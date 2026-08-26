Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο με μοτοσικλέτα στο Κορωπί

Ένας 27χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο που συνέβη το απόγευμα της Τρίτης (25/8) στο Κορωπί, στη Λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου. Η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού και τον τραυματισμό της 21χρονης συνεπιβάτιδας, ενώ η 34χρονη οδηγός του ΙΧ συνελήφθη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (25/8) στο Κορωπί, με θύμα έναν 27χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.
  • Μοτοσικλέτα με δύο επιβαίνοντες συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 27χρονου οδηγού. Η 21χρονη συνεπιβάτιδα της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
  • Η 34χρονη οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου, αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη από τις αρμόδιες Αρχές για το θανατηφόρο τροχαίο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα έναν 27χρονο. Θανατηφόρο τροχαίο έγινε το απόγευμα της Τρίτης (25/8) στο Κορωπί και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος της οδού Κέκροπος.

Μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα και κινούνταν με κατεύθυνση προς το Σούνιο, συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν προς Αθήνα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 27χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η 21χρονη συνεπιβάτιδα της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Η 34χρονη οδηγός του ΙΧ, αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη από τις αρμόδιες Αρχές.

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