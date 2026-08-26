Ντούα Λίπα: «Έτοιμη για τον επόμενο γύρο μου γύρω από τον ήλιο» – Οι φωτογραφίες από τα γενέθλιά της

Η Ντούα Λίπα μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στιγμιότυπα από το σαββατοκύριακο των γενεθλίων της, δίνοντας μια πιο προσωπική ματιά στους εορτασμούς και στις στιγμές που πέρασε μαζί με τον σύζυγό της, Κάλουμ Τέρνερ.

Η 31χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από τη γιορτή, στις οποίες ξεχωρίζουν οι τούρτες των γενεθλίων της και οι τρυφερές στιγμές με τον ηθοποιό. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Είμαι έτοιμη για τον επόμενο γύρο μου γύρω από τον ήλιο».

Η ανάρτηση, που δημοσιεύτηκε το πρωί της 25ης Αυγούστου, αποτυπώνει στιγμές από την ιδιωτική ζωή του ζευγαριού, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν πρόσφατα, ενώ σε πρόσφατη συνέντευξή της στη Vogue Italia η τραγουδίστρια μίλησε για τον γάμο τους και για τις επιλογές που έκαναν προκειμένου να απολαύσουν την ιδιαίτερη ημέρα χωρίς το άγχος της διοργάνωσης να επισκιάσει τη γιορτή.