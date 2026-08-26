Καίτη Γαρμπή για Δημήτρη Κόκοτα: «Δυόμισι χρόνια περιμέναμε ένα θαύμα» – Το συγκινητικό αντίο

Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Κόκοτα, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του σε ηλικία 57 ετών, μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στη μακρά και δύσκολη μάχη που έδωσε ο τραγουδιστής για τη ζωή του, σημειώνοντας ότι για δυόμισι χρόνια όλοι περίμεναν ένα θαύμα.

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Γαρμπή για Κόκοτα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με μια συγκινητική ανάρτηση, η Καίτη Γαρμπή αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Κόκοτα, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του σε ηλικία 57 ετών.
  • Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη μακρά και δύσκολη μάχη που έδωσε ο συνάδελφός της για τη ζωή του, με τους δύο καλλιτέχνες να έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν.
  • Δημοσιεύοντας ένα μαύρο φόντο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Καίτη Γαρμπή σημείωσε πως «για δυόμισι χρόνια όλοι περίμεναν και προσεύχονταν για ένα θαύμα».

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Με μια συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Κόκοτα η Καίτη Γαρμπή, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του σε ηλικία 57 ετών.

Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν, με την Καίτη Γαρμπή να αναφέρεται στη μακρά και δύσκολη μάχη που έδωσε ο τραγουδιστής για τη ζωή του.

Το βράδυ της Τρίτης 25 Αυγούστου, η ερμηνεύτρια δημοσίευσε ένα μαύρο φόντο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποχαιρέτησε τον συνάδελφό της, σημειώνοντας πως για δυόμισι χρόνια όλοι περίμεναν και προσεύχονταν για ένα θαύμα.

«Δημήτρη μου… Δυόμισι χρόνια περιμέναμε ένα θαύμα. Το πιστέψαμε, το ευχηθήκαμε, το προσευχηθήκαμε. Σήμερα αποχαιρετώ ένα υπέροχο πλάσμα, έναν αγαπημένο συνάδελφο, ένα καλό παιδί. Θα σε θυμάμαι πάντα με το χαμόγελό σου. Καλό ταξίδι», έγραψε η Καίτη Γαρμπή.

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