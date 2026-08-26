Τραμπ: Απειλεί με… κατεδάφιση το Κέντρο Κένεντι αν δεν προχωρήσει η ανακαίνιση

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Το ενδεχόμενο κατεδάφισης του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών «Τζον Φ. Κένεντι» στην Ουάσινγκτον, σε περίπτωση που δεν προχωρήσουν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής, έθεσε για πρώτη φορά η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε τη Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Οι δικηγόροι του Αμερικανού προέδρου υποστηρίζουν ότι απαιτούνται εργασίες ανακαίνισης ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω υποβάθμιση του συγκροτήματος.

Σύμφωνα με το έγγραφο, χωρίς τις απαραίτητες παρεμβάσεις το Κέντρο θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο και να οδηγηθεί σε κατεδάφιση. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα εξεταζόταν η κατασκευή νέου κτηρίου στον χώρο, μεταξύ άλλων και ενός μεγάλου υπαίθριου αμφιθεάτρου με θέα στον ποταμό Ποτόμακ.

BREAKING: Trump administration says it might demolish the Kennedy Center if court blocks renovations. https://t.co/OiYBRSEavf — NBC News (@NBCNews) August 25, 2026

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ αναφέρει την κατεδάφιση ως εναλλακτική λύση απέναντι στο ενδεχόμενο διετούς διακοπής της λειτουργίας του Κέντρου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες ανακαίνισης. Μια τέτοια εξέλιξη αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και να βρεθεί αντιμέτωπη με νομικές προσφυγές και αντιδράσεις από οργανώσεις προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η προειδοποίηση ήρθε καθώς η κυβέρνηση ζήτησε από ομοσπονδιακό δικαστή να απορρίψει νέα προσφυγή κατά των ενεργειών του Τραμπ για την αλλαγή της ονομασίας του Κέντρου Κένεντι. Η συγκεκριμένη διαμάχη βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες.

Το Κέντρο Κένεντι, ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά συγκροτήματα της Ουάσινγκτον, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αίθουσες συναυλιών, όπερας και θεάτρου.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων στην αμερικανική πρωτεύουσα. Μεταξύ αυτών είναι η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου για την κατασκευή αίθουσας χορού, έργο που εκτιμάται ότι θα κοστίσει 600 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και εργασίες στη λίμνη του Μνημείου του Λίνκολν, οι οποίες έχουν προκαλέσει προβλήματα, μεταξύ άλλων την εμφάνιση μούχλας και την αποκόλληση της επένδυσης.