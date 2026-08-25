Κατερίνα Καινούργιου: Ετοιμάζεται για το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό μαζί με την κόρη της – Τι ζήτησε από τις διαδικτυακές φίλες της

Η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής της στο Instagram, την Τρίτη 25 Αυγούστου, ότι ετοιμάζεται για το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό μαζί με την κόρη της, Ξένια. Η παρουσιάστρια ζήτησε από τις διαδικτυακές της φίλες συμβουλές για τα απαραίτητα που πρέπει να πάρει μαζί της και τι να προσέξει. 

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Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με ανάρτησή της στο Instagram, την Τρίτη 25 Αυγούστου, η Κατερίνα Καινούργιου έκανε γνωστό πως ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό μαζί με την κόρη της.
  • Η επιτυχημένη παρουσιάστρια, στο story της απευθύνθηκε στις διαδικτυακές της φίλες, ζητώντας την βοήθειά τους.
  • Συγκεκριμένα ζήτησε να της πουν, τι θεωρούν απαραίτητο να πάρει μαζί της και τι πρέπει να προσέξει στο πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό, με τη λίγων μηνών Ξένια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με ανάρτησή της στο Instagram, την Τρίτη 25 Αυγούστου, η Κατερίνα Καινούργιου έκανε γνωστό πως ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό μαζί με την κόρη της. Μάλιστα, η επιτυχημένη παρουσιάστρια, στο story της απευθύνθηκε στις διαδικτυακές της φίλες, ζητώντας την βοήθειά τους.

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου ζήτησε από όσες από τις ακολούθους της γνωρίζουν, να της πουν τι θεωρούν απαραίτητο να πάρει μαζί της στο πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό με την λίγων μηνών Ξένια, καθώς και τι πρέπει να προσέξει.

Στο story της, στο προφίλ της στη διάσημη πλατφόρμα, η αγαπημένη παρουσιάστρια και νέα μητέρα έγραψε: «Λοιπόν, φίλες μου, ετοιμαζόμαστε για το πρώτο μας ταξίδι στο εξωτερικό! Η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετή αγωνία. Δεν θα πάμε μακριά… Ευρώπη αλλά επειδή είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύουμε με το μωρό, θέλω τα φώτα σας! (Και ειδικά όσες έχετε ήδη ταξιδέψει με μωράκι).

Τι θεωρείτε απαραίτητο να πάρω μαζί μου; Τι να μην ξεχάσω με τίποτα και τι πρέπει να προσέξω στο ταξίδι; Περιμένω όλα τα tips σας!». 

Κατερίνα Καινούργιου

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