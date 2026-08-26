Καίτη Γαρμπή για Δημήτρη Κόκοτα: «Δυόμισι χρόνια περιμέναμε ένα θαύμα» – Το συγκινητικό αντίο

Με μια συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Κόκοτα η Καίτη Γαρμπή, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του σε ηλικία 57 ετών.

Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν, με την Καίτη Γαρμπή να αναφέρεται στη μακρά και δύσκολη μάχη που έδωσε ο τραγουδιστής για τη ζωή του.

Το βράδυ της Τρίτης 25 Αυγούστου, η ερμηνεύτρια δημοσίευσε ένα μαύρο φόντο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποχαιρέτησε τον συνάδελφό της, σημειώνοντας πως για δυόμισι χρόνια όλοι περίμεναν και προσεύχονταν για ένα θαύμα.

«Δημήτρη μου… Δυόμισι χρόνια περιμέναμε ένα θαύμα. Το πιστέψαμε, το ευχηθήκαμε, το προσευχηθήκαμε. Σήμερα αποχαιρετώ ένα υπέροχο πλάσμα, έναν αγαπημένο συνάδελφο, ένα καλό παιδί. Θα σε θυμάμαι πάντα με το χαμόγελό σου. Καλό ταξίδι», έγραψε η Καίτη Γαρμπή.