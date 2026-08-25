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Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε για την Πέμπτη η δίκη του 48χρονου αστυνομικού – Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Ο 48χρονος αστυνομικός, που συνελήφθη μετά από καταγγελία της 51χρονης πρώην συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία, αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης την Πέμπτη. Σε βάρος του επιβλήθηκαν απαγόρευση προσέγγισης της καταγγέλλουσας και καθημερινή εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα.

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Δικαστήριο, Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναβλήθηκε για την Πέμπτη η δίκη του 48χρονου αστυνομικού στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51χρονης πρώην συντρόφου του.
  • Το δικαστήριο άφησε ελεύθερο τον 48χρονο με περιοριστικούς όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
  • Στον αστυνομικό επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης της καταγγέλλουσας και υποχρέωση καθημερινής εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα, καθώς η υπόθεση αφορά καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

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Για την Πέμπτη αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 48χρονου αστυνομικού, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία της 51χρονης πρώην συντρόφου του και οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, το δικαστήριο άφησε ελεύθερο τον 48χρονο με περιοριστικούς όρους, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ειδικότερα, στον αστυνομικό επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης της καταγγέλλουσας, καθώς και η υποχρέωση να εμφανίζεται καθημερινά σε Αστυνομικό Τμήμα.

Η υπόθεση αφορά καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, ενώ σε βάρος του 48χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία και για άλλα αδικήματα.

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