους τελευταίους μήνες μια ιδιωτική και γενναία μάχη με τον καρκίνο, έχοντας επιλέξει να κρατήσει την κατάστασή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η επίσημη ανακοίνωση

Οι εκπρόσωποι της Πάρτον αποκάλυψαν τη μάχη της με τη νόσο μέσω δήλωσης στο περιοδικό People, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσουν τη μορφή του καρκίνου.

«Η αγαπημένη μας Ντόλι Πάρτον αφιέρωσε τη ζωή και την καριέρα της στο να φέρνει χαρά, γέλιο, ελπίδα και ακεραιότητα σε οτιδήποτε άγγιζε. Αφού αντιμετώπισε με γενναιότητα μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο, η Ντόλι αποχώρησε από την επίγεια ζωή σήμερα στο Κέντρο Καρκίνου Vanderbilt-Ingram, περιτριγυρισμένη από αγαπημένα της πρόσωπα».

Οι εκπρόσωποί της υπογράμμισαν επίσης την απαράμιλλη γενναιοδωρία της, σημειώνοντας ότι άγγιξε τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων που δεν γνώρισε ποτέ και ήταν πάντα έτοιμη να προσφέρει χείρα βοηθείας.

«Είτε επρόκειτο για τα εκατοντάδες εκατομμύρια βιβλία που δωρίστηκαν μέσω της ανεκτίμητης Imagination Library είτε για τη χρηματοδότηση της έρευνας που βοήθησε στη δημιουργία ενός σωτήριου εμβολίου που χρησιμοποιήθηκε σε όλο τον κόσμο, η ανιδιοτελής αγάπη της Ντόλι για όλους τους ανθρώπους ήταν η κινητήριος δύναμη για τον διαρκή της αντίκτυπο».

Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε αρχικά την Τρίτη μέσω βίντεο στο Instagram από τον ανιψιό της, Μπράιαν Σίβερ, ο οποίος εκτελούσε και χρέη επικεφαλής της ασφάλειάς της.

View this post on Instagram A post shared by Dolly Parton (@dollyparton)



Σύμφωνα με το TMZ, η τραγουδίστρια απεβίωσε το πρωί της Τρίτης, αφού είχε εισαχθεί την Παρασκευή στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Vanderbilt στο Νάσβιλ.

Ο θάνατός της σημειώθηκε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά την απώλεια του συζύγου της, Καρλ, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για σχεδόν 60 χρόνια.

Η πίστη, οι τελευταίες δηλώσεις και οι ακυρώσεις εμφανίσεων

Παρά τη μάχη με τον καρκίνο, η Πάρτον παρέμεινε αισιόδοξη, αντλώντας δύναμη από τη βαθιά χριστιανική της πίστη.

«Από τη στιγμή που γεννήθηκε η Ντόλι Πάρτον, ήταν περιτριγυρισμένη από την πίστη, από τον Θεό, από τον Ιησού. Ο παππούς της ήταν ιερέας. Ακόμη και στο σόου της στο Μπρόντγουεϊ, δείχνει πόσο πολύ σημαίνει η πίστη για εκείνη. Και έτσι είναι φυσικό για τους ανθρώπους της πίστης να πιστεύουν ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο. Δεν έχει σημασία τι μπορεί να λέει οι γιατροί ή οι άνθρωποι. Δεν τελειώνει μέχρι να πει ο Θεός ότι τελείωσε. Πιστεύω ότι ζούσε κάθε μέρα δουλεύοντας και εφόσον ο Θεός δεν την είχε καλέσει στο σπίτι του, ήταν εδώ και είχε περισσότερη δουλειά να κάνει», ανέφερε πηγή στο People.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο ίδιο μέσο το 2020, η ίδια είχε δηλώσει για την προσευχή: «Για μένα, είναι η σωτηρία μου. Με βοηθάει στα πάντα».

Μόλις τέσσερις ημέρες πριν από τον θάνατό της, σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο People, η Πάρτον δήλωνε ότι είχε ακόμη «τόσα πολλά πράγματα που θέλω να πετύχω» και υποσχόταν να συνεχίσει «να εργάζομαι όσο μπορώ για να δω τα πάντα να ζωντανεύουν».

Παράλληλα, παραδέχτηκε τις δυσκολίες με την υγεία της. «Αντιμετωπίζω ορισμένα προβλήματα υγείας στα οποία απλώς δεν έδωσα προσοχή όταν φρόντιζα τον Καρλ», είπε χαρακτηριστικά.

Η ανησυχία για την υγεία της είχε κλιμακωθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς η ίδια ακύρωσε σειρά δημόσιων εμφανίσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς συναυλιών στο Λας Βέγκας και των εγκαινίων της νέας ψυχαγωγικής διαδρομής NightFlight Expedition στο θεματικό της πάρκο Dollywood.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της για τα εγκαίνια στις 14 Αυγούστου —η οποία έμελλε να είναι η τελευταία της δημόσια παρουσία— η Πάρτον, φορώτας ένα λαμπερό ροζ τοπ με διαμάντια και τεράστια φτερά πεταλούδας, ανέφερε στους θαυμαστές της: «Έτσι, ο γιατρός μου στο Νάσβιλ μου έκοψε λίγο τα φτερά, λέγοντας: “Δεν ταξιδεύεις αυτή την εβδομάδα”».

