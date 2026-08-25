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Συγκινεί η Τραϊάνα Ανανία για τον Δημήτρη Κόκοτα: «Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα»

Η Τραϊάνα Ανανία πραγματοποίησε μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, «αποχαιρετώντας» τον Δημήτρη Κόκοτα λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, σε ηλικία 57 ετών. 

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Δημήτρης Κόκοτας Τραϊάνα Ανανία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τραϊάνα Ανανία πραγματοποίησε μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση στο Instagram για τον Δημήτρη Κόκοτα, λίγη ώρα μετά την είδηση του θανάτου του αγαπημένου καλλιτέχνη σε ηλικία 57 ετών.
  • «Αποχαιρετώντας» τον επιτυχημένο τραγουδιστή, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στο «J2US», η Τραϊάνα Ανανία ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα».
  • Στο Instagram story της, η ηθοποιός και τραγουδίστρια απευθύνθηκε επίσης στη συνοδοιπόρο του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, πραγματοποίησε για τον Δημήτρη Κόκοτα η Τραϊάνα Ανανία, την Τρίτη 25 Αυγούστου, λίγη ώρα αφού έγινε γνωστός ο θάνατος του αγαπημένου καλλιτέχνη, σε ηλικία 57 ετών. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια «αποχαιρετώντας» τον επιτυχημένο τραγουδιστή, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στο «J2US», ανέφερε ότι: «Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα».

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Επιπλέον, η Τραϊάνα Ανανία στο Instagram story της απευθύνθηκε στη συνοδοιπόρο του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα, με την οποία ο ερμηνευτής είχε δημιουργήσει μία όμορφη οικογένεια.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός και τραγουδίστρια δημοσίευσε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ένα βίντεο από εμφάνισή της με τον αείμνηστο τραγουδιστή στο «J2US».

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Στο story της, η Τραϊάνα Ανανία έγραψε: «Αγαπημένε μου Δημήτρη. Καλό ταξίδι. Σ’ αγαπώ πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εσύ γνωρίζεις. Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα. Κατερίνα μου σου στέλνω την αγκαλιά μου».

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