Συγκινεί η Τραϊάνα Ανανία για τον Δημήτρη Κόκοτα: «Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα»

Μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, πραγματοποίησε για τον Δημήτρη Κόκοτα η Τραϊάνα Ανανία, την Τρίτη 25 Αυγούστου, λίγη ώρα αφού έγινε γνωστός ο θάνατος του αγαπημένου καλλιτέχνη, σε ηλικία 57 ετών. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια «αποχαιρετώντας» τον επιτυχημένο τραγουδιστή, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στο «J2US», ανέφερε ότι: «Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα».

Επιπλέον, η Τραϊάνα Ανανία στο Instagram story της απευθύνθηκε στη συνοδοιπόρο του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα, με την οποία ο ερμηνευτής είχε δημιουργήσει μία όμορφη οικογένεια.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός και τραγουδίστρια δημοσίευσε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ένα βίντεο από εμφάνισή της με τον αείμνηστο τραγουδιστή στο «J2US».

Στο story της, η Τραϊάνα Ανανία έγραψε: «Αγαπημένε μου Δημήτρη. Καλό ταξίδι. Σ’ αγαπώ πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εσύ γνωρίζεις. Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα. Κατερίνα μου σου στέλνω την αγκαλιά μου».