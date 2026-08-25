Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε για την Πέμπτη η δίκη του 48χρονου αστυνομικού – Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

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Για την Πέμπτη αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 48χρονου αστυνομικού, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία της 51χρονης πρώην συντρόφου του και οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, το δικαστήριο άφησε ελεύθερο τον 48χρονο με περιοριστικούς όρους, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ειδικότερα, στον αστυνομικό επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης της καταγγέλλουσας, καθώς και η υποχρέωση να εμφανίζεται καθημερινά σε Αστυνομικό Τμήμα.

Η υπόθεση αφορά καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, ενώ σε βάρος του 48χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία και για άλλα αδικήματα.