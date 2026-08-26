Προσωπικός Βοηθός: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

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Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός», το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους.

Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλοτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών που αντιμετωπίζουν:

κινητική αναπηρία,

νοητική αναπηρία,

αναπτυξιακή αναπηρία,

αισθητηριακή αναπηρία,

ψυχική αναπηρία.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής και για άτομα έως 75 ετών.

Βασική προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους ή να τελούν σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας.

Τα κριτήρια

Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι θα πρέπει, παράλληλα, να πληρούν μια σειρά από προϋποθέσεις.

Απαιτείται να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπει το πρόγραμμα.

Το βασικό ετήσιο εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ για το νοικοκυριό, ενώ το όριο προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.

Έως 1.939 ευρώ τον μήνα η αξία της προσωπικής βοήθειας

Σημαντική είναι και η οικονομική ενίσχυση που προβλέπεται μέσω του προγράμματος.

Η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας μπορεί να φτάσει έως και τα 1.939 ευρώ, με το τελικό ποσό να διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε ωφελούμενου.

Στόχος είναι η παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης, ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ανταποκρίνονται στις καθημερινές τους ανάγκες με μεγαλύτερη αυτονομία, αλλά και να συμμετέχουν περισσότερο στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή.

Πότε λήγουν οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας prosopikosvoithos.gov.gr.

Η διαδικασία αφορά σε όσους πληρούν το σύνολο των ηλικιακών, αναπηρικών, εισοδηματικών και λοιπών προϋποθέσεων που προβλέπονται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.