«Οπότε υποθέτω ότι αν ο γιατρός σου σου πει “Δεν ταξιδεύεις αυτή την εβδομάδα”, δεν ταξιδεύεις αυτή την εβδομάδα. Είμαι ακόμα στο Νάσβιλ και λυπάμαι γι’ αυτό. Έπρεπε να είμαι εκεί αυτοπροσώπως όπως σχεδιάζαμε. Σας έχω πει και στο παρελθόν, σε όλους τους θαυμαστές μου, ότι είχα μερικά μικρά προβλήματα υγείας και μερικές φορές ζαλίζομαι λίγο και αφαδατώνομαι. Και είμαι αφαδατωμένη».

Τότε, είχε διαβεβαιώσει το κοινό ότι συνέχιζε να εργάζεται πάνω σε νέα έργα, όπως το νέο της μουσείο Life of Many Colors στο Νάσβιλ, το νέο της ξενοδοχείο και το μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ «Dolly: A True American Musical», τονίζοντας ότι «όλα πήγαιναν καλά στο ιατρικό κομμάτι».

Νωρίτερα φέτος, είχε αναφέρει πως ανταποκρινόταν στη φαρμακευτική αγωγή, αν και η θεραπεία τη έκανε να νιώθει «λίγο ζαλισμένη», ενώ τον περασμένο Οκτώβριο η νεότερη αδελφή της, Φρίντα, είχε ζητήσει προσευχές μέσω Facebook.

Η Φρίντα επανήλθε λίγες ώρες αργότερα διευκρινίζοντας ότι δεν ήθελε να τρομάξει κανέναν, αλλά απλώς πιστεύει στη «δύναμη της προσευχής».

Παγκόσμιο κύμα συγκίνησης

Ο θάνατος της «βασίλισσας της κάντρι», η οποία διέγραψε μια λαμπρή καριέρα έξι δεκαετιών με διαχρονικές επιτυχίες όπως το «Jolene» και το «9 to 5», προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέδωσε τιμητική ανακοίνωση και διέταξε οι αμερικανικές σημαίες σε όλη τη χώρα να κυματίζουν μεσίστιες για μία εβδομάδα στη μνήμη της.

Επίσης, πλήθος προσωπικοτήτων αποχαιρέτησε την σπουδαία καλλιτέχνιδα.

Τέιλορ Σουίφτ : «Ένας κόσμος χωρίς την Ντόλι δεν φαίνεται δυνατός, πραγματικός ή σωστός. Αλλά λόγω του γενναιόδωρου τρόπου με τον οποίο πέρασε τον χρόνο της σε αυτή τη γη και των αμέτρητων ζωών που άλλαξε προς το καλύτερο, η κληρονομιά της θα είναι παντοτινή».

: «Ένας κόσμος χωρίς την Ντόλι δεν φαίνεται δυνατός, πραγματικός ή σωστός. Αλλά λόγω του γενναιόδωρου τρόπου με τον οποίο πέρασε τον χρόνο της σε αυτή τη γη και των αμέτρητων ζωών που άλλαξε προς το καλύτερο, η κληρονομιά της θα είναι παντοτινή». Μπιγιόνσε : «Ντόλι, ήσουν το βαρόμετρο. Ο πολικός αστέρας. Τολμηρή και ευφυής. Ταλαντούχα και επίμονη. Δίδαξες τόσα πολλά μαθήματα για το πώς να είναι κανείς μοναδικά ο εαυτός του. Είμαι ευγνώμων για την τέχνη σου, την καρδιά σου, τη γενναιοδωρία σου, το χιούμορ σου, την επιχειρηματικότητά σου».

: «Ντόλι, ήσουν το βαρόμετρο. Ο πολικός αστέρας. Τολμηρή και ευφυής. Ταλαντούχα και επίμονη. Δίδαξες τόσα πολλά μαθήματα για το πώς να είναι κανείς μοναδικά ο εαυτός του. Είμαι ευγνώμων για την τέχνη σου, την καρδιά σου, τη γενναιοδωρία σου, το χιούμορ σου, την επιχειρηματικότητά σου». Τζέιν Φόντα : «Γνωρίζω ότι εκατομμύρια άνθρωποι θρηνούν και θέλω να πω αυτό – περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον έχω γνωρίσει ποτέ, η Ντόλι θα είναι πάντα μαζί μας επειδή ήταν τόσο παρούσα, τόσο ισχυρή, τόσο γενναιόδωρη και παιχνιδιάρα που είναι υφασμένη στις ζωές και τις καρδιές όλων μας για πάντα. [Ήταν] η χυμώδης ενσάρκωση της ενσυναίσθησης».

