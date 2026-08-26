Τραμπ: Απειλεί με… κατεδάφιση το Κέντρο Κένεντι αν δεν προχωρήσει η ανακαίνιση

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έθεσε για πρώτη φορά το ενδεχόμενο κατεδάφισης του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών «Τζον Φ. Κένεντι» στην Ουάσινγκτον, εάν δεν προχωρήσουν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο. Αυτή η απειλή αποτελεί εναλλακτική λύση στην πιθανή διετή διακοπή λειτουργίας του Κέντρου για ανακαίνιση και εκφράζεται εν μέσω συνεχιζόμενης νομικής διαμάχης για την αλλαγή της ονομασίας του.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κυβέρνηση Τραμπ έθεσε για πρώτη φορά το ενδεχόμενο κατεδάφισης του Κέντρου Κένεντι στην Ουάσινγκτον, εάν δεν προχωρήσουν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής. Οι δικηγόροι του προέδρου υποστηρίζουν ότι απαιτούνται εργασίες ανακαίνισης ύψους 250 εκατ. δολαρίων.
  • Σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, χωρίς τις απαραίτητες παρεμβάσεις το Κέντρο θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο και να οδηγηθεί σε κατεδάφιση. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η κυβέρνηση αναφέρει την κατεδάφιση ως εναλλακτική λύση.
  • Η προειδοποίηση για κατεδάφιση ήρθε εν μέσω διαμάχης για την αλλαγή της ονομασίας του Κέντρου Κένεντι. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει προχωρήσει σε σειρά άλλων παρεμβάσεων στην αμερικανική πρωτεύουσα, όπως η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου.

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Το ενδεχόμενο κατεδάφισης του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών «Τζον Φ. Κένεντι» στην Ουάσινγκτον, σε περίπτωση που δεν προχωρήσουν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής, έθεσε για πρώτη φορά η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε τη Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Οι δικηγόροι του Αμερικανού προέδρου υποστηρίζουν ότι απαιτούνται εργασίες ανακαίνισης ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω υποβάθμιση του συγκροτήματος.

Σύμφωνα με το έγγραφο, χωρίς τις απαραίτητες παρεμβάσεις το Κέντρο θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο και να οδηγηθεί σε κατεδάφιση. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα εξεταζόταν η κατασκευή νέου κτηρίου στον χώρο, μεταξύ άλλων και ενός μεγάλου υπαίθριου αμφιθεάτρου με θέα στον ποταμό Ποτόμακ.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ αναφέρει την κατεδάφιση ως εναλλακτική λύση απέναντι στο ενδεχόμενο διετούς διακοπής της λειτουργίας του Κέντρου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες ανακαίνισης. Μια τέτοια εξέλιξη αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και να βρεθεί αντιμέτωπη με νομικές προσφυγές και αντιδράσεις από οργανώσεις προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η προειδοποίηση ήρθε καθώς η κυβέρνηση ζήτησε από ομοσπονδιακό δικαστή να απορρίψει νέα προσφυγή κατά των ενεργειών του Τραμπ για την αλλαγή της ονομασίας του Κέντρου Κένεντι. Η συγκεκριμένη διαμάχη βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες.

Το Κέντρο Κένεντι, ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά συγκροτήματα της Ουάσινγκτον, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αίθουσες συναυλιών, όπερας και θεάτρου.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων στην αμερικανική πρωτεύουσα. Μεταξύ αυτών είναι η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου για την κατασκευή αίθουσας χορού, έργο που εκτιμάται ότι θα κοστίσει 600 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και εργασίες στη λίμνη του Μνημείου του Λίνκολν, οι οποίες έχουν προκαλέσει προβλήματα, μεταξύ άλλων την εμφάνιση μούχλας και την αποκόλληση της επένδυσης.

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