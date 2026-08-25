Αναβρασμός στην Volkswagen: Οι μισές από τις 50.000 επιπλέον περικοπές θέσεων εργασίας θα επηρεάσουν τη Γερμανία

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Περίπου οι μισές από τις 50.000 επιπλέον θέσεις εργασίας που σχεδιάζει να περικόψει η Volkswagen αναμένεται να αφορούν εργαζομένους στη Γερμανία, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του ομίλου.

Η διοίκηση επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσει τη στήριξη των εργαζομένων απέναντι στο εκτεταμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και περιορισμού του κόστους, σε μια περίοδο που η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις.

Η έκτακτη συνάντηση μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων που πραγματοποιήθηκε σήμερα δεν κατάφερε, ωστόσο, να εκτονώσει την ένταση. Οι εργαζόμενοι εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στα σχέδια περικοπών, τα οποία ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο δεκάδες χιλιάδες επιπλέον θέσεις εργασίας στον όμιλο.

Volkswagen Workers Protest Job Cuts

More than 10,000 Volkswagen workers gathered at the company’s headquarters as CEO Oliver Blume urged employees to support a major restructuring plan. The plan could lead to up to 50,000 job cuts.

#Germany #AutoIndus #BusinessNews #BreakingNews pic.twitter.com/oRiXGkKsPK — The News Express (@TheNewsExpressX) August 25, 2026

Κατά τη διάρκεια συνέλευσης του προσωπικού στην έδρα του ομίλου, στο Βόλφσμπουργκ της βόρειας Γερμανίας, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Όλιβερ Μπλούμε εκφώνησε μια πολυαναμενόμενη ομιλία στην οποία περιέγραφε τις διατάξεις που θα διέπουν το δεύτερο σχέδιο αναδιάρθρωσης, έπειτα από αυτό του 2024, που καταρτίστηκε για να αντιμετωπίσει την κρίση που πλήττει την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Ο όμιλος έχει δέκα μάρκες.

«Μέχρι σήμερα, περίπου το ήμισυ των περικοπών που απαιτούνται αφορά τη Γερμανία, ενώ το υπόλοιπο αφορά τις δραστηριότητες του ομίλου στο εξωτερικό, συνολικά σε περίπου 170 εταιρείες», δήλωσε ο πρόεδρος της Volkswagen, σύμφωνα με αποσπάσματα της δήλωσής του που διαβιβάστηκαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στο τραπέζι εθελούσιες αποχωρήσεις και περιορισμός προσλήψεων

Άλλη ανακοίνωση αναφέρει ότι το διοικητικό συμβούλιο θα συνεχίσει «να βασίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο» σε εθελούσιες αποχωρήσεις -κυρίως τη συνταξιοδότηση – φιλικό διακανονισμό- και μια «περιοριστική πολιτική προσλήψεων».

«Θα ορίσουμε τα συγκεκριμένα μέτρα σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων», κατέληξε.

Κι ενώ πλανάται το φάσμα του κλεισίματος εργοστασίων στη Γερμανία, ο στόχος είναι να «δημιουργηθούν σταθερές προοπτικές στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες», εξήγησε ο Μπλούμε.

Παραδέχτηκε επίσης ότι τα εργοστάσια στο Έμντεν, το Ανόβερο, το Τσβίκαου και το Νέκαρζουλμ δεν έχουν ακόμη βιώσιμες προοπτικές παραγωγής για τη δεκαετία του 2030, και παράλληλα διαβεβαίωσε ότι το κλείσιμό τους θα «είναι πάντα η έσχατη λύση και η πιο δαπανηρή».

Η ομιλία του Μπλούμε ενώπιον περίπου 10.000 εργαζομένων διακόπηκε επανειλημμένα από σφυρίγματα και άλλες εκφράσεις δυσαρέσκειας, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους.

Η σημερινή συνάντηση ήταν η πρώτη από τις εννέα που έχουν προγραμματιστεί τις επόμενες ημέρες στις κύριες εγκαταστάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας στη Γερμανία.