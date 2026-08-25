Φωτιά στη Βοιωτία: Ήχησε ξανά το 112 – Εκκενώνεται η περιοχή Τσουκαλάδες

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:45 και οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ενισχυθεί. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 46 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος ο δήμος Λεβαδαίων έχει διαθέσει υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας ενώ, όπως επισημαίνεται, η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Εκκενώνεται η περιοχή Τσουκαλάδες

Στις 18:14, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες με κατεύθυνση προς Λειβαδιά.

Στις 17:27 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Βλασιος και Τσουκαλάδες .