: «Γνωρίζω ότι εκατομμύρια άνθρωποι θρηνούν και θέλω να πω αυτό – περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον έχω γνωρίσει ποτέ, η Ντόλι θα είναι πάντα μαζί μας επειδή ήταν τόσο παρούσα, τόσο ισχυρή, τόσο γενναιόδωρη και παιχνιδιάρα που είναι υφασμένη στις ζωές και τις καρδιές όλων μας για πάντα. [Ήταν] η χυμώδης ενσάρκωση της ενσυναίσθησης». Έλτον Τζον : «Είμαι σοκαρισμένος και συντετριμμένος που έμαθα για τον θάνατο της Ντόλι. Ένας γίγαντας καλλιτέχνης – μοναδική και αναντικατάστατη, με την πιο ευγενική καρδιά».

: «Είμαι σοκαρισμένος και συντετριμμένος που έμαθα για τον θάνατο της Ντόλι. Ένας γίγαντας καλλιτέχνης – μοναδική και αναντικατάστατη, με την πιο ευγενική καρδιά». Πολ ΜακΚάρτνεϊ : «Η τραγουδοποιία της, το τραγούδι της και η φιλανθρωπία της ήταν απαράμιλλα στον κόσμο της κάντρι μουσικής και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τη ζωή σε έναν κόσμο χωρίς την Ντόλι. Ήταν μια πολύ έξυπνη επιχειρηματίας που κατανοούσε την αξία της μουσικής της και, το σημαντικότερο, την επίδραση που είχε στους ανθρώπους του κόσμου».

: «Η τραγουδοποιία της, το τραγούδι της και η φιλανθρωπία της ήταν απαράμιλλα στον κόσμο της κάντρι μουσικής και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τη ζωή σε έναν κόσμο χωρίς την Ντόλι. Ήταν μια πολύ έξυπνη επιχειρηματίας που κατανοούσε την αξία της μουσικής της και, το σημαντικότερο, την επίδραση που είχε στους ανθρώπους του κόσμου». Μπαράκ Ομπάμα : «Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πολλούς ανθρώπους να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο από την Ντόλι Πάρτον. Γεννημένη σε μια σοφίτα, κέρδισε 11 βραβεία Grammy και ένα Emmy, έχτισε μια επιχειρηματική αυτοκρατορία, βοήθησε εκατομμύρια παιδιά να μάθουν να διαβάζουν και –σαν να μην έφταναν αυτά– βοήθησε στην επιτάχυνση της έρευνας που οδήγησε στο εμβόλιο Moderna για τον Covid. Τι ζωή. Η Μισέλ κι εγώ σκεφτόμαστε την οικογένεια της Ντόλι και τους πάρα πολλούς θαυμαστές της».

: «Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πολλούς ανθρώπους να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο από την Ντόλι Πάρτον. Γεννημένη σε μια σοφίτα, κέρδισε 11 βραβεία Grammy και ένα Emmy, έχτισε μια επιχειρηματική αυτοκρατορία, βοήθησε εκατομμύρια παιδιά να μάθουν να διαβάζουν και –σαν να μην έφταναν αυτά– βοήθησε στην επιτάχυνση της έρευνας που οδήγησε στο εμβόλιο Moderna για τον Covid. Τι ζωή. Η Μισέλ κι εγώ σκεφτόμαστε την οικογένεια της Ντόλι και τους πάρα πολλούς θαυμαστές της». Έμινεμ: Ο ράπερ δημοσιοποίησε επιστολή που του είχε στείλει η Πάρτον μετά την εισαγωγή του στο Rock and Roll Hall of Fame, στην οποία του έγραφε: «Αν και δεν γνωρίζω πολλά για τη ραπ μουσική, έχω καταλάβει ότι είσαι ο καλύτερος σε αυτήν. Πάντα ένιωθα μια ανεξήγητη σύνδεση μαζί σου, σαν να σε γνωρίζω κάπως… όσο περίπλοκος κι αν είναι ο κόσμος σου, να ξέρεις απλά ότι είσαι πολύ ξεχωριστός και αγγίζεις τους ανθρώπους με τρόπους που ούτε εσύ ο ίδιος δεν γνωρίζεις».

Μια μυθική κληρονομιά

Όπως σημείωσε η εφημερίδα Guardian, η αξεπέραστη καριέρα της Ντόλι Πάρτον ανέτρεψε όλα τα στερεότυπα της κάντρι. Πίσω από την περούκα και τα στρας, η Πάρτον ήταν η ιδιοφυΐα πίσω από μια σειρά κλασικών τραγουδιών, από το «Jolene» μέχρι το «I Will Always Love You», που συνεχίζουν να εμπνέουν νέους καλλιτέχνες.

Παρότι δεν ήταν η πρώτη γυναίκα σταρ της κάντρι που πέρασε στα ποπ τσαρτ, θεωρείται η «νονά» της ποπ-κάντρι που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια — μια παρουσία που γεφύρωσε το παρελθόν με το μέλλον, εμπνέοντας γενιές καλλιτεχνών από την Τέιλορ Σουίφτ μέχρι τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.